



Флаг Сахалинской области России

По поступающим сообщениям, на намеченных на 18 марта переговорах на уровне заместителей министров иностранных дел РФ и Японии будут обсуждаться конкретные планы совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. При этом особо подчеркивается, что эти планы не будут затрагивать темы принадлежности островов. По сути, об этом же говорил в ходе декабрьского визита в Японию президента РФ Владимира Путина его помощник по международным вопросам Юрий Ушаков, заявивший, что совместная деятельность на южных Курилах будет осуществляться на основе российского законодательства. Однако сразу после визита премьер-министр Японии Синдзо Абэ разъяснял соотечественникам, что сотрудничество на островах будет организовано на какой-то особой законодательной основе, не ущемляющей позиции двух стран относительно принадлежности данных земель. С российской стороны по поводу этого заявления японского премьера никаких комментариев не последовало.

Иного от премьера ожидать трудно, ибо согласие Токио на работу японских компаний на Курилах с признанием российского законодательства в корне противоречит японской позиции о непризнании суверенитета России на эти территории. Напомним, что в 2009 году депутаты обеих палат японского парламента единогласно приняли закон, подтверждающий японский суверенитет на принадлежащих России южнокурильских островах. Закон провозглашает неотъемлемой частью Японии острова Итуруп, Шикотан, Кунашир, а также группу островов Хабомаи.

221.20 Остров Кунашир

Возможны два объяснения нынешней ситуации. Или стороны в декабре по поводу суверенитета так и не договорились, оставив вопрос для последующего обсуждения, или российская сторона не в полной мере информировала о достигнутых соглашениях по поводу компромисса в вопросе о распространении на японских граждан действующего на островах законодательства.

А пока ТАСС сообщает из Токио: «Последний соцопрос на этот счет проводился после визита Путина, который прошел в декабре прошлого года, и в целом японцы положительно относятся к идее совместной деятельности. Единственно, наиболее важный вопрос, по мнению японцев, — это то, как она будет осуществляться? Премьер-министр Абэ говорит о том, что для этого нужно создать специальную систему. Конкретики пока на этот счет мало, однако речь идет, скорее всего, о том, что стороны должны определиться с главным вопросом: это юрисдикция. То есть под чьим управлением эти территории будут находиться? Естественно, российская сторона придерживается мнения, что все должно остаться, как сейчас есть. Острова принадлежат России, и Япония на них не может претендовать».

Витольд Муратов Остров Итуруп

О том, что взаимоприемлемого решения нет, свидетельствуют предложения Токио о характере возможного взаимодействия. Предлагаемая организация японского морского туризма к Курильским островам без высадки на них направлена на то, чтобы избежать оформление российских виз или каких-либо других въездных документов. В принципе это, конечно, возможно, если японские власти не замышляют так называемый «ностальгический туризм», призванный активизировать затухающее среди японцев, особенно молодежи, «движение за возвращение северных территорий».

Весьма трудно, на мой взгляд, осуществима и идея оказания помощи через интернет в лечении заболевших курильчан. Для этого ни на Курилах, ни на Хоккайдо, да и вообще в Японии, нет квалифицированных врачей, в должной степени владеющих японским или русским языками. Пользоваться же не имеющими медицинского образования переводчиками просто опасно, ибо малейшая ошибка в переводе может быть пагубной для пациентов. Подготовка же японских врачей с хорошим знанием русского языка или владеющих японским языком русских врачей представляется едва ли возможной.

А вот сотрудничество в рыборазведении весьма перспективно и, убежден, рано или поздно, будет реализовано. Ибо объединение усилий ученых и специалистов двух стран в этой области позволит к немалой взаимной выгоде достигать впечатляющих результатов, в том числе в поддержании и увеличении стад ценных морепродуктов, например, таких искусственно трудно разводимых, как крабы и популярные в Японии моллюски. До последнего времени такое сотрудничество стопорилось все теми же японскими политическими условиями.

