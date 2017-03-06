



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 27 февраля — 5 марта стали: женщины накануне 8 марта встречаются в Ватикане; папа Франциск даст поучение главам Евросоюза; джихадисты впервые грозят Китаю; почему США и Европа не преподают демократию арабским монархиям; русские униаты взывают к Ватикану и другое.

8 марта по случаю Международного женского дня в Ватикане встретятся представительницы женщин, чтобы обсудить перспективы их большего присутствия на руководящих должностях в Католической церкви, передает Radio Vaticana (Ватикан). Организаторами форума выступают иезуитская служба по делам беженцев, а также инициатива Voices of Faith (Голоса веры) фонда Фиделя-Готца. Кульминационным моментом встречи станут доклады четырех женщин, работающих в интересах беженцев, прав человека и разоружения. Мероприятие откроет генеральный настоятель ордена Иезуитов Альвара Соса. Папа Римский Франциск неоднократно говорил о необходимости более широкого присутствия женщин на руководящих должностях в Церкви. В декабре прошлого года он назначил впервые женщину на должность директора Ватиканских музеев. Святой престол поддерживает на международных форумах права женщин.

Republic of Korea Папа Римский Франциск

Папа Франциск примет 24 марта в Ватикане глав стран Европейского союза. Это произойдет накануне важного саммита ЕС, который должен дать этому институту новое направление после Brexit. Саммит состоится 25 марта, в 60-ю годовщину подписания Римского договора, давшего начало Европейскому экономическому сообществу, предшественнику Евросоюза. Понтифик примет политиков в 18:00 в Апостольском дворце. О возможности встречи европейских лидеров с папой говорит премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. По его мнению, Франциск может «обеспечить лидерство, которого не хватает политическим деятелям… Я уверен, учитывая обстоятельства, что он наиболее соответствующий лидер, имеющий компетенцию и видение, чтобы говорить, выходя за действительность и банальности, которые нам не нравятся в политике». Как отмечает Ив Бертончини, глава Института Жака Делора, по окончании президентства Барака Обамы понтифик является единственным моральным авторитетом, который может быть ориентиром для европейских лидеров.

Впервые боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), судя по всему, имеющие уйгурское происхождение, публично пригрозили террористическими атаками Пекину, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Боевики выложили видеообращение, в котором обещают вернуться в Синьцзян, западный регион Китая. Они заявляют: «О, вы, китайцы, которые не понимают, что говорят люди! Мы — солдаты халифата, мы придем к вам, чтобы разъяснить языком нашего оружия, проливая кровь, как реки, и мстя за угнетенных». По мнению экспертов, это первая прямая угроза в адрес Китая со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и впервые декларируется альянс уйгурских боевиков с джихадистами. Ранее КНР говорила о возможной связи уйгурских сепаратистских группировок, ответственных за нападения в Синьцзяне, с джихадистами. Таким образом, террористическая угроза оказывается оправданием суровой политике, которую Пекин проводит в регионе на протяжении десятилетий, фактически дискриминируя уйгуров в экономике и политике. Видео боевиков появилось в тот же день, когда китайское правительство организовало парад 10 тысяч полицейских в Урумчи, столице Синьцзяна, в качестве демонстрации силы против «сепаратизма» и «терроризма». За последние несколько месяцев в регионе был усилен контроль над мечетями, рынками, школами, университетами.

jan Sefti Курдские военизированные формирования «Пешмерга» («идущие на смерть»)

Безопасность, восстановление и прощение тех, кто предал — таков рецепт иракских христиан для возвращения на равнину Ниневии, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Из оккупированного Мосула сегодня пытаются выбить боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Халдейский архиепископ Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, монсеньор Башар Варда говорит, что «иракские силы продвигаются вперед», несмотря на продолжающиеся споры между Багдадом и Эрбилем о будущем Ниневии. Ситуацию усложняет то, что ополчение против джихадистов раздроблено по конфессиональному признаку: на шиитов, суннитов и христианин. Последним архиепископ рекомендует поступить на службу в регулярную армию или курдские отряды пешмерга. Сегодня в рядах пешмерга сражаются около 2800 христиан. Но они не воюют в Ниневии, откуда родом, так как некоторые участки равнины находятся под юрисдикцией центрального правительства. Как пояснил Варда, «несколько дней назад столкновения произошли также между двумя христианскими ополченцами». Но даже после освобождения региона проблемы безопасности будут оставаться на первом месте. Монсеньор напоминает, что до войны в Ниневии «были разногласия» с миноритарной общиной шиитов-шабаков (по мнению ряда ученых, шабаки являются потомками персидских курдов — ИА REGNUM ), которые — при поддержке Багдада и Ирана — предлагали большие деньги за дома христиан, что могло бы изменить демографию региона.

