



Hyser.com.ua Майдан. Киевский образец

Последние несколько месяцев все более забавно наблюдать за теми процессами во внутренней и внешней политике, что запустил, что очень важно, по своей собственной инициативе официальный Минск. Сначала, исходя из того, что к власти в Белом доме придет Хиллари Клинтон и у Минска появится гораздо больше возможностей шантажировать Москву своей геополитической «многовекторностью», в начале 2016 года был инициирован газовый конфликт с Россией. То есть официальным Минском был инициирован экономический конфликт.

Затем, после того, как он не дал ожидаемых результатов, провластные политологи (как свидетельствуют белорусские эксперты) из команды пропагандистского обеспечения внешней политики республики нынешнего главы МИД республики Владимира Макея запустили страшилку о том, что Россия вот-вот планирует вторгнуться в Беларусь «по примеру Украины». Тем самым полностью став на сторону украинской хунты и тиражируя уже на население Беларуси наиболее громкие и провальные фейки украинской пропаганды. Таким образом, закладывался и политический фундамент возможного будущего конфликта с Россией, если газовый шантаж в отношении Москвы не сработает.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

Параллельно с конца года стали закручиваться гайки во внутриполитическом пространстве — принят Декрет о тунеядцах, 6−9 декабря — арестованы белорусские журналисты российских изданий, 15−21 — целый ряд белорусских чиновников и директоров предприятий (более подробно об этом здесь — «Беларусь. Декабрь — месяц «посадок». Кого запугивает белорусская власть?»). Одновременно через поддержку необандеровской хунты «братской Украины» и все более резкую риторику в отношении России (скандал с директором РИСИ Л. Решетниковым) была предпринята попытка повысить планку отношений с Западом.

Тем не менее все попытки официального Минска в 2016 году спровоцировать конфликт с Москвой, персонифицировать его и перевести его на уровень базарной площадной брани успеха не имели. Официальные лица России ни разу не упоминали первое лицо Беларуси и старались максимально а) деперсонифицировать конфликт, многократно призывая официальный Минск не переходить определенные рамки принятых в мировом сообществе правил общения; б) подчеркнуть, что они оказывали и будут оказывать поддержку братскому белорусскому народу. Тем самым проводя простую мысль — братство русского и белорусского народов никому не удастся перечеркнуть.

В ответ Москва подчеркнуто вежливо вела себя в отношении республики, предприняв для острастки официального Минска только один шаг — сократив на 25% поставки нефти в республику. Никаких иных шагов со стороны официальной Москвы не предпринималось. Такая ситуация — отсутствие реакции Москвы на действия официального Минска — привела к тому, что в начале 2017 года политическое руководство республики вместо попыток рационального выхода из кризиса в белорусско-российских отношениях путем выполнения своих контрактных обязательств продолжало упорно залезать в бутылку и нагнетать отношения со своим единственным политическим союзником и главным рынком сбыта.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель

В ходе большого разговора с президентом 3 февраля 2017 года на политику Москвы в отношении Беларуси не только был публично вылит очередной ушат грязи, но и совершен ряд недопустимых публичных выпадов в адрес официальных лиц России — директора ФСБ Александра Бортникова, главу Россельхознадзора Сергея Данкверта. В отношении последнего даже была озвучена угроза возбуждения уголовного дела, как будто он подчиненный Лукашенко.

В результате длящегося целый год газового конфликта задолженность властей республики за поставленный в Беларусь газ на 1 марта 2017 года превысила 650 млн долларов, а поставки нефти на первый квартал были сокращены до 4 млн тонн. При том, что контракта по поставкам нефти в республику на 2017 год до сих пор нет. Публичной реакции Москвы на чудачества официального Минска также по понятным причинам нет — руководству Беларуси позволяют еще сохранить лицо и вернуться в русло союзнических отношений. Вместе с тем, как отметил в начале марта на встрече глав правительств стран ЕАЭС в Астане премьер-министр России Дмитрий Медведев, никто никого насильно в ЕАЭС держать не будет, но и переносить двусторонние споры на эту интеграционную площадку никто не позволит.