Хотя автор этих строк является противником «индустриализации» Курил, призывая сохранить их как заповедник неповторимой природы — национальный парк, работы на островах с привлечением как отечественного, так и зарубежного капитала немало. Это касается в первую очередь создания здесь современной туристической инфраструктуры. Однако и в этом необходимо избежать политизированного прояпонского подхода, когда априори японские компании получают преимущества и чуть не монополию в участии в тех или иных островных проектах. Такое участие должно быть конкурсным, допускать к тендерам и торгам всех желающих инвестировать в развитие Курил, будь то китайцы, корейцы, индийцы, европейцы или американцы.

Надо прямо сказать, что если власти Японии будут усматривать в участии в развитии Курил лишь способ внедриться на острова и постепенно захватывать на них «командные высоты», заодно приучая местное население к японскому присутствию, с тем, чтобы овладеть «северными территориями», перспективы «совместного хозяйствования» представляются весьма призрачными.

Муратов Витольд Остров Шикотан

И ничего страшного в этом нет. Следует согласиться с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, который в ходе рабочей поездки на Сахалин так прокомментировал ситуацию с совместным с Японией освоением островов Курильской гряды: «Если планы по совместной с Японией деятельности по освоению островов так и останутся на стадии разговоров, мы создадим ТОР «Курилы»… Мы сильно долго ждать не будем. Если увидим, что никаких особо эффективных форм совместной деятельности не возникает, будем вносить предложение о создании ТОР «Курилы». У нас все созданные ТОР работают. Мы знаем, куда идти и как развиваться. Мы можем это сделать с японскими коллегами, а можем и без них».

Предупреждение было услышано. В ответ генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга подтвердил, что Япония сохраняет свой подход к ведению совместной экономической деятельности с Россией на «северных территориях». «Мы твердо намерены настаивать на своих идеях», — заявил официальный представитель правительства Японии. Отсюда следует, что линия на тесное увязывание возможного экономического сотрудничества на Курилах с политическими претензиями Токио на эти территории будет сохранена и никаких изменений ожидать не приходится. Конечно же, такая позиция не может вселять оптимизм по поводу реализации достигнутых, как объявлялось во время декабрьского визита, договоренностей.

Весьма осторожно оценивают перспективы совместной хозяйственной деятельности и японские специалисты по России. Недавно известный эксперт по японо-российским отношениям профессор университета «Такусёку» Кэнро Нагоси написал для авторитетного журнала «Форсайт» статью, в которой заключает: «Российская сторона выразила желание развивать структуру сотрудничества в сфере рыбной промышленности вблизи четырех островов, по которой было достигнуто соглашение в 1998 году. Тем не менее, что касается совместной хозяйственной деятельности на суше, то, похоже, количество сложных задач вырастет. Предполагается, что российская таможня и пограничники, исповедующие консервативные взгляды, могут стать препятствием.

NASA Остров Зелёный. Вид из космоса

Также неизвестно, будет ли способствовать развитие такой деятельности решению проблемы принадлежности островов. Совместная хозяйственная деятельность, в ходе которой японцы и японские компании будут впервые после войны работать на четырех островах, станет неизведанным испытанием для Японии».

В заключение хотелось бы высказать свое мнение также по поводу «раздачи гектаров» на Курильских островах. Считаю, южные Курилы надо исключить из объектов этой в целом, возможно, полезной кампании. Во-первых, это пограничные территории. А границу в частную собственность не отдают. Во-вторых, как отмечалось выше, эти земли надо сохранить как заповедник — национальный парк. Заповедными землями должно владеть государство. В-третьих, не следует давать шанс спекулянтам с континента, помышляющим получить большой выкуп за «гектары» в случае сдачи островов японцам. Доводилось слышать, что такие настроения отмечались в период, когда Ельцин замышлял «возвращение» Курил, а японцы сулили отъезжающим десятки тысяч долларов в качестве «подъемных».