Халдейская католическая церковь обратилась к общинам и епархиям по всему миру с просьбой оказать финансовую поддержку в деле восстановления городов и поселков равнины Ниневии, информирует Agenzia Fides (Ватикан). На сегодня патриархат и некоторые епархии располагают суммой 500 миллионов иракских динаров (более 380 тысяч евро), которые могут быть направлены на строительство и ремонт домов и церквей, поврежденных или разрушенных во время оккупации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также Церковь выступила за приглашение международных наблюдателей, ведущих мониторинг нарушений и конфликтов со стороны сил, участвующих в войне против джихадистов, в целях предотвращения столкновений между центральным правительством в Багдаде и властями Иракского Курдистана по вопросу политической направленности и административной принадлежности территорий, ранее оккупированных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Минобороны России Эль-Карьятейне, Сирия

Если в Ираке преследования христиан имели местов отдельных районах, то в Сирии верных преследовали почти везде, рассказал в интервью Terrasanta.net (Милан, Италия) предстоятель Сирийской католической церкви Игнатий Юсеф III Юнан. Единственные, кому повезло, — это сирийские христиане, которые проживают в ряде городов на северо-востоке страны. Комментируя операции международной коалиции против джихадистов, патриарх отметил, что западные государства уклонялись от нее по всем направлениям. «Мы должны признать, что Россия оказалась более серьезной, чем другие державы, — сказал Игнатий Юсеф III. — Русские являются единственными, кто на самом деле выступает против этих джихадистов. А западные государства — наиболее оппортунистическими. Просто подумайте о повестке дня последних лет, так называемом экспорте демократии: как можно достичь демократии там, где нет никакого разделения Церкви и государства? И почему Соединенные Штаты, Франция, Великобритания не экспортировали демократию в Персидский залив, где монархи опустили население в Средние века, а роскошь доступна лишь для немногих?»

Глава Сиро-яковитской православной церкви Игнатий Ефрем II похвалил политику венгерского премьер-министра Виктора Орбана в отношении ближневосточных христиан, рассказывает Kath.net (Линц, Австрия). Патриарх посетил Будапешт, где встретился с примасом Венгрии кардиналом Петером Эрде и главой правительства. На встрече была достигнута договоренность, что Венгрия будет ежегодно оказывать помощь в размере одного миллиона евро как сирийским православным, так и католикам. Игнатий Ефрем II выступил с речью в Католическом университете Петера Пазманя, в которой высоко оценил позицию Будапешта по христианам на Ближнем Востоке. Он особо поблагодарил Орбана за создание в октябре прошлого года специального ведомства для помощи христианам, подвергаемым гонениям по всему миру, главой которого стал Тамаш Торок, бывший заместитель посла Венгрии в Италии. Ранее Торок в интервью Budapest Times заявил, что Венгрия рассматривает помощь восточным христианам, которых мы «мы считаем близкими по духу», как «наш моральный долг». В ближайшие два года Будапешт намерен запустить программу выплат стипендий, благодаря чему не менее чем 250 подростков-христиан с Ближнего Востока смогут быть в Венгрии.

Католические и православные лидеры предупредили Европу, что она будет «скитаться», если потеряет христианские корни, передает Crux (Денвер, США). Об этом говорится в их совместном заявлении. В ходе 5-го Европейского католическо-православного форума делегаты Совета Конференции европейских католических епископов встретились в Париже с представителями православных Церквей в Европе, чтобы обсудить тему «Европа в страхе перед угрозой фундаменталистского терроризма и в защиту ценности человеческой личности и свободы вероисповедания». По мнению делегатов, «Европа более чем когда-либо нуждается в дыхании веры во Христа и надежде на то, что вера обеспечивает», поскольку «христианство является маркером идентичности, которое не отрицает за другим его права человека, но стремится сотрудничать со всеми для реализации общего блага». Православные и католики сосредоточили свое внимание, в частности, на последствиях, которые терроризм и секуляризация оказывают на молодых людей. Часто обезумевшие молодые люди видят насилие как выход и способ отомстить неверующим и «неверным». Но «мы приглашаем всех молодых людей взять на себя обязательство строить братский мир, который никого не исключает».

