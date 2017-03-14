Поступок Русской православной церкви, решившей на днях включить в месяцеслов РПЦ среди прочих древних святых, подвизавшихся в западных странах, покровителя Ирландии — святого Патрика, привлек внимание на Западе. По крайней мере на уровне информационных сообщений об этом сообщили некоторые католические и, конечно, ирландские издания. Так, североамериканский портал IrishCentral, рассказав, что «отныне русские утвердили святого Патрика как своего собственного», в шутку даже предположил, что российский президент Владимир Путин может теперь сменить свое имя и стать вместо Владимира ни кем иным, как Патриком Путиным.

Catholic.org

В журнале № 14 заседания Священного синода РПЦ от 9 марта 2017 года говорится следующее: «Слушали рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Комиссии по составлению месяцеслова Русской православной церкви, с предложением включить в месяцеслов имена древних святых, подвизавшихся в западных странах. Созданная 18 сентября 2014 года по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла Комиссия по составлению месяцеслова Русской православной церкви провела работу над формированием списка древних святых, подвизавшихся в пределах Запада, на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской православной церкви, а также на основании традиции их почитания в других поместных Православных церквах. При рассмотрении вопроса о включении в месяцеслов святых, подвизавшихся в Центральной и Западной Европе до 1054 года, Комиссия руководствовалась следующими критериями: безупречным исповеданием православной веры; обстоятельствами, при которых состоялось прославление; отсутствием упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной церковью и восточным обрядом; современным почитанием в зарубежных епархиях Русской православной церкви и поместных Православных церквах».

Святой Патрик отвечает всем перечисленным критериям, но дело не только в них. С легкой руки бывшего мэра Москвы Юрий Лужкова, благословившего проведение в российской столице в марте каждого года шествия в честь святого Патрика, ирландский трилистник и прочая символика стали ярким украшением нашего города. С церковной точки зрения все значительно глубже. Как рассказал в интервью «Интерфакс-Религии» сотрудник синодального Отдела внешних церковных связей Московской патриархии Стефан (Игумнов), «включение в месяцеслов Русской православной церкви имен ряда святых первого тысячелетия христианской эры, подвизавшихся в Западной Европе, напоминает нам о том, что в период неразделенной Церкви церковная жизнь в двух частях христианского мира развивалась в русле общей духовной практики, породившей многих угодников Божиих». Он отметил, что на протяжении многих веков Церкви на Западе были очень тверды в исповедании христианской веры. Так, например, Британские острова считались настоящей «северной Фиваидой» по количеству монастырей и подвизавшихся в них монахов, а некоторые из местных святых еще до включения в месяцелов были почитаемы не только на Западе, но и в среде православных христиан. В отношении святого Патрика мы заметим, что он почитаем не только в Католической и теперь в Русской православной церкви, но и среди англикан и старокатоликов.

Жил и крестил разрозненные ирландские племена — туатов тогда еще просто брат Патрик в первой половине V века. В молодости он пережил плен, разбойники из Ирландии захватили и обратили его в рабство. Этот эпизод из жизни святителя после причудливым образом сыграет в пользу почитания его африканцами, ощущавшими себя жертвами порабощения европейцами и включавшими святого Патрика в пантеон богов религии вуду. Заметим и другое. Ученые до сих пор не могут определить ни точной даты рождения просветителя Ирландии, ни его смерти. Но в том V веке историческое время текло очень медленно, гораздо медленнее физического, поэтому мы смело можем включить святого Патрика в единую соборную команду, где, помимо него, действовали епископ Мартин Турский (известный и почитаемый в православной традиции как Мартин Милостивый), живший во второй половине IV века, и его современник — некогда варварский король из Северной Галлии по имени Хлодвиг, после крещения принявший на себя роль защитника христианства и Рима от еретиков, давший начало династии Меровингов. Именно Хлодвиг сделал Мартина Турского покровителем Меровингской династии, а сам святитель стал могучим символом победы христианской ортодоксии над ересью арианства и ее земным воплощением в лице византийской части Италии и остготского королевства Равенны.

Симоне Мартини. Мартин Турский. 1322-1326

Арианство было опасным врагом, оно грозило поглотить Западную Европу. Остановили его в том числе ученики святого Патрика. Важно здесь вот что. Как справедливо замечает мой коллега, колумнист ИА REGNUM Александр Бродский, обращение в молитвах к святому Патрику устраняет одну из главных опасностей и одно из главных искушений Русской церкви — желание противостоять Западу как Западу. До VIII века, когда Каролинги свергли Меровингов и создали новую Римскую империю, а Карл Великий был коронован императором Запада, христианская Церковь состояла из двух частей, Западной и Восточной, однако была одной, единой во Христе. Можно сказать, что одним из главных крестителей Запада являлся святой Патрик. Вместе с тем именно его ученики сыграли выдающуюся роль и в христианизации Руси, крестив викингов Дании и Норвегии — кузенов Владимира Красно Солнышко, а значит, внесли вклад в крещение Руси наравне с Византией. Поэтому в шутке североамериканских ирландцев, что решение РПЦ внести в православный месяцеслов имя святого Патрика дает основание российскому президента Владимиру Путину сменить свое имя и стать вместо Владимиром не кем иным, как Патриком Путиным, только доля шутки. Иной мистик сказал бы, что таким образом ирландский святитель передает русскому государю свою миссию — просвещать народы, объединить Восток и Запад и бороться с ересью.