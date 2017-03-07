Кто таков?

Иван Шилов REGNUM Что значит арест главы ГФС Украины

Итак, кто же такой Роман Насиров, который в последние дни монопольно доминирует в украинском информпространстве? Не будем сильно углубляться в биографию. В знаковый период 2013—2014 — зампредседателя Государственной продовольственно--зерновой корпорации (создана во времена Виктора Януковича, крупный игрок на рынке экспорта зерновых). Затем в ходе внеочередных парламентских выборов избран депутатом в Верховную раду по списку «Блока Петра Порошенко», возглавлял парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики. Весной 2015 года, после отставки Арсения Яценюка с поста главы правительства и смены Кабинета министров, стал главой Государственной фискальной службы (объединяет функции налоговой и таможенной служб).

Stanislav Baranets Роман Насиров

Назначение Насирова в 2015 году уже было скандальным. Конкурс затянулся до мая, из 67 претендентов выбрали, казалось, не самую очевидную фигуру. К слову, эксперты уже тогда отметили, что Яценюк (а именно он, а не Владимир Гройсман, принимал решение) выбрал на эту должность человека Порошенко. Также его кандидатуру лоббировала Наталья Яресько — экс-глава Минфина Украины (считалась одним из кураторов от Запада в украинском правительстве). Председатель всеукраинской общественной организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич в сентябре прошлого года в эфире радио «Голос Столицы» охарактеризовал это назначение как «…договор, компромисс олигархов».

То, что Насиров — однозначно человек Порошенко, следует не только из того, что он избирался в парламент по списку его партии. Именно Насиров был одним из тех чиновников, через которого Порошенко в 2015—2016 гг. конфликтовал с Михаилом Саакашвили. Экс-губернатор начинал свою деятельность в регионе с попытки реформировать одесскую таможню, и именно из-за неё в конце 2016 года он и подал в отставку. В промежутке были постоянные трения между креатурой Саакашвили — Юлией Марушевской, возглавлявшей местную таможню, и Насировым.

В январе 2017 года Насиров стал одним из украинских чиновников, посетивших инаугурацию Дональда Трампа, чем вызвал неудовольствие своих прямых руководителей — премьер-министра Владимира Гройсмана и министра финансов Александра Данилюка. Последний даже обещал обратиться в НАБУ, утверждая, что билет на инаугурацию стоил около 250 тыс долл. Впрочем, депутат Радикальной партии Андрей Артёменко заявил журналисту «Эспрессо. TV», что Насиров, скорее всего, ничего не платил: «Я видел Насирова. Я знаю, как он сюда попал. Ему приглашение сделал мой знакомый из Флориды, который занимался тем, что возглавлял штаб Трампа во Флориде по сбору денег, именно на процедуры его инаугурации и во время избирательной кампании. Я знаю, что его пригласил именно он, что он дал ему билеты. И не думаю, что господин Насиров платил какие-то средства, потому что они были бесплатными».

Сегодня на фоне преследования Насирова Национальной антикоррупционной прокуратурой и попыткой привлечь его к уголовной ответственности уже практически забылось, с чего началось это внезапное внимание к главе ГФС. А началось оно как раз с недовольства его поездкой в США. Которое было, конечно же, только поводом. «Между Минфином, которому формально подчинена ГФС, и самой ГФС давно идет война. Публичные прения были по функциям финансовой полиции, в отношении составления списков НДС и возмещении налога», — объяснял в феврале изданию «Страна.ua» политический эксперт Руслан Бортник. Причём, когда ещё в декабре прошлого года сразу 38 депутатов зарегистрировали в Верховной раде проект постановления по увольнению Насирова с занимаемой должности (одним из его инициаторов была Оксана Продан, проигравшая Насирову в борьбе за пост главналоговика), он не нашёл поддержки у коалиции. Т. е. тогда ещё правительство с Насировым как-то уживалось, перелом случился именно в январе-феврале 2017 года.

Неуклюжая история

6 марта президент Украины Пётр Порошенко после долгой паузы назвал дело Насирова «образцом борьбы с коррупцией». Следует отметить, что в данном случае Порошенко прав на все сто. В том смысле, что это действительно образец борьбы с коррупцией по-украински.

Спустя пару недель после претензий главы Минфина антикорупционная прокуратура (НАПК) выступила с заявлением о том, что поездка в США могла стоить Насирову до 1 млн долл. Об этом 23 февраля в своём Facebook-аккаунте написала глава НАПК Наталья Корчак. И это тоже особенности борьбы с коррупцией по-украински: всё вываливать в Facebook. После этого всё снова затихло дней на 10. А уже поздно вечером 2 марта сотрудники НАБУ пришли в статусную киевскую больницу «Феофания» вручать Насирову подозрение в совершении им преступления. Как утверждает следователь антикоррупционной прокуратуры Роман Сивков, Насиров якобы давал отсрочку по уплате рентных платежей бизнес-структурам, связанным с Александром Онищенко (бизнесмен, находится в бегах с 2016 года, после начала преследования начал публиковать компромат на Петра Порошенко и его окружение), что привело к убыткам в размере 2 млрд грн. Сам Онищенко опроверг все обвинения в свой адрес.

