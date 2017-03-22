



Павел Яблочков

Изобретение уроженца Саратова произвело фурор на лондонской выставке физических приборов в 1876 году. А спустя два года «свеча Яблочкова» — так ее тогда называли — осветила Лондон, Париж, Берлин, Вену и даже развалины Колизея. Век ее был недолог: лампы накаливания оказались более практичными. И все же принцип, заложенный изобретателем в свою свечу, до сих пор используется в современных лампах дневного света.

Яблочков совершил настоящую революцию. Ночные улицы европейских столиц засияли. До этого уличные фонари были газовыми и давали весьма тусклый свет. Да и их эксплуатация обходилась недешево. Электричество решило все эти проблемы.

В середине XIX века появились дуговые электрические лампы. Их предложил миру француз Жан Бернар Фуко. Чтобы дуга не гасла, требовалось сохранять постоянное расстояние между электродами, для чего Фуко изобрел специальный регулятор. Он был сложно устроен, включал три пружины и требовал постоянного к себе внимания. Это неудобство Павел Яблочков взялся устранить.

Павел Яблочков в лаборатории. До 1894

В то время он служил начальником службы телеграфа на железной дороге Москва-Курск. Увлекался электричеством давно, о чем знало и начальство. Яблочкову предложили обеспечить ночью освещение путей во время следования правительственного поезда. Изобретатель прикрепил к передку локомотива дуговую лампу Фуко и всю дорогу следил за ней. Ему приходилось ежечасно менять электроды и смотреть за регулятором. Тогда-то изобретатель и решил попытаться облегчить эксплуатацию лампы. Идея пришла во время опыта по электролизу поваренной соли. Случайно удалось вызвать дугу между двумя параллельными угольными электродами. Яблочков понял, как улучшить конструкцию лампы и вовсе отказаться от регулятора Фуко.

Он расположил электроды вертикально и параллельно друг другу. Концы их соединил тонкой металлической нитью, которая поджигала дугу, а между электродами находилась полоска изолирующего материала. По мере сгорания углей, сгорали и изоляционные полоски. Вторично поджечь такую «свечу» было невозможно. Позже Яблочков усовершенствовал конструкцию: добавил металлический порошок в изолятор между электродами, отчего появилась возможность многократного включения ламп. А затем он разработал генератор переменного тока, который позволял понижать или повышать напряжение и передавать электроэнергию на большие расстояния. В то время это казалось чудом.

Запатентовал свое ноу-хау он 23 марта 1876 года в Париже, так как вынужден был уехать за границу из-за финансовых проблем. После демонстрации изобретения французы окрестили его «русский свет». Первая масштабная презентация была в магазине «Лувр», где всего лишь 20 лампочек заменили 200 газовых рожков.

«Русский свет» так быстро покорил мир, как ни одно из российских изобретений. Спустя всего четыре года, по данным статистики, электросвечи Яблочкова освещали 800 металлургических и металлообрабатывающих заводов, 1240 текстильных и швейных фабрик, 425 магазинов, 250 парков и скверов, 130 шахт, 275 железнодорожных вокзалов и станций, 380 различных госучреждений, а также 2700 городских улиц и площадей. Появились они на боевых кораблях, а также на других военных объектах. Это была настоящая революция света, которую совершил россиянин Павел Яблочков. Он же пророчески сказал: «Электрический ток будет подаваться в дома как газ или вода».

В мае 1877 года эти свечи впервые осветили электрическим светом одну из главных и красивейших улиц Парижа — Avenue de l’Opera

Сегодня мир обычно поминает американца Томаса Эдисона, когда речь идет об электрической лампочке. Его называют отцом электричества. Но в 1876 году заголовки мировых газет гласили: «Россия — родина электричества». И это правда. Эдисон закончил работу над своей лампочкой на несколько лет позже Яблочкова. Она была другой — лампой накаливания с угольной нитью, срок службы которой составлял 40 часов. Вскоре она вытеснила дуговые лампы. А знакомый вид приобрела в 90-е годы позапрошлого века: россиянин Александр Лодыгин предложил использовать для изготовления нитей вольфрам, закручивать их в спираль, а из колбы откачать воздух для увеличения срока службы нити. Первая в мире коммерческая лампа накаливания с закрученной вольфрамовой спиралью производилась именно по патенту Лодыгина. Но «свеча Яблочкова», хоть и перестала использоваться, не канула в лету. Она живет в новом качестве — хорошо знакомые всем лампы дневного света работают на том же принципе, что и электрическая свеча Павла Яблочкова.