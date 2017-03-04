



Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Америка на распутье

Трамп пришел к власти благодаря поддержке огромного числа людей, ранее в политику долгое время не вовлекаемых и, вне выборов, на нее почти не влияющих — так называемого молчаливого большинства, и благодаря очень узкому кругу лиц, представляющих американский реальный крупный и сверхкрупный капитал — владельцев заводов, газет, пароходов. В Америке эти люди, так же как и низшие слои, традиционно в политике не участвуют, по крайней мере, открыто и официально. Первых он привлек своими речами, в которых впервые за несколько десятилетий были затронуты многие острые для «низов» вопросы, последние пришли к нему сами, издалека почуяв своего и поняв, что его триумф и им сулит радужное будущее.

По другую сторону раскола остались политические активные расовые и сексуальные меньшинства, весь без исключения госаппарат и молодое поколение миллионеров и миллиардеров — владельцы и топ-менеджеры социальных сетей, крупные биржевые игроки, все те, кто делает деньги из ничего. Меньшинства оказались унижены самим фактом поражения, нанесенного им презираемым «быдлом». Чиновники шокированы и возмущены тем, что с ними и их привычками не считаются. «Виртуальные» богачи на дух не переносят богачей «реальных», считая их чем-то давно устаревшим и теперь вымирающим.

Седьмая неделя президентства Дональда Трампа принесла богатый урожай событий. В условиях американского общества, которые многие называют информационным, реальная значимость многих из этих событий скрадывается недостаточностью их освещения в прессе, а другие, куда менее важные события, подаются так, что оказываются раздуты до размеров настоящей катастрофы. Содержание события стало неотделимо или почти неотделимо от его подачи. Тем не менее разобраться в этом сумбуре возможно и необходимо.

В начале недели, как и в конце предыдущей, Трамп и его администрация были «на коне»: митинги поддержки внушали оптимизм, СМИ, как и планировалось, все выходные посвятили информационному вбросу о том, что Обама прослушивал Трампа перед выборами, а в понедельник был, наконец, подписан давно обещанный президентом второй иммиграционный указ.

Скриншот соцсети Instagram Дональда Трампа Рабочие встречи

Этот указ полностью заменил предыдущий документ, действие которого было приостановлено федеральным судом США. Новый указ написан совсем другим, намного более юридически грамотным языком, он обильно ссылается на существующее законодательство, предусматривает различные исключения, учитывает нюансы и вдается в подробности, а от былой категоричности не осталось и следа. Но суть осталось прежней. Гражданам шести стран: Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Йемена и Судана въезд в Штаты приостанавливается на 90 дней, Ирак на этот раз «помиловали», похвалив за сотрудничество. Прием беженцев тоже фактически прекращается. Соответствующим органам даны указания на ужесточение визового режима и срочное завершение системы биометрической регистрации всех въезжающих в страну. И хотя новый указ уже обжалует в суде прокуратура Гавайев, а на подходе еще два штата, президентские юристы урок, скорее всего, усвоили и тяжба затянется надолго.

Подписание нового усовершенствованного указа и борьба с ним могли бы стать главными темами для прессы на всю неделю, ну уже во вторник про указ все забыли в свете новых, куда более скандальных событий. Скандально известный портал Wikileaks опубликовал новую порцию разоблачительных документов, на этот раз — о шпионских технологиях в арсенале американских спецслужб. То, о чем давно подозревали любители фильмов о Джеймсе Бонде и Бэтмене, оказалось правдой. Выяснилось, что любое устройство, оснащенное камерой, может за вами подсматривать, а если у него есть еще и микрофон — то и подслушивать. Единственное условие — связь с интернетом. Ноутбук, смартфон, «умный» телевизор — ничто не исключение. То, что для технически подкованных людей стало лишь подтверждением подозрений, шокировало приученных к идее неприкосновенности частной жизни рядовых американцев. То, что винить во всех грехах спецслужб народ станет не глав этих ведомств, а президента — очевидно, и здесь удар по Трампу, казалось бы, налицо.

