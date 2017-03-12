Бывший посол Польши в США Рышард Шнепф выступил в эфире польского телеканала TVN24 с интригующим заявлением. Комментируя внешнюю и внутреннюю политику, проводимую ныне правящей партией «Право и Справедливость» (PiS), дипломат заметил: «Это не может хорошо закончиться. Где-то — я могу определить этот год как 2020 — Польша окажется вне пределов Европейского союза». Исходя из дальнейших объяснений Шнепфа, главным раздражителем станут переговоры Варшавы с Брюсселем по вопросу нового долгосрочного бюджета Евросоюза (предыдущий рассчитан на период с 2014 по 2020 годы). К тому времени между Польшей и ЕС накопятся такие непреодолимые противоречия, что иного пути, как самостоятельное плавание, не останется.

Wikia.com Польские крылатые гусары

Заявление экс-посла плеснуло масла в костер, который уже второй день полыхает в стране. Его спровоцировала статья сотрудника международного отдела польской газеты Rzeczpospolita Енджея Белецкого, который вчера, 13 марта, по итогам пресс-конференции лидера «Национального фронта» (FN) Марин Ле Пен, претендующей на пост президента Франции, опубликовал статью под заголовком: «Марин Ле Пен анонсирует союз с Ярославом Качиньским по демонтажу ЕС». Напомним, глава FN заявила тогда: «Если я выиграю, то буду сотрудничать с Качиньским (президент PiS — ИА REGNUM ) в демонтаже Европейского союза». Другими своими «попутчиками» в этом деле Ле Пен назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Публикация вызвала бурю в варшавском салоне. Вопросы и опровержения посыпались, как осенью яблоки в польских садах после грозы.

В тот же день пресс-секретарь «Права и Справедливости» Беата Мазурек написала в Twitter, что PiS «не заинтересована в демонтаже ЕС». Пресс-конференцию провел и сам президент правящей партии. «Все эти предположения, что якобы мы хотим сами или с Ле Пен, с которой у нас более-менее столько же общего, сколько и с Путиным, вывести Польшу из Европейского союза, являются обманом и манипуляцией», — заявил Качиньский и поставил вопрос, действительно ли лидер «Национального фронта» употребляла такие формулировки, придравшись к слову «демонтаж». Однако попытки дискредитировать статью опроверг сам ее автор. В следующей публикации, появившейся сегодня, 14 марта, Белецкий признал, что напрямую о «демонтаже» Ле Пен не говорила. Но, учитывая, что она описывала такое видение ЕС — без евро, свободы торговли, примата европейского права над национальным — то «чем еще, если не «демонтажем» ЕС является ее программа», задавался вопросом журналист.

Ситуацию для «Права и Справедливости» осложняет важный нюанс. Дело в том, что в середине января этого года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский провел переговоры с лидером FN. Общались они, по некоторым данным, полтора часа. По итогам беседы глава польской дипломатии рассказал, что он просто хотел узнать о политических планах Ле Пен в преддверии президентских выборов во Франции. Однако много ли известно министров иностранных дел прочих стран Евросоюза, которые бы общались с главой «Национального фронта»? По крайней мере, мы таких не можем припомнить. Январская встреча Ващиковского с Ле Пен стала поводом для польской оппозиции потребовать от министра и его заместителя Конрада Шиманьского отчета о ориентирах внешней политики, наличия или отсутствия плана выхода из ЕС, а также объяснений, о чем шла речь во время беседы с лидером FN.

Перепалка между правящей партией и ее оппонентами выглядит рутиной политической борьбы, но только на первый взгляд. После прихода к власти летом (президентские выборы) — осенью (парламентские) 2015 года PiS последовательно проводит курс на укрепление того, что она называет «суверенностью». Варшава предпринимает шаги, которые должны обеспечить ее выживание в режиме полуавтономного или даже автономного существования, вне зависимости от судьбы Европейского союза. Перемены наблюдаются во всех важнейших сферах — прижимаются международные компании, под раздачу попадают интернациональные торговые сети и банки, обозначаются проекты в сфере энергетики — создание польского газового хаба «Северные ворота» и строительство собственной АЭС, анонсируются планы реполонизации средств массовой информации в минус немецким медиа-концернам, но самым главным остается выстраивание национальных Вооруженных сил и системы безопасности.