Русский католический (униатский — ИА REGNUM ) апостолат (миссия Католической церкви, обращенная на Россию-СССР и Русское зарубежье в XX веке) оказался под угрозой, предупреждает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Одна из самых маленьких восточных католических Церквей в мире стоит под угрозой выживания. Об этом будет идти речь на съезде русских греко-католических делегатов со всего мира в Северной Италии в июне этого года. Собрание было организовано отцом Лоуренсом Кроссом, бывшим преподавателем богословия в австралийском католическом университете. Съезд собирается после исторической встречи в 2016 году в Гаване папы Франциска и патриарха Кирилла. Отец Кросс пояснил, что крохотная византийская католическая русская община была создана русскими православными, которые видели епископа Рима «элементом» полноты ортодоксии. Около 30 делегатов из российских греко-католических общин по всему миру встретятся, чтобы обсудить свое будущее и еще раз подать прошение в Рим для назначения экзарха и возрождения русского языка в богослужении. «У нас есть свои святые и мученики, погибшие в ГУЛАГе и расстрелянные за их католическую веру. Я не могу поверить, что все было напрасно, — сказал отец Кросс. — Это наш последний призыв. Если не получится, вы можете забыть о греко-католическом движении в России».

Пусть мысль о постоянном месте жительства за границей будет последней из всех возможностей, которые вы рассматриваете в своей жизни. Такое пожелание, поясняет Католицький Оглядач (Львов, Украина), высказал глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. «Я бы хотел, — сказал предстоятель, — чтобы мы увидели свое лучшее будущее не где-то за границей, а на своей родной земле, чтобы мы построили такое государство, которое бы могло нам обеспечить право на труд, право на обучение, обеспечило необходимые условия для реализации всего нашего потенциала». Монсеньор напомнил слова папы Иоанна-Павла II к молодежи, которые он сказал во время встречи с молодежью на Украине в 2001 году: «Украина в вас нуждается, не покидайте ее, не спешите за границу, стройте свою жизнь и будущее здесь». Как сказал глава УГКЦ, «даже ища лучшего будущего, выезжая за границу, всегда думайте о своей Родине, молитесь за нее, заботьтесь о ней».

Беноццо Гоццоли. Св. Августин учит в Риме. Роспись церкви Сант-Агостино в г. Сан-Джиминьяно. 1464 — 1465

Идея о том, что протестанты изобрели капитализм, — это миф, констатирует Catholic Herald. На самом деле его придумали в IX веке в больших монастырях. Как показывают исследования, католические районы Западной Европы не отстают в своем промышленном развитии, а развитый капитализм появился за много веков до Реформации. Капитализм — это католическое изобретение, впервые он замечен в католических монашеских владениях еще в IX веке. Вскоре после обращения в христианство императора римского Константина в 312 году отношение к коммерции начала смягчаться. Блаженный Августин учит, что нечестие не было присуще торговле, но, как и любой профессии, человек торгующий может жить праведно. Это помогло добиться глубокому вовлечению Церкви в рождество капитализма, когда ранние формы его стали появляться примерно в IX веке в больших поместьях, принадлежащих монашеским орденам. Из-за увеличения продуктивности сельского хозяйства, полученного в результате введения таких значительных нововведений, как переход на лошадей, плуг и трехполье, монастырские имения не имели нужды больше ограничиваться лишь натуральным сельским хозяйством. Они стали специализироваться на конкретных культурах и продуктах, продавая их с прибылью, что позволяло им приобрести другие товары, что создавало денежную экономику. Они также начали реинвестировать свою прибыль, чтобы увеличить производственный потенциал, их доходы продолжали расти, что привело многие монастыри к кредитованию знати и созданию банков. Это все стало версией развитого капитализма. На протяжении всей средневековой эпохи Церковь была крупнейшим землевладельцем в Европе, ее активы и годовой доход значительно превзошли состояние самого богатого короля и даже совокупность состояний всех дворян Европы. При этом рост сельскохозяйственных излишков стимулировал создание новых и рост имеющихся городов в Европе.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.