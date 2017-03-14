



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В конце февраля 2017 года после 30 дней предварительного пересмотра военной стратегии США против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Пентагон представил Белому дому список возможных действий новой администрации по борьбе с террористами. Из того, что просочилось в прессу за последние дни, можно сделать вывод, что Трамп готов продолжить курс своего предшественника в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но только с намного большим набором ресурсов, пишет Дэниэл Депетрис в статье для The National Interest.

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Так, подразделение артиллерии морской пехоты США развернуто приблизительно в 40 км южнее сирийского города Ракка, предоставляя огневую поддержку Демократическим силам Сирии (ДСС), продвигающимся к городу. Дополнительные 400 военнослужащих будут развернуты в Сирии для ускорения кампании по удушению боевиков, в результате чего количество американских солдат удвоится в этой стране. Все эти решение были очевидны давно, поскольку Трамп не скрывал своего желания стереть терроризм с лица земли.

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Однако на данный момент по-прежнему непонятно, какой будет стратегия Трампа по отношению к гражданской войне в Сирии. Более того, непонятно, какова стратегия по отношению к этой стране уже сейчас.

Вопрос о том, что делать с Сирией, мучил бывшего президента Барака Обаму на протяжении целых четырех лет. Большая часть внешнеполитического истеблишмента США выступала за более активную роль США в этой игре, что сводилось к комбинации поставок более мощного оружия так называемой умеренной оппозиции и соблюдение обязательств в связи «красной чертой» по химическому оружию, а также создании «безопасных» или «бесполетных зон».

Никто при этом не пытался ответить на вопросы о том, во что это обойдется США, как отреагирует Россия и как отправка оружия поспособствует мирному разрешению конфликта. Однако именно такая же проблема стоит и перед Дональдом Трампом — что делать США для ускорения дипломатического разрешения конфликта.

Нет сомнений в том, что советники президента высказывают свои предложения уже сейчас. Так, от создания «безопасных зон» не только не отказались, но такой вариант находился достаточно высоко в списке приоритетов, который Трамп обсуждал с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. По всей видимости, Трамп считает, что сможет убедить арабские страны Персидского залива к таким шагам. Однако непонятно, какая страна или коалиция стран будет заниматься поддержанием этих зон и как они будут способствовать миру. Корнем же проблемы, решать которую призваны бесполетные зоны, является нежелание основных сторон, считает автор, договариваться.

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Более того, Трамп может отправить более современное оружие в более обширных объемах тому, что осталось от умеренной сирийской оппозиции в надежде на то, что противовоздушные и противотанковые системы смогут сдержать сила официального Дамаска. Такая стратегия могла дать плоды ранее, когда сирийская армия оставляла территории, но не в 2017 году. К тому же выше стала вероятность того, что это оружие попадет в руки более сильных группировок исламистов, не в последней степени потому, что именно исламистский элемент принимает все решения.

Нет необходимости напоминать, что Россия и Иран в очень большой степени заинтересованы в выживании сирийского правительства, из-за чего стоит ожидать усиления их поддержки, которая сведет на нет отправку оружия Вашингтоном. В таких условиях единственным вариантом, при котором у администрации Трампа есть хотя бы отдаленная возможность преуспеть, является выбор менее настойчивого тона в ходе межсирийских переговоров, которые проходят в Женеве под эгидой ООН.

Так, США больше не стоит призывать к безусловной отставке Асада после переходного периода, поскольку сам президент Сирии отвергал такой вариант, даже когда казалось, что скоро его повесят на городской площади. Нравится кому-то это или нет, но Иран и Россия дали Асаду не только возможность вздохнуть, но и предоставили ему и более мощный рычаг давления за столом переговоров.

Поэтому США могут либо признать реальное положение дел в регионе, либо закрыть на них глаза, продолжая настаивать на том, что Асад должен на переговорах назвать условия своей отставки и изгнания. Вашингтон также может продолжить верить в сомнительные военные начинания, вроде «безопасных зон», которые могут обойтись в миллиарды долларов в течение многих лет. Тем не менее все эти шаги обречены на провал в 2017 году, как они были безнадежны в 2015 и 2016 годах.

Трамп — бизнесмен, видящий мир через призму сделок, ему известно, что сулит победу, а что — поражение. Сирия необязательно должна стать для него поражением, если он смирится с реальностью и поймет, что представители Асада не пойдут на сотрудничество, если им не будет указан выход из сложного положения. Таким образом, заключает автор, хотя аморальным будет позволить Асаду идти на любые выборы после переходного периода, такая уступка может сдвинуть переговоры по Сирии с мертвой точки.