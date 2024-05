Отец Браун: Где умный человек прячет лист? — В лесу.

Gilbert Keith Chesterton, The Sign of the Broken Sword.

Эту фразу помнит каждый гражданин России, получивший старое советское образование. Однако она не всегда вспоминается, когда на информационном кону стоит такая «богатая» тема, как публикация документов ЦРУ в WikiLeaks. Особенно касающихся нарушения прав человека в цифровом мире, предугаданного Оруэллом в романе «1984». На самом деле подоплека событий гораздо проще и опасней. Не только для нашей страны, но и для всего «цивилизованного» мира.

К 1996 году ЦРУ определило, что под промышленным шпионажем понимаются «настойчивые попытки, организуемые и/или управляемые иностранными государствами, по сбору на территории США промышленных секретов и информации, касающейся интеллектуальной и иной собственности». Роберт Гейтс, бывший директором ЦРУ с 1991 по 1993 год, накануне 9/11 произнес замечательную речь, определившую роль его организации в современном конкурентном мире. Он сказал, что безопасность деловой информации все чаще оказывается под угрозой, причем источников опасности становится все больше. «Крупные компании, работающие в области высоких технологий, не должны строить никаких иллюзий. Необходимо реально представлять масштабы окружающих враждебных сил. Предприниматели <из США>, разворачивающие свою деятельность за рубежом, все чаще оказываются в сложной ситуации, — подчеркнул Гейтс. — Дело в том, что природу подобных угроз и способы защиты от них в бизнес-школах не изучают. Некоторые источники опасности, так же, впрочем, как и стратегия борьбы с ними, представляются вполне очевидными, другие же никак нельзя причислить к разряду тривиальных». Именно с его легкой руки ЦРУ стало непосредственно заниматься нетривиальными угрозами бизнесу США. Решая «бизнесовые» вопросы разведывательными методами и средствами.

В документах группы UMBRAGE из отдела дистанционных технологий ЦРУ, попавших в интернет, следует, что в Германии, во Франкфурте-на-Майне, действует операционный центр ЦРУ по сбору компьютерной информации. 7 марта эту информацию подтвердил SpiegelOnline, сообщив, что местом дислокации центра являлось консульство США. На фоне обвинений в адрес ЦРУ в «подслушке» фрау Меркель и контроле за выборами Олланда в 2012 году, снова поднятых на поверхность после публикацией в WikiLeaks, как-то забывается, что этот город отнюдь не столица ФРГ. По кому в нем работать хакерам ЦРУ? Не по беженцам же с Ближнего Востока в кварталах Дорнбуш и Экенхайм, число которых, по данным контрразведки Германии БНД, достигает 50% жителей с учетом лиц с двойным гражданством. Из них, кстати, 27% населения города «абсолютные иностранцы», об этом говорит список AusländerBeiratswahl от 2015 года. Тогда, может, объект разработки это русская община? Вряд ли.

Подсказку дает «Википедия»: во Франкфурте-на-Майне расположены Европейский центральный банк, Федеральный банк Германии, Франкфуртская биржа. Точки, на которые завязаны финансовые потоки и инсайдерская информация из которых вполне оправдывает миллиарды долларов, отданных Сенатом США на работу ЦРУ. В американской разведке к началу 90-х пришли к выводу о нецелесообразности агентурной работы. Ее заменили технические средства, которые традиционно контролировало АНБ через свои центры в Великобритании и Китае, закрывающие всю сотовую телефонную «прослушку» в России и Европе. Однако Гейтс сумел создать в ЦРУ компенсационную тему. У его аналитического департамента появилось «хакерское» подразделение, работающее через backdoor сначала в интернете, а затем, в современную эпоху Бреннана, занимающуюся взломом конкретных устройств коммуникаций и «умного дома».

Пока АНБ собирало и хранило dump всемирных телефонных сотовых переговоров, не имея возможности его обработать, ЦРУ получило потенциальный доступ к любому объекту разработки через него самого. Желание иметь «крутой» гаджет оказалось сильнее, чем забота о собственной безопасности. Однако, в отличие от АНБ, ЦРУ пока не владеет даже средствами хранения потенциальной информации — физически нет таких объемов, так как снимаются видео-звуковые файлы, занимающие гигантские объемы. Именно поэтому простых граждан можно попросить «не беспокоиться»: у ЦРУ никогда не найдется столько людей, чтобы оценить записи с ваших гаджетов. Однако работа по конкретным объектам ведется плотно, и это отнюдь не политики. Главная цель разработок — бизнес.

Детализацию вопроса обеспечил бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ в 90-х годах Владимир Луценко. Он считает, что СМИ в мире и в России, прежде всего, сосредоточили внимание на возможном подглядывании и подслушивании физических лиц через смартфоны, холодильники, утюги и телевизоры (почему-то только «Самсунги» — но это уже вопрос недобросовестной конкуренции). «Произошло отвлечение внимания на «негодный объект». На самом деле проблема гораздо серьезнее и страшнее: по признанию Нацразведки США, они затратили на борьбу с терроризмом [1] около двух триллионов долларов за последние несколько лет, — утверждает эксперт, — однако терроризм никуда не делся, а Сенат не спрашивает у Бреннана, где деньги. Они отлично знают, куда они пошли и зачем».

По аналогии с пресловутой частной военной компанией BlackWaters, сменившей после Афганистана окраску на Academi, рядом с ЦРУ, как и с министерством обороны США, были созданы консалтинговые фирмы, торгующие «на разнос» экономической информацией для «родного» бизнеса. До начала марта этого года они находились в тени. Именно их «засветка» была целью публикации в WikiLeaks, организованной «естественным» конкурентом ЦРУ — АНБ.

Весь мир узнал о гигантской системе контроля, которая «смотрит на тебя». Предъявлены помещения представительств США за рубежом в Германии, Армении, Киргизии и других странах. Возмущенные граждане требуют у своих сенаторов закрыть программы ЦРУ, а АНБ продолжит продавать ту же информацию под своим брендом, что оно и делало до Бреннана.

Владимир Луценко считает, что огромные конкурентные преимущества финансово-промышленной олигархии в США в условиях глобального кризиса перевесят любые противоречия между «коллегами» по Национальной разведке США. «Ее задача, «оседлав интернет», взяв на вооружение мировой опыт использования хакерских атак под чужим флагом, — получить инсайдерскую информацию в финансово-банковской сфере через промышленный шпионаж в интересах своих корпораций, — подчеркивает Владимир Луценко, — хотя при этом не остается без внимания и сбор компрометирующей информации на политиков по всему миру, в том числе и на собственных союзников. Однако именно финансовая угроза РФ пока остается «за кадром» наших СМИ».

Этот вывод эксперта объясняет все «нестыковочки» последних публикаций об архиве ЦРУ. России же остается ждать, насколько Трамп использует возможности современных технологий уже АНБ для дестабилизации нашей банковской системы и фондового рынка. А он может: «Ничего личного, это просто бизнес», — AlphonseGabriel «Al» Capone.

[1] Формулировка: «Политически мотивированное применение крайних форм насилия против мирного населения».