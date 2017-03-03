



Инсульт

«Пойдите в аптеку и купите мексидол. Дайте ей таблетку. Принимать два-три раза в сутки», — эти слова были ответом врача скорой помощи Москвы на вызов. Результат такой рекомендации — ишемический инсульт у 82-летней женщины, палата интенсивной терапии, затрудненная речь и прочее…

Про «золотое время» при инсульте хорошо известно. Достаточно зайти в интернет. Например, описан случай: женщина среднего возраста, отдыхая на природе, упала, споткнувшись о камень. Очнулась, от предложения знакомых вызвать скорую помощь отказалась, а вечером умерла. Врачи установили, что у нее случился инсульт, «который не проявлялся сразу в полную силу, но давал знать о себе некоторыми симптомами. Если бы друзья этой женщины знали о них, они бы настояли на вызове скорой помощи, и возможно, она бы осталась жива». А дальше — внимание — невропатологи утверждают, что в случае инсульта больного необходимо доставить в медучреждение в течение 3-х часового промежутка времени. Тогда есть возможность полностью «восстановить утраченные функции и пораженные ткани головного мозга». В домашних условиях невозможно оказать необходимую помощь, а важен именно этот 3-х часовый период, «как «золотое время» для спасения функционирования всех структур головного мозга».

Этого обычные люди могли не знать, но врачи знать обязаны. Однако 1 марта, когда к старушке, у которой закружилась голова и она упала дома, скорая не посчитала нужным ехать. А утром вновь падение, пена изо рта, искривленное лицо и другие плачевные симптомы. Случилось это с моей мамой. Замечу, гипертоником, инвалидом 1 группы, о чем я сообщила врачу скорой. Угадайте, какой был ответ? «Спросите у нее, голова сейчас кружится»? Маму я положила на кровать, конечно, она ответила, что нет. Вот врач и решил, что мексидола хватит. Не хватило. Вызов врача из поликлиники №68 в тот же день тоже не помог. В поликлинике сказали — врач будет с 17 до 20. Около семи пришла молодая особа, с момента звонка в скорую прошло уже четыре часа. Измерила давление, других приборов нет. А зачем вообще кардиограмму делать? Лишнее. «Дайте капотен под язык, а завтра придите в поликлинику, вам выпишут лекарства, вот схема», — девушка шлепнула свою печать на тетрадный листок с перечислением тех препаратов, которые в течение дня принимает мама уже не один год как гипертоник-инвалид.

О каком «золотом 3-х часовом периоде» может идти речь? Да, возможно, в тот момент картина не была очевидной. Но давление было повышенным, кроме того, мама никогда не падала раньше. Случилось такое впервые. Спецы могли бы оценить эту информацию. Но не случилось. А случилось то, что утром симптомы были очевидны обычному смертному, не медику, когда человек бьется, как раненая птица, задыхается, не может внятно ничего сказать.

На этот раз скорая приехала быстро, через 10 минут. Не буду перечислять, как сыну пришлось помогать на волокуше нести бабушку к машине. У него недавно была операция, противопоказаны тяжести. Но ради близкого человека ни о чем не думаешь. Мы приехали в больницу им. Давыдовского на Таганке своим ходом. Через полтора часа. Мама лежит в коридоре приемного покоя. За это время ей сделали МРТ, на рентген предложили везти самим. Отвезли. Мне надели фартук, чтобы я во время рентгена держала руки. До этого снимок не получился, она положила руку на грудь. Еще ждем, пока отвезут в палату. Туда она была доставлена около полудня. Легко посчитать, что с 9 до 12 — три часа. А до этого прошло еще 17: после первичного обращения к медикам. Меж тем, согласно приказу Минздрава №1282н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при инсульте» лечение «должно начаться не позднее четырех с половиной часов после появления первых симптомов. Оно включает тромболитическую терапию — внутривенное введение препаратов, растворяющих кровяные сгустки».

Не случилось. На вопросы о прогнозах, никто не отвечает по существу. Да и что можно ответить, если с момента возникновения болезни прошло не три «золотых часа», а почти сутки! Ответ дает арифметика. И уповать можно уже не на врачей, а на Бога и организм пациента. Может быть, он как-то справится со всем этим. Ведь человек, как сказал гоголевский персонаж, прост — «если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет»… Бессмертный Гоголь!

Концепция «Время — мозг», означающая, что помощь при инсульте должна быть экстренной, не работает. И это, замечу, в столице! В «золотой миле» от Кремля!