



Александр-Габриэль Декан. Янычары патрулируют Смирну. 1831

Скандальные отношения, сложившиеся между Турцией и Евросоюзом после того, когда ряд стран отказали турецким политикам в возможности проведения избирательной кампании по референдуму, намеченному на 16 апреля, который должен утвердить или не утвердить президентскую форму правления, вызывают все больше и больше вопросов. Тем более что ряд российских и европейских экспертов начинают рассматривать сложившуюся ситуацию в качестве своеобразного пинг-понга Турция — ЕС или наоборот. Так, победу партии Рютте на выборах в Нидерландах, которая считалась ранее «непредсказуемой», начинают связывать с «турецким скандалом с высылкой министра». С другой стороны, правящая в Турции «Партия справедливости и развития», нагнетая в стране антиевропейские ветры, мчится в намеченную гавань, желая во что бы то ни стало одержать победу. Кстати, депутат от правящей партии Хюсейн Коджабыйык выразил благодарность Германии и Нидерландам за то, что они не разрешили турецким министрам проводить митинги в своих странах. По его словам, «эти события приведут к значительному увеличению голосов, поддерживающих смену правления в стране, среди наших граждан в Европе, а также серьезно повлияют как на тех, кто ещё не определился с выбором, так и на скептиков». Заметим, что ранее, согласно опросу, проведенному Общественным исследовательским центром Евразии в период с 3 по 9 марта, 57,57% турецких избирателей не поддержат изменения в Конституции, «за» проголосуют 42,43%. Теперь ситуация может измениться.

Pixabay.com Турецкий флаг

Смысл другой загадки в том, что в качестве главной политической площадки предстоящего референдума выбрана Европа, где развернута антитурецкая кампания, которая внутри Турции начинает сплачивать ряды правящей партии и оппозиции на патриотической позиции. Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу выступил с призывом к правительству приостановить дипотношения с Нидерландами, считая, что его призыв не имеет связи с референдумом по поправкам в конституцию, а «является вопросом национального масштаба». Похожее мнение выразил и председатель другой оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели. Наконец, в Европе работают сотни тысяч турок, обладающих правом голоса. В Германии, откуда и стали распространяться волны скандала, проживает 3,5 миллиона турок, из которых 1,4 миллиона имеют германское гражданство. Это не тот электорат, который серьезно влияет на расклад политических сил в Турции. Тем не менее Анкара стала разыгрывать в своих интересах европейскую «карту», вытаскивая на свет божий все старые и новые «болячки»: проблему вступления в Евросоюз, требования отменить визовый режим, что предусмотрено комплексом заключённых ранее соглашений, угрожает разрывом договорённостей по сдерживанию потока мигрантов с Ближнего Востока. Похоже и на то, как считает британская газета Financial Times, что «президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет и на своем сближении с Москвой, и возможности установить более тесное сотрудничество с США, чтобы «проучить» европейцев». В недавней политической истории Турции известны случаи, когда правящая партия разыгрывала антиамериканскую «карту», а после достижения целей быстро находила возможности для нормализации отношений с Вашингтоном.

En.wikipedia.org Демонстрация турецкого населения в Европе

В свою очередь Европа считает, что в Турции формируется диктаторский режим. Об этом открыто предупредила Венецианская комиссия, состоящая из экспертов по конституционному праву Совета Европы. Согласно заявлению, опубликованному Управлением по коммуникациям Совета Европы, эта комиссия предупредила, что вынесенные на референдум конституционные поправки «будут способствовать созданию авторитарной формы правления в стране», а «действующий режим чрезвычайного положения не обеспечивает надлежащей демократической базы, которая столь же важна, как и голосование на конституционном референдуме».

В этой связи германская газета Süddeutsche Zeitung писала, что при диагностике ситуации необходимо грамотно расставить акценты относительно того, кто и как ставит задачи и добивается их решения в Европе и в Турции через эскалацию отношений, которые» в скором будущем будут нормализованы». Как ни крути, но на ЕС у Турции проходится почти 65% товарооборота, а Запад не намерен терять для себя эту страну. Турция — пятый крупнейший торговый партнер ЕС при объеме операций в размере 140 миллиардов евро». Какими бы неприемлемыми ни были некоторые вещи, не в наших внешнеполитических и геополитических интересах разрывать отношения с Турцией», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель недавно в Берлине.

В то же время Анкара подозревает, что Запад после неудавшейся попытки государственного переворота 15 июля 2016 года готовит для нее «еще один сюрприз». По мнению советника президента Эрдогана Ильнура Чевика, «положение в Турции станет более хаотичным и нестабильным, чем в период после всеобщих выборов 7 июня 2015 года, если на референдуме будет отклонён пакет конституционных поправок». В этой связи некоторые другие советники Эрдогана предлагают даже — пока не поздно — под любым предлогом рассмотреть вопрос о возможном переносе референдума. Но по большому счету ЕС трудно критиковать запланированную Эрдоганом реформу власти, ведь Франция и США, например, — тоже страны с сильной президентской властью. Конечно, последнее слово в этом вопросе за самими турками.