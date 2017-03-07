Антироссийская истерия, заполонившая Вашингтон, должна прекратиться до того, как внутренней политике и внешнеполитической репутации США будет нанесен серьезный и непоправимый урон. Так, даже встречу главного раввина России с юристом, ранее работавшим в организации Трампа и ныне занимающим высокопоставленный пост в администрации США, но не принимающим решений в области внешней политики, представили в качестве очередного эпизода шпионского заговора — что является признаком того, что разгоряченная риторика выходит из-под контроля, пишет Николас Гвоздев в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

Автор отмечает, что работа дипломатов заключается в том, чтобы способствовать как можно большему числу встреч с как можно более широким спектром представителей политического класса принимающей их страны. В их задачу входят понимание ключевых течений в политике государства, в котором они работают, способность анализировать потенциальных кандидатов на высокий пост и их решение, а также то, какое влияние новые народные избранники будут оказывать на страну этих дипломатов.

Поэтому не должно быть ничего предосудительного в том, что официальные лица, законодатели и эксперты США обмениваются взглядами с послом или представителями дипломатического корпуса той или иной страны — будь она государством-партнером, союзником или даже противником. Это касается и посла РФ в США Сергея Кисляка.

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Попытки представить нормальные дипломатические действия в качестве некого зловещего заговора могут привести к закрытию тех немногочисленных каналов, которые остались между США и страной, которая по-прежнему является ключевым игроком на глобальной сцене.

Два бывших посла США в России — Майкл Макфол и Джон Байерли — стали голосами разума в этом вопросе. Они — по всей видимости, напрасно — на протяжении долгого времени предупреждали, что попытки представить контакты между официальными лицами США и российскими дипломатами в качестве измены, не идут на пользу долгосрочным интересам США. Россия по-прежнему является страной с внушительным арсеналом ядерного оружия и играет важную роль в Евразии. Попытки установить контакты и определить некоторые области схождения и конфликта с новой администрацией является признаком предусмотрительности в политике.

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Если бы российские ведомства, по мнению автора, не стремились сыграть свою роль в выборах 2016 года и если бы верх в гонке за президентское кресло достался бывшей первой леди Хиллари Клинтон, этот вопрос никто бы поднимать не стал. Однако с учетом обстоятельств важно убрать любые политические мотивы из разбирательства о том, что произошло в 2016 году.

Разбирательство должно быть изъято из политического контекста, оно больше не может считаться инструментом для измерения результатов выборов 2016 года или предотвращения назначения Трампом тех или иных кандидатов, против которых выступает меньшинство партии. Стране необходимо создать внепартийную комиссию экспертов для оценки произошедшего.

Моделью для этой экспертной группы может послужить комиссия по расследованию терактов 11 сентября, чьей задачей было понимание произошедшего, а не осуществление функций государственного обвинения. Тогда расследование помогло опровергнуть большое число теорий заговоров, а также заявлений со стороны обеих партий, обвиняющих администрацию Клинтон или ставящих под сомнение легитимность выбора Буша-младшего. В рамках работы комиссии были установлены недочеты обеих администраций, устранение которых помогло предотвратить еще один подобный теракт в США.

Стоит также признать, подчеркивает автор, что ущерб нанесен. Нынешний политический климат является гарантией того, что любого рода прагматический подход к разрешению противоречий между Россией и США исключается. Кажется, что уже нет путей вывода отношений между Москвой и Вашингтоном из той «дыры», в которой они находятся. В свою очередь, те в России, кто с осторожностью изучает области, в которых между Кремлем и Белым домом возможно сотрудничество, видят, что их позиции дискредитируются.

За прошедшие несколько лет целый ряд аналитиков высказывали опасения о медленном сближении Москвы и Пекина и того, какие проблемы это создаст для США. И окно возможностей для того, чтобы заставить Россию принять равноудаленную позицию от Вашингтона и Пекина, закрывается. И если раньше было сложно вернуть российско-американские отношения к какому-либо подобию нормальных двусторонних, то сейчас это кажется невозможным.