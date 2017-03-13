Будучи кандидатом на пост главы Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что он будет следовать внешней политике, полностью отличающейся от курса его предшественников. Однако все шаги администрации Трампа с момента прихода в Белый дом были разочарованием для тех, кто ожидал, что новый президент США разорвет с интервенционистской и неоконсервативной традицией трех предыдущих глав США, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор отмечает, что прежде всего эта проблема связана с кадровым вопросом, поскольку в Вашингтоне люди — это политика. Президент умеет и говорить, и писать сообщения в Twitter, однако ему нужны люди, которые будут воплощать его идеи или постановления на практике. И нет оснований полагать, что вокруг него есть хотя бы один внешнеполитический реалист или человек, придерживающийся сдержанного взгляда на международную ответственность США.

Так, глава Госдепа Рекс Тиллерсон, глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис и советник Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер являются людьми талантливыми и серьезными, и ни один из них не принадлежит к лагерю неоконсерваторов. Они тем не менее более склонны следовать традиционной внешней политике, а также стремятся умерить оригинальное мышление своего начальника. При этом большинство имен, предложенных на пост заместителя госсекретаря — Эллиотт Абрамс, Джон Болтон и Джон Хантсман, — явным образом принадлежат к ястребиному или комбинации ястребиного и центристского лагерей.

Более того, сам Трамп часто ошибается относительно причин экономического ослабления своей страны, а также политики других государств. В частности КНР, прежде манипулировавший своей валютой, теперь следует другому курсу, рабочие места в производстве сокращаются не только в США, и возвращения их ждать не приходится. Многосторонние соглашения о свободной торговле редко идеальны, однако от них выигрывают все стороны. Кроме того, они часто предоставляют политические, а не только экономические преимущества. Однако Трамп, по всей видимости, не готов признать это даже с риторической точки зрения.

Так, отказ от Транстихоокеанского партнерства стал наиболее сокрушительным шагом, поскольку он унизил премьер-министра Японии Синдзо Абэ, предложившего значительные уступки для вступления. Более того, этим отказом Трамп передал Китаю экономическое поле в регионе. В результате этого Австралия, как и ряд других союзников США, дала понять, что теперь будет иметь дело с Пекином. И в этом случае то, что хорошо для КНР, плохо для США.

Когда же дело касается абстрактных вопросов внешней политики, президент Трамп готов, по всей видимости, посчитать незначительные уступки крупными победами и двигаться дальше. Так, он на протяжении многих лет критиковал союзников США в Азии и Европе за то, что они пользуются великодушием вооруженных сил США. В своей недавней речи он заявил, что «наши союзники не платят свою долю», тогда как в ходе предвыборной кампании он вообще назвал возможным отказ от соблюдения обязательств в рамках статьи 5 устава НАТО.

Однако и Мэттис и Тиллерсон настояли, что Вашингтон должен сохранить приверженность тем самым союзам, которые зависят от США. Что хуже, Трамп в своей речи в Конгрессе указал на незначительное повышение оборонных расходов со стороны членов НАТО из числа стран ЕС, которое тем не менее началось еще в 2015 году.

Ключевая внешнеполитическая инициатива НАТО — сближение с Россией — по всей видимости, находится в тупике, что отчасти вызвано идеологическим противостоянием со стороны неоконсерваторов, настроенных на то, чтобы иметь нового врага, а также со стороны либеральных демократов, стремящихся подорвать новую администрацию.

По всем признакам, среди назначенцев Трампа нет ни одного человека, который бы разделял мнение президента по этому вопросу. Хотя бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и стремился к улучшению отгошений с Россией, как и другим более сомнительным, по мнению автора, начинаниями, теперь президент один.

В действительности же, Рекс Тиллерсон своей риторикой очень напомнил главу американской дипломатии при Бараке Обаме, когда он требовал выхода России из Крыма. Взгляды возможного посла США в России Хантсмана пока неясны, однако он будет ограничен в своих действиях бюрократией Госдепа, которая в лучшем случае страдает косностью, а в худшем — будет заниматься активным обструкционизмом.

И по вопросу Китая Трамп, по всей видимости, следует обратным курсом. Так, до своего прихода в Белый дом Трамп начал то, что казалось наступлением на КНР по многим направлениям: Тайвань, торговля, острова в Южно-Китайском море, КНДР. При этом Рекс Тиллерсон занял крайне воинственную позицию, когда в ходе сенатских слушаний заявил, что США смогут заблокировать острова, на которые свои претензии выдвигает Китай — казус белли, а также «подтолкнуть», что бы это ни означало, Пекин к содействию по санкциям в отношении КНДР.

И на Ближнем Востоке Трамп сменил свою риторику. Так, если изначально он поддержал партию «Ликуд» в их отказе от двухгосударственнго решения Палестино-изральского конфликта и расширении поселений на Западном берегу реки Иордан, то впоследствии он, как и другие президенты США, отказался — возможно, только временно — от обещания перенести посольство США в Иерусалим. Более того, Трамп подчеркнул желание заключить мирное соглашение, для которого потребуются уступки с обеих сторон.

К тому же, невзирая на его предвыборные обещания об обратном, президент-республиканец, похоже, готовится вмешаться в трясину сирийского и иракского конфликтов. Так, он крайне резко критиковал вторжения в Ирак, Ливию, подчеркивая необходимость не свергать Асада, а уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако администрация направила батальон артиллерии морской пехоты США и другие силы для помощи освобождения сирийского города Ракка от боевиков. Тем самым он рискует подтолкнуть страны Персидского залива и Турцию к сокращению их участия по уничтожению террористов. Более того, Трамп пообещал создать «безопасные зоны» в Сирии, которые потребуют обширного и длительного присутствия вооруженных сил США в стране. По некоторой информации, администрация также рассматривает возможность отправки войск и в Ирак.

Наконец, Трамп, кажется, отказался от своих воззрений на Афганистан. Если в начале своей предвыборной кампании он отметил, что США должны положить конец самой длительной войне в своей истории, то совсем недавно он дал понять, что планирует оставить вооруженные силы США в стране.

Какова позиция президента по другим вопросам, на данный момент непонятно. Так, его поддержка выхода Великобритании из ЕС нанесла ущерб связям США с ЕС, также озабоченным протекционистскими взглядами Трампа и возможным смягчением позиции в отношении к России. Несмотря на его критику соглашения с Ираном, договор не был изменен, позиция Вашингтона по отношению к Саудовской Аравии не изменилась. В то же самое время Трамп едва ли замечает Африку и Южную Америку, в которых свое экономическое влияние расширяет Китай.

Таким образом, без союзников в своей же администрации Трамп может надеяться лишь на незначительное движение в более прагматическом и реалистическом направлении, поэтому американская общественность, голосовавшая против безразборных военных вмешательств предшественников Трампа, может столкнуться с той же самой внешней политикой, проводимой уже Трампом.

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