Но этого оказалось недостаточно, и оппозиционные СМИ повернули дело так, что кража государственных секретов и дискредитация одной из самых влиятельных разведок мира — только на руку верховному главнокомандующему, ведь эта история поддержала его нападки на великого голубя мира — Барака Обаму. А как, интересно, Трамп мог заставить Wikileaks так вовремя сделать свой ход? Ярому противнику нового президента, сенатору Джону Маккейну все очевидно, хотя доказательств у него нет: во всем виноваты русские. Русские хакеры взламывают бедных-несчастных кибервоинов ЦРУ, воруют у них информацию и сливают в Wikileaks, (видимо, по команде Трампа, которому они помогли на выборах). Этот неожиданный и более чем изощренный разворот позволил противникам президента вернуться в излюбленную колею русофобии, где тут же обнаружился уже почти позабытый генеральный прокурор Джеф Сешнс со своим смертельным грехом — разговором с российским послом. И на него тут же завели дело. Порочащие связи с Серегеем Кисляком пытались приписать и самому Трампу, но официальный Белый дом их опроверг, и на этом тема пока заглохла.

Зато продолжилась атака на всех остальных направлениях. Госсекретарю и ключевому члену команды Трампа Рексу Тиллерсону из Гринписа прислали публичное и очень провокативное письмо с просьбой не участвовать в нефтяной сделке по гигантскому трубопроводу Keystone XL. В этой организации, видимо, «забыли», что Тиллерсон больше не глава совета директоров нефтяной суперкорпорации «ExxonMobil» и не может принимать участие в сделках такого рода. Об этом им пришлось напоминать официально.

Скриншот соцсети Twitter Дональда Трампа Поздравление от Дональда Трампа

Самого Трампа одолевают подобного рода провокациями чуть ли не каждый день. 8 марта, например, президент написал в своем Твиттере: «Я испытываю огромное уважение к женщинам и тому множеству ролей, что они исполняют, которые являются необычайно важными для устройства нашего общества и нашей экономики. В международный женский день присоединяйтесь ко мне и отдайте дань уважения решающей роли женщин здесь в Америке и по всему миру». Сразу же после этого на президента обрушилась масса обвинений в том, что он нарушил традицию и не поздравил женщин официально, то есть на сайте Белого дома. Более того, в социальных сетях стала активно распространяться качественная подделка под твит Трампа с текстом: «С 8 марта! Шлите картинки с обнаженкой», которую не постеснялись разместить у себя не только неформальные группы, но и некоторые «желтые» СМИ и юмористические программы.

В таком же стиле мелкого пакостничества журналисты развернули кампанию по травле дочери президента, Иванки Трамп, которая, приняв иудаизм дабы обрести религиозное единство с мужем, якобы заказывала некошерные блюда в ресторане, где они с мужем как-то обедали. Также в прессе много и долго обсуждаются предполагаемые расходы госбюджета на охрану первой леди, которая не пожелала переезжать в Белый дом. Очень интересует оппозицию также то, не слишком ли много отдыхает «не их президент», играя по выходным в гольф на принадлежащем ему корте, и сколько на это уходит денег налогоплательщиков.

Эта тактика несущественных, но болезненных укусов призвана измотать противника, сузить базу его поддержки, а главное — отвлечь внимание от тоже пока не очень больших, но все же присутствующих успехов нового президента и его команды.

К таковым, помимо нового миграционного указа, можно отнести инициацию отмены введенной Обамой системы обязательного платного медицинского страхования и внесение в парламент законопроекта с комплексом мер по демонополизации рынка медицинского страхования и снижения цен на лекарства. Другим небольшим успехом, стал зафиксированный в отчете авторитетного американского агентства ADP рост количества рабочих мест — на 100 тысяч больше, чем ожидалось. Еще один отчет свидетельствует о снижении нелегальной миграции через границу США с Мексикой. В самом Белом доме команда также пополнилась новым человеком: помимо пресс-секретаря Джона Спайсера, связями с обществом и СМИ будет новый директор по коммуникациям Майкл Дубке.

Работа в новой администрации идет и уже начинает давать первые плоды. Но средний американец вряд ли узнает о достижениях выбранного им президента, ведь к нему так много важнейших претензий, широко обсуждаемых масс-медиа.