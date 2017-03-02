



News-vendor.com Фукусима

Эти кадры не забуду до конца своих дней — 14-метровая океаническая волна обрушивается на берега северо-восточных префектур Японии, смывая все на своем пути — в прямом смысле слова плывут дома, автомашины, далеко на берег выброшены рыболовные суда, люди в панике бегут от цунами (дословно — приливная волна). Спастись удалось далеко не всем — по официальным данным погибли или пропали без вести около 20 тысяч японцев. Ощущение ужаса происходившего усугублялось тем, что доводилось не раз бывать на подвергшемся удару побережье, а в городе Мориока (префектура Иватэ) живет семья наших близких друзей. Связавшись, получал информацию о случившемся, что называется, из первых рук. Когда вода отошла, поступила не менее страшная весть об аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». Волна от 9-балльного землетрясения затопила четыре из шести энергоблоков АЭС и вывела из строя систему охлаждения реакторов. В реакторах произошли взрывы водорода. Возникла опасность радиационного заражения обширного района страны.

Мысль о том, чтобы отправиться в Японию, узнать подробности катастрофы и ее возможные последствия, морально поддержать моих японских друзей и знакомых, появилась сразу. Но, увидев по телевидению, как иностранцы в панике осаждают международный аэропорт «Нарита» с тем, чтобы как можно скорее покинуть Японию, семья и друзья решительно воспротивились поездке.

Hajime NAKANO Провинция Фукусима после землетрясения

Напуганные опасностью получить радиационное заражение, бежали не только иностранцы, но и японцы, устремившиеся с детьми в южные районы страны. Поползли слухи, что стихия может ударить и по многомиллионному Токио и окружающим его густонаселенным префектурам района Канто. Вспоминали мощное землетрясение 1923 года в Канто, разрушившее Токио и Иокогаму. Тогда стихия унесла сто тысяч человеческих жизней, уничтожила вместе с возникшими пожарами 576 тысяч домов. Поэтому заговорили о переносе столицы в случае разрушения Токио во второй город страны — Осаку.

Вспомнили предсказания экстрасенсов, особенно американца Эдгара Кейси, о том, что в будущем Японские острова в результате природного или иного катаклизма будут разрушены и опустятся в пучину вод океана. Подобное было описано в вышедшем в 1973 году научно-фантастическом романе японского писателя Сакё Комацу «Нихон тимбоцу» («Затопление Японии»). Решил перечитать роман — в русском переводе «Гибель дракона» и был поражен. На его страницах была названа дата, точно совпадавшая с мощнейшим землетрясением и цунами 2011 года — 11 марта. Читаем: «И вот одиннадцатого марта, в четырнадцать часов по восточному времени, грянул гром, потрясший весь мир: Геодезическое научное общество Соединенных Штатов Америки сделало заявление о гигантских изменениях в земной коре, начавшееся в районе Японского архипелага». Даже если это совпадение, то весьма символичное.

Когда ситуация несколько улеглась, хотя опасность распространения радиации сохранялась, в мае 2011 года решил все же вылететь в Японию. Вопреки обыкновению, несмотря на туристический сезон, в самолете «Аэрофлота», кроме меня и возвращавшейся к мужу-японцу женщины с ребенком, европейцев не было. Все остальные пассажиры были японцы. Заботливая стюардесса даже поинтересовалась, что заставило меня в такое время ехать в Японию.

Поразил обычно ярко освещенный аэропорт «Нарита» — из-за остановки АЭС, которые обеспечивали треть производимой в стране электроэнергии, в залах воздушной гавани японской столицы царил полумрак. Как потом убедился, в целях экономии электроэнергии были отключены лифты и эскалаторы даже в шикарных универмагах всемирно известной Гинзы. Из-за отсутствия пассажиров резко сократили число автобусов-лимузинов, обычно один за другим развозившие иностранцев по токийским гостиницам.

Японские друзья встретили меня восторженно, называя камикадзе, которые до сих пор многими в этой стране воспринимаются как самоотверженные герои. В ответ объяснял, что никакой я не камикадзе, ибо принимая решение о поездке, выяснил, что радиационный фон в Токио даже ниже, чем в Москве. А планов направиться в Фукусиму у меня не было.

U.S. Air Force Аэропорт Сендай после цунами

Японцы, хотя и были удручены произошедшим, но духом не падали, проявляли оптимизм. Правда, многие восприняли фукусимскую трагедию как серьезное предупреждение и включились в движение за полное запрещение атомных станций на территории Японии. И с ними трудно не согласиться. Ведь Япония — уникальная страна, которой повседневно угрожают практически все существующие на нашей планете стихийные бедствия: землетрясения, вулканы, тайфуны, цунами, наводнения, оползни горных пород. А в последнее время стали посещать Японские острова и торнадо. Эксплуатировать в таких природных условиях атомные станции, да еще на побережье, означает подвергать сконцентрированное на ограниченной площади многочисленное население постоянной угрозе. Понимание этого существует и у определенной части японских политиков. За полный отказ от ядерной энергетики выступили бывшие премьер-министры Японии — Дз. Коидзуми, Ю. Хатояма и др. В 2011 году 77 процентов японцев поддерживали отказ от АЭС.