Таким образом, что мы имеем на сегодняшний день? Что время с начала текущего года официальный Минск растратил впустую. До 2 апреля (21-й годовщины Союзного государства) осталось совсем ничего. Если до 2 апреля официальный Минск не найдет путей выхода из созданного своими собственными руками кризиса с Россией, то этот формат белорусско-российских отношений окажется при Лукашенко подвешенным в воздухе.

Соответственно, следующей реперной точкой для официального Минска станет 1 июля — дата вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского союза. Понятно, что никто с Лукашенко ни о чем вести переговоры по этому вопросу не будет — лидеры четырех стран ЕАЭС уже все подписали и ждут вступления ТК в силу. Поэтому если до 1 июля официальный Минск и здесь не примет единственно правильного решения, то тут, как говорится, комментарии излишни.

Провалы официального Минска на других направлениях внешней политики — украинском, армянском, европейском — мы разбирали ранее. Таким образом, во внешней политике республики нынешняя правящая группировка привела страну к полноценному внешнеполитическому кризису в отношениях с ведущими партнерами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM От себя

Это что касается внешней политики. Во внутренней политике стратегия закручивания гаек тоже дала прямо противоположный эффект. На фоне снижения поставок нефти из России только по итогам двух заключительных кварталов 2016 года (это по вопросу экономической самостоятельности республики и «белорусского экономического чуда») официальный Минск оказался не в состоянии поддерживать социальный контракт с населением. Попытка его запугать в виде Декрета о тунеядцах, экономическая значимость которого ничтожна (всего 80 млн долларов от 400 тысяч человек), привела к обратному эффекту — резкой политической активизации населения, которое достаточно быстро от чисто экономических лозунгов, необходимости повышения уровня жизни, начало переходить и к политическим — отставке Лукашенко.

Самым неожиданным аспектом «белорусской весны» стало подключение к традиционным минским шествиям не только областных центров — Бреста, Витебска, Гомеля, но и небольших белорусских городков — Орши, Рогачева и многих других. Такой протестной активности населения не наблюдалось ранее даже в самые острые периоды новейшей белорусской истории. Другим весьма важным моментом народных волнений является то, что прозападная оппозиция при всех своих попытках поставить этот процесс под контроль и представить его как массовые оппозиционные выступления данной цели абсолютно не достигает.

Более того, анализ информации с мест показывает, что народ не менее негативно, чем к власти, относится и к самой прозападной оппозиции и ее лидерам. В результате власть вынуждена была впервые за многие годы пойти на попятную и объявить мораторий на действие декрета, и вернуть выплаченные уже «тунеядцами» деньги. К концу марта протестная активность в республике только нарастет, так как российская нефтяная подушка поддержки белорусской экономики уменьшается. Соответственно, протестная активность населения может отвязаться от провального декрета и начать жить своей жизнью. Только если раньше официальный Минск всегда мог опереться на экономическую и политическую помощь Москвы, то в нынешних условиях развязанной публичной войны он это сделать не в состоянии.

В результате мы видим, что белорусские власти переиграли сами себя. Если официальный Минск откажется от выполнения своих обязательств в рамках Союзного государства с Россией, а тем более от подписания уже согласованного Таможенного кодекса ЕАЭС, то и у Москвы нет никаких причин, чтобы поддерживать Лукашенко, если развитие событий в Беларуси приведет к народному восстанию против скомпрометировавшей себя власти. Возможно, Беларусь созрела к политическим переменам, которые выдвинут на передний край новых политических лидеров, способных обеспечить республике достойный уровень жизни с опорой на собственные финансово-экономические источники и которые не будут подвергать сомнению очевидное — что Беларусь была, есть и будет частью Русского мира.

