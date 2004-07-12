Омская область, 12 июля, 2004, 13:03 — ИА Регнум. С 13 по 18 июля в Омской области пройдет командно-штабное мобилизационное учение. Как сообщили ИА REGNUM в главном управлении по делам печати и СМИ Омской области, в ходе учения совместно с органами муниципальных образований будут проведены призыв и отправка на военные сборы граждан, находящихся в запасе.

С подразделениями территориальной обороны проведены практические занятия с выполнением упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. 13 июля на базе военного комиссариата Октябрьского округа состоится комплектование и отправка команды на военные сборы приписного состава. 14 июля на областном сборном пункте будет сформирован батальон территориальной обороны. Затем пройдут стрельбы приписного состава батальона в 242 Учебном центре ВДВ. 18 июля военный комиссариат Ленинского округа организует работу участка оповещения.