Во время той поездки доводилось слышать различные, вплоть до экзотических, версии причин произошедшего. Больше всего меня поразила версия «тэнбацу» — «кара небес». Японцы увидели причину катаклизма в наказании богами за самодовольство и гордыню жителей Страны восходящего солнца. Поговаривали и о том, что это-де американцы, дабы ослабить Японию как экономического соперника, используя технологии «климатического оружия», организовали направленные в сторону главного японского острова Хонсю землетрясение и цунами. А исторически враждующие с восточными соседями-островитянами китайцы дали понять, что цунами — это результат подводного испытания секретно разрабатываемого Токио ядерного оружия. Ученые же предупреждали, что усиление сейсмической активности близ Японии может привести к новым мощным толчкам и еще более разрушительным цунами.

В связи с этим позволю себе вернуться к роману Сакё Комацу. В одном из его сюжетов была поднята сохраняющая, на мой взгляд, актуальность проблема спасения населения Японии в случае чрезвычайной сейсмической обстановки. На заседании правительственной комиссии по эвакуации автор предположил такой обмен мнениями:

» — ВМС Индонезии и правительство Китая тоже предложили свою помощь. Но мы не можем возлагать на них больших надежд, — сказал начальник управления морских перевозок. — Советский Союз ответа еще не дал, но, по полученным сведениям, большой транспортный флот СССР в настоящее время через Северный Ледовитый океан направляется в Тихий. Так что скоро, надеюсь, мы получим ответ

— Советский Союз, Северная Корея, Китай… — сказал один из членов комиссии. — Наши ближайшие соседи, а мы не можем эвакуироваться в эти страны, как бы нам этого не хотелось… Нелепо как-то.

— Давным-давно следовало позаботиться о дружбе и культурном обмене с этими странами! — в крайнем возмущении стукнул кулаком по столу член комиссии от оппозиционной партии. — А Япония со времен Мэйдзи делала все, чтобы превратить их в своих врагов. То экономическая, то военная агрессия, то шли на поводу сторонников холодной войны, предоставляли свою территорию для военных баз… В общем, проводили типично империалистическую политику. Сами виноваты, сами уготовили Японии судьбу азиатской сироты. Даже в послевоенное время мы совершенно не занимались воспитанием молодежи в духе дружбы и терпимости к народам Азии. Так и не преодолели высокомерия и чувства превосходства по отношению к ним. В интернациональном воспитании японца страны Азии начисто отсутствуют. Что такое современные японцы? Запрограммированные на интенсивную экономическую деятельность роботы с большой мошной, которые с презрением взирают на бедных и «незапрограммированных» азиатов. Что можно от них ожидать, если позволить им переселиться в свою страну…

— Нельзя ли принять соответствующие меры против крайне правых элементов, которые распространяют клеветнические слухи о Китае и Советском Союзе? Если прежде они говорили, будто эти страны собираются напасть на нас, то теперь внушают людям, будто, поселившись там, японцы окажутся на положении рабов. Такие типы не должны свободно разгуливать в столь ответственный момент! Разумеется, вся вина здесь падает на правящую партию: как бы ни менялся за последние годы состав кабинета, правительство всегда с чрезмерным усердием поддерживало антикоммунистическую политику США и тем самым молчаливо одобряло психологию и действия подобных типов».

Хотя эти слова написаны 45 лет назад, если заменить СССР на Россию, к большому сожалению, многое остается справедливым и на сегодняшний день. Однако, тогда, несмотря на явную враждебность правящих кругов Японии к Светскому Союзу, наша страна в романе выполнил свой долг. Автор пишет: «Во исполнение великого морального долга корабли военно-морских сил Советского Союза и грузовые суда начали вывозить японских беженцев и их имущество через порты Тумои, Акита, Ниигата, Наоэцу, Тояма, Цуруга, Майдзуру и Сакаиминато в Находку».

U.S. Navy Пожары

Хотя роман фантастический, в нем немало реалистических сюжетов. Достаточно напомнить, как российские спасатели, несмотря на обострение политических отношений двух стран к 2011 году, прибыли в Японию и добросовестно выполнили порученные им работы по поиску пострадавших и ликвидации последствий катастрофы, заслужив искреннюю благодарность и признательность японцев.

Вот и сейчас наша страна проявляет готовность всемерно помочь японскому народу ликвидировать нехватку электроэнергии, создавать взаимовыгодные энергомосты и трубопроводы. Однако, как и во времена разворачивавшихся в романе событий, в Японии сохраняются силы, которые препятствуют реализации такого сотрудничества, голословно утверждая, что это может-де привести к опасной зависимости от российских энергоресурсов. Не перевелись и те политики и идеологи, которые упорно обусловливают экономическую кооперацию двух стран явно надуманными политическими уступками. Хотелось бы верить, что их времена все же пройдут.