Отчего вдруг 38-летний чиновник очутился в больнице так вовремя? Это тоже образец борьбы с коррупцией. Чиновники на Украине пользуются госпитализацией так же, как дети, играющие в салочки: «Я в домике». Больница помогает отсрочить увольнение, выйти на поруки или под залог, если дело всё же дошло до судебного разбирательства. Обычная в таких случаях схема такова: 1) прикинуться больным; 2) выйти под залог; 3) податься в бега. Однако в этот раз стандартная схема дала сбой.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Уже утром 3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности. Официально — с формулировкой «для проведения непредвзятого расследования». Однако, учитывая претензии со стороны Данилюка и Гройсмана, это не более чем удобный повод. Следует отметить, что далеко не все политики успевали за сменой событий. 3 марта у Романа Насирова день рождения, и его экс-коллеги по фракции радостно поздравляли уже экс-главу ГФС в одном из закрытых Facebook-чатов.

Между тем, в соответствии с процедурой, суд обязан был вынести решение в отношении Насирова в течение 72 часов — до конца 5 марта. Однако судьи Соломенского суда Киева, где проходило заседание, откровенно затягивали ход дела. Один из судей — Александр Бобровник — 5 марта взял самоотвод, мотивируя решение дружескими отношениями с Насировым: «Сегодня уже не будет заседания. Я объявил перерыв в судебном заседании для передачи отвода на автораспределение, на компьютерную систему, которая определит следственного судью, который будет рассматривать отвод на меня. Это будет происходить завтра», — заявил он журналистам «Громадскье.TV» (по словам самого Насирова, они ходили в один спортзал).

»..В суде нет судьи, который может рассмотреть отвод. Дело стоит, и перерыв будет, пока не рассмотрят отвод», — объяснил изданию «Страна.ua» руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«Детективы НАБУ получают по 50−80 тысяч гривен, вот пускай по воскресеньям и работают, а в суде за 16 тысяч гривен в воскресенье выходной. Завтра рабочий день, и приходите», — откомментировал эту ситуацию в своём Facebook заместитель главы Киевского окружного административного суда Евгений Аблов.

Параллельно с этим у Насирова происходил вояж по больницам Киева. 4 марта адвокаты попытались отвезти его в Институт кардиологии им. Стражеско для обследования — однако там не смогли (либо не захотели) поставить ему диагноз. Сам Насиров позже описал журналистам это путешествие так: «Я пришел в сознание в институте Стражеско. Потом меня привезли сюда [в Соломенский суд. — Ред]. 4 марта, после суда, должны были доставить в «Феофанию», в стационар. Но вместо этого четыре часа ездили по городу. Сначала опять в Стражеско, где хотели меня оставить, но им отказали, потому что это противоречит лечебному процессу. Потом — в БСМП (Больница скорой медицинской помощи)… Там категорически сказали, что это бред, и меня надо доставлять по месту лечения. И только в три часа ночи мы вернулись в «Феофанию».

Только 6 марта сотрудник института Максим Соколов во время допроса в суде подтвердил гипертоническую болезнь у экс-главы ГФС. Впрочем, этот диагноз Насирову, скорее, повредил: «Гипертонической болезнью в нашей стране страдает 12 млн человек, 20% вызовов скорой помощи в течение года — больные с гипертонией. Часть из этих людей ходит на работу, выполняет какие-то функции. На мой взгляд, это не является каким-то ограничением». После этого поздно вечером 5 марта Насирова повезли в БСМП, однако там Насирова отказались принимать вообще (видимо из-за явного политического окраса дела): «Лично и.о. министра охраны здоровья Супрун требовала от больницы скорой помощи принять Насирова, но получила отказ», — написал народный депутат Сергей Лещенко в своём Facebook. Иными словами, трагедия стремительно превращалась в фарс.

Этому активно помогали неравнодушные граждане Украины в ранге народных депутатов, до сих пор продолжающие носить тогу гражданских активистов. Поскольку срок задержания Насирова истекал, а суд 5 марта так и не принял никакого решения, выходило, что чиновник по истечении 5 марта выйдет на свободу и весь этот трёхдневный спектакль был зря. Поэтому народному депутату Мустафе Найему пришлось почти дословно повторить свой пост в Facebook («…собираемся…, берём пледы, чай, друзей, хорошее настроение»), которым он в 2013 году созывал евромайдан. Правда, теперь он созывал давить на сотрудников суда и незаконно удерживать экс-чиновника. И толпа у суда действительно собралась.

Однако то ли сам экс-глава ГФС испугался возможного резонанса, то ли он и его адвокаты выбрали такую тактику. Но уходить из суда Насиров отказался: «Роман Насиров остается в суде. Суд, по нашей информации, должен быть сегодня. И мы будем настаивать, чтобы суд проходил здесь. Другого варианта у нас нет… Так как он находится здесь, значит здесь будут рассматривать дело… Мы официально заявим, чтобы дело рассматривалось в этом суде», — заявил его адвокат Александр Лисак на брифинге для журналистов.

