Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прибывает вечером 8 марта в Москву, но перед этим залетит в Варшаву. По сообщению польской газеты Rzeczpospolita, которая ссылается на свои источники в немецком правительстве, Берлин хочет «провести консультации с Варшавой относительно позиции против Путина». По мнению издания, «такое заявление после победы Дональда Трампа и неоднократных слухов о новом разделении сфер влияния между Вашингтоном и Москвой имеет особое значение. Тем более что Габриэль является одним из лидеров СДПГ, а опросы общественного мнения показывают: нельзя исключать того, что через полгода немецкий канцлер будет кандидатом от этой партии. А это Мартин Шульц, который в качестве председателя Европарламента резко конфликтовал с польским правительством по вопросу о Конституционном трибунале».

ru.wikipedia.org В Версале «большая четверка» однажды уже решала судьбы Европы. В 1919 году, главы Великобритании, Италии, Франции и США – (слева направо): Дэвид Ллойд Джордж, Витторио Эмануэле Орландо, Жорж Клемансо, Вудро Вильсон

Christliches Medienmagazin Зигмар Габриэль

В преддверии визита Габриэля во французском Версале вчера, 6 марта, прошла встреча глав Германии, Испании, Италии и Франции, на которой обсуждали будущее Европы и пять возможных сценариев развития ЕС, предложенных на прошлой неделе председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. «Четыре ведущих страны Евросоюза выбрали для себя путь дальнейшей интеграции, вне зависимости от того, захотят ли участвовать в ней остальные. Этот сценарий получил название «Европа разных скоростей», — констатирует Euronews. Как ранее писало ИА REGNUM, главным интересом реформы и создания обновленного Евросоюза становятся вопросы построения европейской оборонной защиты и безопасности. В дни, когда лидеры «четверки» заседали в Версале, в Брюсселе министры иностранных дел и обороны ЕС одобрили план открытия Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми операциями. «Меня очень обнадеживает то, что сегодня мы приняли очень важные решения. Всего 5 или 6 месяцев назад такое было невозможно себе представить, — заявила по этому поводу верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини. — Это показывает, что те, кто принимают в Европе решения, стали считать безопасность приоритетом для европейских граждан».

Накануне президент Франции Франсуа Олланд дал интервью шести европейским газетам — Süddeutsche Zeitung, Le Monde, La Stampa, The Guardian, La Vanguardia, Gazeta Wyborcza — в котором приоткрыл ряд интересных нюансов. «Я хочу, чтобы у Европы был такой образ, которого от нее ждут: проект, сила, мощь, — подчеркнул Олланд. — Все европейцы просят, чтобы ЕС их лучше защищал. Чтобы европейский суверенитет сделал их границы более надежными, предотвратил террористическую угрозу и, в итоге, сохранил их образ жизни, культуру, единство духа. Вопросы обороны преднамеренно не затрагивались при подписании Римского договора (в 1957 году — С.С.). Именно Франция настояла на этом. Сегодня Европа могла бы окрепнуть путем усиления обороны. Чтобы обеспечить собственную безопасность и играть свою роль в мире, искать способы разрешения конфликтов, которые ей угрожают. Именно это должно стать приоритетом для европейцев в увязке с НАТО». При этом французский президент сообщил, что в качестве катализатора европейской обороны выступил Трамп: «Мы пришли к этому пониманию еще до его избрания, и вместе с Германией многое сделали в этом направлении. Следует признать, что расхождения с США привели к определенному осознанию».

Matthieu Riegler Франсуа Олланд

Насколько нам известно, если Трамп и был «катализатором» европейской обороны, то «инициатором» введения ее в повестку Евросоюза выступил другой американский президент, Джордж Буш-младший, заставивший европейцев серьезно задуматься после вторжения США в Ирак в 2003 году. Вашингтон тогда вновь оказался на Ближнем Востоке, откуда не уходит и по сей день. Таким образом, можно сказать, что ближневосточный плацдарм, где ЕС в перспективе столкнется с США и Россией, становится для будущей системы европейской оборонной защиты и безопасности первоочередным. Косвенно это подтверждает Габриэль, который на фоне нынешнего конфликта между Анкарой и Берлином, президентом Реджепом Эрдоганом и канцлером Ангелой Меркель, призывает Брюссель к сдержанности. Как передает в этой связи Deutsche Welle, «глава МИД Германии объяснил сдержанную реакцию Евросоюза на политические события в Турции опасением, что Анкара сблизится с Москвой. Есть общий интерес не допустить «дальнейшего разворота Турции на восток», заявил Габриэль в понедельник, 6 марта. Именно поэтому существует общее понимание необходимости деэскалации конфликта».

Для Польши это означает, что с позиций обороны и безопасности для обновленного ЕС «восточное направление» с большой долей вероятности может стать второстепенным. Если, конечно, только туда не решат придти американцы, в результате чего Евросоюз будет вынужден обратить пристальное внимание на регион в промежутке от немецких границ до российских, от Балтийского моря до Черного. Но пока для Варшавы вырисовывается такое будущее, в котором она является ключевым партнером Берлина по линии торгово-экономического сотрудничества. Сейчас. А завтра? Как предупреждает Rzeczpospolita, «создание «Европы разных скоростей» привело бы к ослаблению политической и экономической позиции Польши. Страна неожиданно могла бы оказаться в такой зоне, где вести бизнес уже не так легко, как в «сердце европейского сообщества». Если одновременно ЕС не включит «восточное направление» в число своих приоритетов по линии безопасности и обороны и договорится с Москвой, то Варшава очень и очень даже рискует оказаться в группе маргинальных стран и быть выведенной на обочину глобальных процессов в Европе от Лиссабона до Владивостока.