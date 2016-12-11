В минувшее воскресенье, 12 марта, украинские националисты в очередной раз сорвали богослужение в Киево-Печерской лавре. Около 200 человек в камуфляже зашли в главный храм лавры, один из них надел облачение священника и начал «литургию». Служителей лавры, которые пытались помешать противозаконному деянию (а заодно и богохульству), заблокировали коллеги «священника». «Служба» продлилась 15 минут, ее снимали на телефоны, а запись потом была выложена в интернет под заголовком «Первая служба Украинской православной церкви Киевского патриархата» (УПЦ КП) в Киево-Печерской лавре».

Meliemelya.com Националисты у Киево-Печерской лавры

Напомним, что УПЦ КП — раскольническая организация, официально не признаваемая православным сообществом. Она была создана в начале 1990-х годов бывшими священниками единственной подлинной на Украине православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Недостаток легитимности с лихвой компенсируется «патриотизмом», то есть национализмом в самой крайней форме и глубоко антихристианской проповедью войны.

Orthodoxy.org.ua Пещеры Киево-Печерской Лавры

Большинство украинских православных — прихожане приходов Московского патриархата. Националистов не устраивает, что эта церковь не контролируется ни майданными властями, ни боевиками. В частности она считает события на Донбассе братоубийственной войной. Отсюда и постоянная борьба с УПЦ МП.

Борются с церковью примерно как с отделениями Сбербанка: сначала — одиночные вылазки (обливание краской, поджоги) националистов, без всякой реакции правоохранительных органов, потом — массированный артобстрел со стороны государства. Сбербанк может лишиться лицензии, а церкви не дают зарегистрировать организацию по новому закону и, соответственно, продолжать деятельность.

Смысл всех этих действий, с одной стороны, в том, чтобы вставлять палки в колеса УПЦ МП, не давать ей регистрировать приходы, искусственно занижать число ее прихожан и искусственно завышать число прихожан «киевского патриархата». С другой стороны, националисты и майданные власти стараются максимально очернить православную церковь, чтобы навредить самой авторитетной в стране организации. Наконец, у церкви стараются отбирать имущество — и из пастырских, и из сугубо материальных соображений.

Действия радикалов, врывающихся в храмы, и министерства культуры Украины, препятствующего регистрации УПЦ МП, являются совершенно очевидными нарушениями закона. Столь же очевидно и то, что никакой реакции на это не последует ни на Украине, ни со стороны «западных партнеров». И те, и другие столь же близоруки, как и по вопросу противозаконного запрета на русскую речь, противозаконных ограничений на выступления русских артистов или противозаконного препятствования деятельности «дочек» российских банков.

Характерной особенностью украинской политики является ведущая роль тех или иных агрессивных меньшинств на фоне абсолютной пассивности большинства. В церковном вопросе такими меньшинствами выступают националисты УПЦ КП и униатской церкви, в роли молчащего большинства — все православные приходы страны. Единственной акцией, показавшей, насколько их больше, был знаменитый прошлогодний крестный ход по всей Украине. Можно сравнить с аналогичными акциями радикалов: прихожан УПЦ МП больше в разы, в десятки раз. Они и есть украинское большинство: русскоязычное, православное и немайданное. Они не были на майдане, не считают Россию врагом и не поддерживают нынешнюю власть.

Почему они молчат?

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

Христианская церковь по своей природе не может быть политическим организатором масс. Христианство не тождественно пацифизму, но и выступать с призывом к силовому свержению чудовищной власти церковь тоже не может. А никаких других вариантов на Украине давно уже нет.

Ключевая политическая ошибка была совершена в 2010 году, когда Виктор Янукович выиграл президентские выборы, и все успокоились, что большинство победило и стране удалось избежать власти Тимошенко. И как только Янукович исчез, стало ясно, что нет фигуры, которая могла бы стать лидером этого большинства. А майданные власти не дали такой фигуре появиться.

Наконец, народное большинство в любой стране по своей природе спокойно (на Украине — особенно), в то время как политика на Украине предельно радикальна. Большинство граждан воздерживается от участия в истерических ссорах, которые вредны для разума столь же сильно, как и для тела. И это по-человечески вполне понятно.

Сочетание политической обезглавленности большинства и крайней агрессивности среды приводит к тому, что большинство остается немым. В то же время оно не перестает от этого быть большинством, хотя и чрезмерное самоуспокоение в этом вопросе было бы неуместным.

Конец этой истории просматриваться довольно отчетливо. Экономическая политика майданных властей не может не привести страну в бездну нищеты. Их социальная политика не может не привести к протестам. Их общественная политика не может не привести к драке радикалов между собой. Искусственно созданная страна, чьему единству никто не способствует и чью прочность все время тестирует, не может выдерживать это бесконечно. Она треснет по швам.

И тихое, православное, русскоязычное большинство той земли, которая сейчас называется Украиной, будет приветствовать тех, кто закончит бесовскую главу в истории этой земли.