В этом плане весьма любопытен анализ того, как оценивают происходящие в республике процессы те эксперты, которые летом прошлого года запустили пропагандистский фейк белорусской власти об угрозе российского вторжения в Беларусь. Сегодня они говорят о том, что это Россия стоит за народными протестами в белорусских городах. В подтверждение своих мыслей они ссылаются на материалы известного своей цээрушной природой украинского портала «ИнформНапалм», тем самым полностью разоблачая не политику Москвы, а свои контакты и тех, кто направляет их пропагандистские фейки.

Замечу в этом контексте, что развязанная белорусскими СМИ истерия насчет российского вторжения в Беларусь очень плотно коррелирует с аналогичной антироссийской кампанией в Прибалтике и Польше. Соответственно, возникает еще один логичный вопрос — зачем Москве поддерживать такого «союзника», который поддерживает разработанные ЦРУ пропагандистские антироссийские методички и пытается не только их впарить собственному населению, но еще и образовать единый антироссийской фронт в Восточной Европе?

В результате на середину марта мы имеем по Беларуси следующую картину. Целой серией совершенных в течение последнего года крупных внешнеполитических и внутриполитических ошибок Лукашенко сам, по собственной воле и инициативе, запустил сценарий белорусского Майдана. И он это знает. Если в течение оставшихся двух недель марта он не предпримет никаких действий в рамках Союзного государства, то Москва не будет нести одна этот чемодан без ручки и заморозит этот проект до тех пор, пока в Минске не появится адекватное национально-государственным интересам республики руководство или не образумится сам Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нас выбирают

Если до 1 июля официальный Минск не подпишет Таможенный кодекс ЕАЭС, то он все равно вступит в силу, только вот что будет делать белорусская экономика без российского рынка и дешевых энергоресурсов — большой вопрос: «За 2016 год Беларусь экспортировала потребительских товаров на 5,87 млрд долларов, в том числе в Россию было отгружено потребтоваров на 4,95 млрд долларов. Иными словами, российский рынок в прошлом году съел почти 85% экспорта белорусских потребительских товаров. Кроме этого, Россия в прошлом году купила две трети (в денежном выражении) инвестиционных товаров, экспортированных Беларусью.

Зависит от России и белорусский экспорт промежуточных (сырье, комплектующие) товаров. За 2016 год Беларусь экспортировала таких товаров на 14,4 млрд долларов, в том числе в Россию — на 4,1 млрд долларов и еще нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, также примерно на 4 млрд долларов. В общем, экспорт белорусских промежуточных товаров также существенно зависит от России».

В любом случае в результате совершенных многочисленных и серьезных ошибок Лукашенко потерял монополию на отношения с Россией. Для того чтобы не допустить повторения украинского сценария в Беларуси, Москва будет работать со всеми теми общественными и политическими силами республики, которые а) действуют в рамках реализации белорусских национально-государственных интересов, б) способствуют формированию не дотационной белорусской экономической модели и в) глубоко убеждены в том, что Беларусь была, есть и будет частью Русского мира. И такие люди в республике, несомненно, есть.

Времена, когда можно было просто говорить о своем союзничестве и братстве в обмен на реальные ресурсы — ушли в прошлое. Теперь поддержка будет предоставляться только тем, кто будет не только политически ассоциировать себя с Русским миром, но и проводить такую внутреннюю политику, которая будет реально сближать братские белорусский и российский народы.

На мой взгляд, Лукашенко не пойдет на такие шаги, как выход из Союзного государства с Россией и ЕАЭС, так как это будет означать то, что он сам рубит сук, на котором сидит. В целях сохранения своей власти он пойдет на примирение с Москвой и подпишет все те предложения, которые ему были сформулированы. Если же вдруг по каким-то причинам он продолжит свою фронду, то Москва просто сядет на берегу, запасется попкорном и спокойно покурит немного бамбук, пока события в Минске и других городах республики не приведут к своему закономерному финалу, чтобы затем начать выстраивать отношения с прежним или новым белорусским руководством с чистого листа.