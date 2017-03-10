США и Турция могут дойти до столкновения в Сирии из-за того, что Вашингтон и Анкара преследуют различные повестки дня в конфликте в этой стране, а также по-разному относятся к сирийским курдам. Если в Белом доме их считают самой эффективной силой в борьбе против исламистов, то в Анкаре их называют террористами. Такая разница позиций может лишь сыграть на руку боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Сет Дж. Францман в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Так, 2 марта 2017 года, возвращаясь из Пакистана, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил расширить роль Анкары в сирийском конфликте.

«После освобождения города Эль-Баб от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) новой целью Турции в Сирии станет Манбидж», — отметил глава турецкого государства. «Этот город принадлежит арабам, Демократических сил Сирии (ДСС) также не должно быть и в Ракке», — добавил Эрдоган.

Данное заявление представляет собой проблему для американской политики в Сирии и косвенную преграду для действий бойцов подразделений специального назначения США, которые развернуты среди ДСС в ходе боевых операций против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эрдоган не впервые выступает с угрозой того, что Анкара расширит свою роль в Сирии, где Турция поддерживает по большей части арабов-суннитов из числа так называемой сирийской оппозиции, которые противостоят официальному Дамаску. Прежде чем покинуть Пакистан, он также пригрозил курдам, заявив, что Турция пойдет на Манбидж.

Такие заявления главы Турции были сделаны, после того как турецкое издание Daily Sabah опубликовало 25 февраля информацию о том, что глава Центрального командования США Джозеф Вотел совершил «тайную поездку на север Сирии». Он, в свою очередь, также заявил, что он «очень обеспокоен относительно сохранения динамики в Сирии», а также тем, что США придется взять на себя «более значительную ношу».

Если прочитать между строк, выходит, что это означает необходимость отправки дополнительных сухопутных сил. Так, Вашингтон уже интенсифицировал темп операции по освобождению Мосула, пододвинув войска так близко к линии соприкосновения, как никогда прежде за два года противостояния ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Угрозы Турции были сделаны и на фоне того, как президент Дональд Трамп взял на себя обязательство уничтожить боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также поручил Пентагону предоставить ему новый план этой борьбы. Опасения США заключаются в том, что их курдские союзники в Сирии будут втянуты в вооруженный конфликт с турецкими войсками. Такая возможность является поводом для «головной боли» стратегов США, прежде всего в Пентагоне и ЦРУ, поскольку эти ведомства имеют различные повестки дня и выступают на стороне различных сил. Все это привело к появлению противоречивой политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

С одной стороны, Турция является одним из ближайших союзников США в регионе, а также партнером по НАТО. В частности, после того как Майк Помпео принял присягу в качестве главы ЦРУ 9 февраля, он совершил поездку в эту ближневосточную страну. В то же самое время Департамент обороны США укрепляет связи с курдами, поставляя им транспортные средства и оборудование.

Турция ожидала улучшения отношений с новой администрацией, однако она также стремится испытать новую команду на предмет того, насколько крепки будут связи между Вашингтоном и Анкарой. Турция может попытаться заставить ДСС отойти за Евфрат, однако курды и их союзники вели тяжелые бои для выдавливания боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Манбиджа, поэтому не стоит ожидать легкой капитуляции со стороны этих сил.

Для предотвращения такого развития событий курды могут пойти на сотрудничество с официальным Дамаском, о чем свидетельствуют недавние официальные заявления, передать некоторые населенные пункты сирийской армии, поскольку им известно, что Турция опасается втягивания в прямое противодействие с Сирией и её союзником в лице России.

Эрдоган рассматривает курдские силы в Сирии в качестве «террористов». Так, в рамках недавнего интервью он заявил, что Турция не согласится на присутствие «вооруженных террористов» на своей границе. Отнесение к террористам сил, с которыми США работают вплотную и которые сыграли самую значительную роль в победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приводит к тому, что позиции Турции и США идут вразрез друг с другом. Анкара хотела бы подтолкнуть политиков США к поддержке наступления на Ракку тех сил, сторонником которых является Анкара. Однако любому, кто посмотрит на карту Сирии, будет понятно, что такое наступление сработает только в том случае, если убрать все курдские силы, а также отрезать их от поддержки со стороны США.

Грядет ли столкновение между Вашингтоном и Анкарой на следующем этапе конфликта? Обе стороны должны проявлять осторожность. На фоне приближающегося поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) образуется вакуум, который нужно заполнять. Присутствие турецких и американских специальных подразделений, военной авиации и бронетанковых соединений в такой близости друг от друга создает риск инцидента наподобие того, когда Турция сбила российский бомбардировщик в конце 2015 года.

В более широком смысле проблема состоит в том, что Турция стремится проверить, насколько далеко зайдет администрация Трампа в поддержке своих союзников-курдов. Трамп и словом не обмолвился о курдах, как и его высокопоставленные военные и политические советники. Тем не менее Бретт Макгерк, спецпредставитель США в глобальной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще со времен администрации Барака Обамы, знает о ключевой роли, которую сыграли сирийские курды. Его на этом посту Трамп оставил сознательно.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Тем не менее у Турции есть и другие активы, с помощью которых Анкара может бросить вызов политике Трампа. На севере Ирака Турция нанесла ряд авиаударов по сторонникам Рабочей партии Курдистана, Анкара также поддерживает базы в Иракском Курдистане, она стремится защитить арабов и туркменов-суннитов на севере Ирака, тогда как Вашингтон поддерживает близкое сотрудничество с Багдадом, который выступает против присутствия Турции на своей территории. Целью же Анкары является создание сферы влияния, она стремится посмотреть, насколько далеко ей удастся продвинуть эту сферу, даже за счет политики США.

6 марта события вокруг Манбиджа — приковывающего все внимание Турции — получили новое развития на фоне заявления Пентагона о том, что американские войска находятся поблизости для «сдерживания любых сторон от вооруженного столкновения с кем-либо, кроме ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Колонна бронетехники под большими американскими флагами была сфотографирована поблизости от Манбиджа, фотография распространена в западных СМИ. Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что это был «видимый сигнал сдерживания и гарантий».

Такое событие — вместе с сообщениями о том, что Россия и официальный Дамаск занимались разработкой плана создания сирийскими войсками буферной зоны между ДСС и поддерживаемыми Турцией мятежниками — создает сложную ситуацию, целью которой является сдерживание Турции от дальнейших шагов.

Однако в условиях, когда правительство Сирии, курды, ДСС, США, Турция и сирийская оппозиция действуют в такой близости друг от друга, все больше становится риск конфликта между этими сторонами. Он в еще большей обостряется ввиду наличия группировок, преследующих свою повестку дня, — вроде местных групп мятежников. Все это может сыграть на руку боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).