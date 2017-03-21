* ИГ — запрещённая в России организация

На прошедших сегодня, 15 марта, в Астане переговорах по урегулированию сирийского конфликта были обсуждены несколько важных документов. Как сообщил спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев, в первую очередь речь идет о документе, разработанном российской стороной, в котором определяются границы районов Сирии, поддерживающих перемирие. По словам Лаврентьева, этот документ был направлен всем участникам Астанинского процесса.

Kurdishstruggle Боец пешмерги

«В документе определен статус районов, полномочия и обязательства стран — гарантов по выполнению достигнутых договоренностей. Документ принципиально важен, так как позволяет реально укрепить режим прекращения боевых действий», — отметил спецпредставитель.

Он также сообщил, что участники переговоров обсудили и проект положения о конституционной комиссии. Как отметил Лаврентьев, создание такой комиссии «позволит обеспечить участие в разработке новой Конституции Сирии широких слоев населения страны».

«В ходе консультаций рассмотрен проект совместного обращения России, Ирана и Турции, поддержанный ООН, к странам-членам ООН по международному гуманитарному разминированию объектов международного культурного наследия в Сирии. Ряд обсуждавшихся документов носит гуманитарную направленность. В первую очередь, это положение о создании рабочей группы по обмену насильственно удержанных, похищенных лиц. Участие в ней правительства Сирии, вооруженной оппозиции и стран — гарантов будет способствовать повышению доверия между сторонами», — добавил Лаврентьев.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 марта, в Астане завершился очередной раунд переговоров по ситуации в Сирии. Как сообщил глава иранской делегации Хосейн Джабери Ансари, несмотря на то, что переговоры официально завершены, в Астане останутся некоторые представители делегаций.

Отметим также, что следующий раунд переговоров намечен на 3−4 мая.

Между тем, как отмечает казахстанский политолог Ислам Кураев, в вопросе сирийского урегулирования необходимо учитывать и курдский фактор. Эксперт прокомментировал сложившуюся ситуацию корреспонденту ИА REGNUM.

Война в Сирии второй раз за последние 10 лет вдохнула жизнь в курдское национальное движение в странах Ближнего и Среднего Востока (первый раз это произошло после американского вторжения в Ирак в 2003 году). Безусловно, сирийское восстание имеет этнорелигиозные корни, поскольку, хотя президент Башар Асад перешел в суннизм, а принятая новая конституция Сирии закрепляет пост президента за мусульманином-суннитом, правящая элита в значительной части по-прежнему, как и во времена Хафеза Асада, принадлежит к малочисленной общине алавитов, в последние годы признанной Ираном шиитской, тогда как большинство населения Сирии является суннитами.

Некоторые источники считают, что рост численности городского населения в результате засухи и переселения беженцев из Ирака увеличил напряженность в городах и в немалой степени способствовал вооруженному конфликту.

Сирийские курды уже более трех лет воюют с боевиками группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ныне называющей себя просто «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Курдское ополчение почти на треть состоит из женщин. Многим из них еще нет и двадцати лет, однако сражаются они с общим врагом наравне с мужчинами.

U.S. Army Пешмерга

Тем временем, говоря о Сирии, мы подразумеваем и военные действия в Ираке. На сегодняшний день заметно меняется стратегическая обстановка в Ираке — курды и шииты готовятся к освобождению Мосула, и оставшиеся жители, предупрежденные правительственными листовками, бегут из города в иракский Курдистан. И хотя операция значительно затягивается из-за политических перестановок в США и других мировых процессов, но захват города уже неминуем. В любом случае курды на деле доказали, что являются единственной серьезной и организованной силой в Ираке, готовой на равных противостоять и даже побеждать боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во многом это объясняется их собственной идеологией.

Одним из наиболее перспективных сценариев сдерживания ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикалов для Запада, Турции и Европы может стать создание курдской буферной зоны вдоль турецких границ с одной стороны и Ираком и Сирией — с другой. Но при этом Анкара примет все необходимы меры для недопущения выхода курдов к морю, иначе это будет полное поражение турок на Ближнем Востоке.

Дело в том, что на севере Сирии у турецкой границы исторически сложились три курдских анклава: Джазира, Кобани и Африн, объединенные общим названием Роджава, берега последнего омываются Средиземным морем. На сегодняшний день только Африн не соединен с двумя остальными анклавами, интеграция с ним фактически невозможна из-за расположения турецкой армии. Пробитый коридор между Ираком и Сирией, так называемый курдский пояс вдоль турецкой границы, который должен был выходить в море, обернулся геополитическим проигрышем.

commons.wikimedia.org Районы проживания курдов в Ираке

Разумеется, его создание уже обречено, поэтому иракские курды сосредоточатся на укреплении своих новых границ. 160 тысячная армия курдов в Ираке «Пешмерга», полностью оснащенная и способная вести полномасштабные военные действия. Это вполне сопоставимо с возможностями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая состоит примерно из 150 тысяч боевиков, разбросанных по различным фронтам — от Тикрита до Дамаска.

Процесс самоликвидации халифата уже начался, обусловленный собственными идеологическими установками, не предусматривающими остановки в расширении и тем более стратегических поражений.

Проблема, правда, в том, что объединенные курды вряд ли захотят снова разделяться и оставлять территории, ранее им не принадлежавшие. Более того, у них обязательно появится желание продолжить движение к объединению всех населенных соплеменниками территорий в одно большое государство, что чревато для них последствиями остаться без ничего или открыть новый фронт уже как самостоятельной силы, что не имеет никакой логики.

Уже сейчас на востоке Ирака шииты и курды всерьез готовятся к войне за города, из которых вместе с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были изгнаны все сунниты. При этом шииты настроены сравнительно миролюбиво, предлагая всем вместе жить в единой стране, но курды, помня арабскую поговорку и проистекающие из нее последствия, настаивают, что им никто не нужен. Землю, которую они считают своей, курды делить ни с кем не собираются, видя в ней интегральную часть своего будущего государства. Примерно такое же отношение к занимаемым территориям и у их сирийских соплеменников.

В перспективе все это может привести к новой войне — между иракскими шиитами и курдами, однако сейчас это далеко не главная проблема. Ликвидация «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во всем мире считается намного более актуальной задачей.

Хотелось бы отметить, что в свете этого фактическое отделение курдонаселенных регионов от Сирии уже в недалекой перспективе выглядит вполне вероятным. Возникновение курдской автономии, связанной с РПК, никак не устраивает Турцию, которая всячески препятствовала такому развитию ситуации. Но одновременно провозглашение курдской независимости в Ираке Анкара считает вполне приемлемым. Турецкая сторона, как и другие участники сирийского конфликта (Россия, Иран), настроены на то, чтобы остановить процесс автономизации курдов (как и в целом распада Сирии на полунезависимые анклавы по этническому и религиозному признаку). В случае федерализации Сирии, мы увидим еще одну курдскую автономию. В свете этого создание неподконтрольного Дамаску региона, находящегося под влиянием Иракского Курдистана и его лидера Масуда Барзани, более приемлемо, поскольку Барзани — последовательный противник РПК, с которым тесно сотрудничают (в том числе ‑ и в борьбе с РПК) и Запад, и Анкара. Чему, кстати, немало поспособствует и общая политика самой Анкары в сирийском вопросе. Что, в свою очередь, ставит на повестку дня вопрос провозглашения в Сирии курдской автономии, а в Ираке — о создании Курдского независимого государства.