Польша оправдывает свои действия «российской агрессией» и угрозой «гибридной войны» с Москвой. Причем даже то, что на саммите НАТО в июле прошлого года Альянс пошел на уступки и согласился предоставить Варшаве дополнительные контингенты пехоты и бронетехники, нисколько не повлияло ни на польскую риторику, ни на решения по развитию своего военно-промышленного комплекса, перевооружению армии и созданию нового вида войск — Силы территориальной обороны, которые с марта этого года в министерстве обороны курирует бывший глава парламентской комиссии по делам поляков на Востоке Михал Дворчик. Но с кем собирается воевать Польша? Если брать во внимание логику Варшавы, которая оправдывает свои действия событиями на Украине, особенно в марте 2014 в Крыму, когда по итогам референдума полуостров воссоединился с Россией, то здесь есть определенные противоречия. Крым был тем украинским регионом, в котором присутствовало русское большинство. В Польше такой русской общины, ради которой следовало посылать туда «зеленых человечков», нет. Есть другое.

Если посмотреть на карту, то сильное польское присутствие наблюдается в Литве, где местная община, особенно в Вильнюсе и окрестностях, присутствует в общественном пространстве, ведет борьбу с этнократическим режимом и на политическом уровне артикулирует свои требования. Не такие сильные, но значимые польские меньшинства присутствуют на Украине и в Белоруссии. Польские эксперты при этом отмечают, комментируя инициативу ряда украинских депутатов Верховной рады о желательности заключения военного союза между Варшавой и Киевом, что в случае «наступления» России на Украину, Польша не может выступать под флагом НАТО, а только под своим, что влечет за собой негативные исторические коннотации. Но это если русские полезут. А если возникнет нужда в защите собственно польских меньшинств, Варшава точно сможет удержаться от соблазна?

Недавно в свет вышла книга «Кто кого предал. Как убивали СССР» заслуженной российской журналистки Галины Сапожниковой, проработавшей многие годы собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Эстонии. В ней в частности говорится об истории обретения независимости Литвой. Как напоминает Сапожникова со ссылкой на бывшего председателя райисполкома Шальчининкского района Литвы, этнического поляка Чеслава Высоцкиса, в начале 1990-х годов на территории Литовской ССР едва не образовалась непризнанная «польская автономия» на манер Приднестровья. И вот о чем рассказал Высоцкис: «Когда мы объявили польский территориальный национальный район, приезжали очень высокопоставленные люди из Польши и официально пришли ко мне домой. Предложили: «Мы можем сделать большое дело. Нет, даже не большое: уникальное! Видите, что в Советском Союзе творится сейчас? Там очень слабая армия. А у нас в Польше в армии служат 400 тысяч человек. Поляки живут в Литве, Белоруссии, на Украине. Есть возможность эти национальные районы объединить и сделать польской территорией, от моря до моря, если бы вы нас поддержали. Я сказал, мы на эту провокацию не пойдем, потому что мы интернационалисты. Тут разыгрывалась очень сильная карта».

Заметим, что такие варианты Варшава могла себе позволить тогда, когда она не была еще ни членом НАТО, ни членом Европейского союза. И потому и для Польши, и для ее восточных соседей становятся очень важными польские планы на будущее. Если, как прогнозирует бывший посол Шнепф, после 2020 года Польша больше не будет связана ограничениями и путами Евросоюза, если ей уже сейчас предлагают принять участие в демонтаже унии, если неизвестно еще, что будет через год-другой с НАТО — то какой станет ее внешняя политика, и куда направится пассионарная энергия Варшавы?