На днях произошел весьма неприятный дипломатический инцидент. 11 марта власти Нидерландов отказали во въезде министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Самолету министра было отказано в посадке на территории государства ввиду целей его прибытия. Планировалось, что министр будет выступать в агитационных митингах в Роттердаме перед гражданами Турции в преддверии референдума о внесении поправок в турецкую Конституцию, запланированного на 16 апреля. Речь идет о фактическом превращении Турции из парламентской в президентскую республику, что, как считают в Нидерландах, значительно снижает качество турецкой демократии. Турецкому руководству в такой ситуации необходима поддержка, и искать было решено в странах Европейского союза, где проживает значительное количество турков, имеющих турецкое, либо двойное гражданство, а значит, имеющее право принимать участие в голосовании. В связи с этим в европейских странах был запланирован ряд агитационных мероприятий с участием высоких должностных лиц Турции.

Jpgazeta.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Не все европейские страны отнеслись к этой идее с большим энтузиазмом. В Нидерландах опасались беспорядков на фоне турецких агитационных кампаний и митингов, особенно нежелательных сейчас, фактически перед самыми парламентскими выборами, которые прошли 15 марта. Вопрос мигрантов и беженцев стоял первым пунктом на повестке предвыборных кампаний 2017. Из этих соображений, мэрия Роттердама отменила мероприятия, запланированные турецким руководством, о чем было сообщено турецкой стороне. Несмотря на отказ руководства Нидерландов принимать министра иностранных дел Турции ввиду нежелательности целей его визита, вслед за ним попытку въехать на территорию государства наземным транспортом предприняла министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя. Она была задержана по дороге к Генеральному консульству Турции в Нидерландах. Поскольку турецкое руководство было осведомлено о нежелательности прибытия турецких политических деятелей в Нидерланды с целью проведения агитационных кампаний, Кайя была объявлена персоной нон грата и выслана из страны. Со стороны Турции последовали ответные меры: были отменены все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию, а также послу Нидерландов в Турции было отказано во въезде по возвращении из отпуска.

Aile.gov.tr Фатма Бетюль Сайян Кайя

В адрес Нидерландов со стороны Турции была направлена нота, в которой Королевство Нидерландов обвиняется в нарушении международного права, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Здесь, видимо, речь идет о том, что аккредитующее государство не должно препятствовать передвижению дипломатических работников с целью выполнения их функций. Однако, статья 41 Венской конвенции гласит, что «без ущерба для их привилегий и иммунитетов все лица, пользующиеся такими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства». Проведение митингов, демонстраций, пикетов, собраний общественных организаций как раз относят к внутренней компетенции государства, так как подобные мероприятия напрямую затрагивают общественный порядок и национальную безопасность. Согласно внутреннему законодательству Королевства Нидерландов реализация права граждан на проведение митингов и мирных демонстраций допускается при согласовании с администрацией и правоохранительными органами населенного пункта места и времени такого мероприятия. Соответственно, мероприятия, запланированные турецкой стороной, такого одобрения не получили.

Турция также апеллирует к правам человека, в частности к «свободе собраний и объединений». Действительно, среди Руководящих принципов по свободе мирных собраний, разработанных под эгидой БДИПЧ ОБСЕ, есть принцип «презумпции в пользу проведения собраний», гласящий, что государство не должно препятствовать их проведению. Тем не менее статья 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит, что «осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц». Тогда, в сущности, действия руководства Нидерландов вполне законны.

Марк Рютте

Парадоксально, что беспорядков в Нидерландах избежать так и не удалось. В Стамбуле и Роттердаме прошли акции протеста против подобного решения. Под угрозой оказались консульство Королевства в Стамбуле и дома голландских дипломатов. Одному из демонстрантов удалось проникнуть на территорию представительства и заменить флаг Нидерландов на турецкий. Такое поведение не только оправдывает опасения Нидерландов, но и дискредитирует Турцию, которая таким образом сама же нарушает положения Венской конвенции (о неприкосновенности государственного флага и самого дипломатического представительства.

Президент Турции Реджеп Эрдоган поспешил окрестить Нидерланды «столицей нацизма, фашизма и расизма», чем вызвал крайнее недовольство Германии. Европейскую солидарность в этом вопросе Нидерландам выразили Австрия, Дания, Швеция, а также основные кандидаты на пост президента Франции — Марин Ле Пен и Франсуа Фийон. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что голландская сторона стремится к деэскалации конфликта, однако подобная риторика турецкой стороны является неприемлемой. Неясно пока, как дипломатический конфликт отразится на предстоящих выборах и результатах референдума. Сейчас турецкая сторона заявляет о приостановке дипломатических контактов с Нидерландами на высшем уровне и вполне возможно, что в ближайшее время список реторсий будет пополняться.