И лишь в ночь с 6 на 7 марта Соломенский суд вынес своё решение: арест сроком на 60 дней с правом внесения залога в размере 100 млн грн. В настоящее время адвокаты занимаются обжалованием этого решения и заявляют, что до решения Апелляционного суда залог вносить не намерены. Впрочем, сам Насиров утверждает, что таких денег у него нет. Если верить его декларации, это действительно так.

Из-за чего сыр-бор

Отрешимся от этой чехарды и вспомним, с чего всё начиналось. В правительстве Украины Насировым внезапно перестали быть довольны. И менее чем через месяц антикорруционеры пришли его арестовывать. На этот период (конец января — начало февраля) на Украине приходится начало возмещения НДС — обвинения в наживе на этой процедуре (незаконное возмещение, откаты с возвращаемых средств) в своё время выслушивали все украинские налоговики.

Михаил Саакашвили уже давно обвинял Насирова в обогащении на возмещении НДС: «Насиров вместе с Хомутынником [один из лидеров депутатской группы «Видродження», — Ред.] делают возвраты НДС. Здесь каждый возврат НДС, ты заходишь на электронную программу, она что-то не срабатывает, потом через 5 минут тебе звонят и говорят: «Вы хотели вернуть НДС?» 15% кэша, 20% кэша, в зависимости кто ты такой», — приводит его слова украинская редакция «Комсомолки». Однако Насиров — фигура не того уровня, чтобы заниматься такими делами самостоятельно. Учитывая мнение о нём как о компромиссной фигуре, Насиров мог вести подобную деятельность. Однако только в чью-то пользу.

Эжен Делакруа. Смертельно раненый вор утоляет жажду (фрагмент). 1825

24 февраля украинские СМИ сообщили о задержании сотрудников ГФС, которые вымогали взятку у бизнесменов за содействие в возмещении НДС (300 млн грн). Задержанные требовали за свои «услуги» 70 млн. Задержание проводила СБУ.

Как нетрудно заметить, между этим событием и началом преследования Насирова прошло около недели. Как раз достаточно, чтобы получить от задержанных показания и на их основании начинать расследование в отношении их руководителя.

«Я мало верю, что НАБУ пошло на этот шаг без согласования с высшим руководством страны [Порошенко утверждал, что расследование стало для него неожиданностью — Ред.]. Можно предположить несколько версий, почему начали преследовать Насирова. Это может быть попытка предъявить обществу высокопоставленного чиновника в качестве показательной жертвы и демонстрацию борьбы с коррупцией. А сам процесс против него можно приводить как аргумент в пользу борьбы с коррупцией как внутри страны, так и за рубежом. Кроме этого, Насиров мог заиграться в свою игру и не всегда информировал о своих действия высшее руководство. Можно ожидать и следующих посадок, так как есть общественный запрос на это и требование западных партнёров. А кроме этого, ведь есть большой соблазн на место главы Налоговой — это же огромные финансовые потоки. Так что в зоне риска сейчас находятся многие высокопоставленные чиновники — от главы Нацбанка до глав министерств и ведомств», — заявил политолог Владимир Фесенко «Комсомолке».

Его коллеги обращают внимание на то, что это дело может развалить всю властную вертикаль на Украине, которую в 2015 году с таким трудом выстроил Порошенко.

«Насиров — это ключевая фигура в плане политической системы руководства страны. Потому что с его кормушки кормятся практически все», — рассказал политолог Олег Жданов в интервью изданию «Апостроф». А харьковский юрист Алексей Романов в своём Facebook напоминает, что, несмотря на слова Порошенко о том, что он ничего не знал, «… Рома человек команды, и поэтому был готов поторговаться. Не зря возле суда все время крутились «решалы» БПП Третьяков и Загорий».

Что будет дальше?

«Что бы ни сказал Насиров, как бы он ни запел и какие бы фамилии и суммы ни назвал — это ни к каким последствиям не приведет вообще, — такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM экономист Юрий Гаврилечко. — Потому что для последствий нужен независимый суд, адекватно работающая правоохранительная система и осознание электоратом своей ответственности за итоги голосования или неприхода на выборы. Без этого толку от очередной порции вылезшего наружу компромата не будет ни малейшего». Эксперт обращает внимание, что в Вашингтоне, может, и недовольны Порошенко. Но консенсуса на его замену пока нет. А без этого дело Насирова — пар в свисток.

С ним согласен политолог Вадим Карасёв, который в своём блоге напомнил, что «…на Украине не было доведено до конца почти ни одно дело, начиная с экс-главы ГосЧС Украины Станислава Бочковского, выведенного из Кабмина в наручниках, и заканчивая членом Высшего совета юстиции Павлом Гречковским… Скорее всего, дело Романа Насирова пойдет по такому же сценарию — громкое задержание, а точнее громкое недозадержание, а затем бесславный конец. Само дело было больше политически мотивировано, чем юридически обеспечено и обоснованно».

Отдельная тема в деле Насирова — профессионализм антикоррупционных структур. САП, НАПК, НАБУ — они все участвуют в деле. Однако на выходе почти нулевой выхлоп: не будь около суда разъярённой толпы, подозреваемый пошёл бы домой (или в аэропорт).