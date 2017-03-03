Истерия, связанная с президентом России Владимиром Путиным, набирает обороты в США, и нет оснований полагать, что этот процесс прекратится в ближайшее время. Фантазии американских аналитиков больше не сводятся только к обвинениям Кремля в том, что он сделал Трампа своей «марионеткой» или что Трамп, а также генпрокурор Джефф Сешнс или кто-либо другой из администрации президента-республиканца, вошел в сговор с Россией. Ситуация намного острее, пишет Марк Лоренс Шрад в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

Читайте также: Генпрокурор США Джефф Сешнс оказался участником «русского скандала»

Даже кончину постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина некоторые называют «темными интригами Кремля». Пока же американский обыватель поглощен тем, что Россия подрывает американское общество посредством психологической войны, Москва распространяет свое влияние в Сирии, провоцирует Японию, вмешивается в дела Соединенного Королевства, сеет хаос на Балканах, Украине и в Прибалтике, вот-вот может вторгнуться в Белоруссию и Финляндию. Если этого недостаточно, то у Путина есть «генеральный план» по подрыву всего европейского и демократического порядка. Поэтому Западу уже пора сдаваться, поскольку Путин «теперь правит миром».

Читайте также: NI: США нужно возродить пропагандистскую машину времен холодной войны

Но действительно ли Россия представляет такую угрозу и столь всесильна, как её хотят представить? Так, западные комментаторы обычно подразделяются на две категории: одни начинают с внешней политики страны, другие — с внутренней. И те, и другие имеют склонность к преувеличению своих оценок и выводов, хотя и в разных направлениях. Однако ни то, ни другое не способствует пониманию или реагированию на реальные намерения России.

Читайте также: American Conservative: В любой ситуации вините Путина и Россию

Одни представляют Россию в качестве первостепенной угрозы либеральной демократии — «ужасающей, агрессивной, экспансионистской и реваншистской реинкарнации» Советского Союза. Используя аналогии из истории XX века, представители этого направления выступают за военное противостояние с Россией. По их мнению, любые меры, кроме этих, в том числе санкции, являются проявлением слабости — «чемберленовским замирением».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Они любят утверждать, что вторая холодная война уже началась, хотя забывают сказать, что налицо отсутствие всех тех составляющих противостояния, которые были в ходе первой. Во внутренней же политике они стремятся показать то, что Путин стремится к «авторитарному контролю», проводит «подложные выборы», «травит оппозицию» и многое другое.

На другой стороне этого спектра те, кто считает Россию «умирающим медведем». Принадлежащие к нему эксперты сбрасывают страну со счетов, предсказывая ей мрачное будущее. Для них «внешнеполитическая агрессия» России, в том числе вмешательство на Украине и в Сирии, — лишь попытка отвлечь патриотически настроенных граждан России от «жалкости их существования». На этом фоне они выступают за то, чтобы вообще не воспринимать Россию серьезно.

Именно эта позиция лежала в основе заявлений бывшего президента США Барака Обамы о том, что Россия — «региональная держава», «слабая страна», не производящая ничего стоящего, кроме «нефти, газа и оружия».

В действительности же все не совсем так. Россия не является и близко той глобальной угрозой, которую многие опасаются, но и коллапс ей не грозит. Геополитическое положение страны ограничено внутренними слабостями, такими как экономика, демография и другими, однако они носят не столь катастрофический характер, как их представляют. Тем не менее сложная экономическая обстановка не позволит Кремлю продолжать так же активно «авантюры» в Сирии, на Украине и в других местах.

Поэтому, несмотря на значительное по своему уровню вмешательство в дела США, совершенное, как считает автор, в обозримом будущем Россия будет вынуждена справляться со своими проблемами, а не заниматься геополитическими амбициями. Неудивительно, но Россия 2020 года будет больше напоминать Россию 2012 или 2016 года, чем «экспансионистский Советский Союз 1944 года» или разваливающуюся страну образца 1991 года, поэтому внешняя политика по отношению к России должна основываться не на милитаризации или маргинализации, но на «уважительном взаимодействии», в котором признается взаимосвязь различных стратегических интересов России, которые могут идти вразрез с интересами Вашингтона.

Читайте также: Дмитрий Саймс: Как Трампу восстановить отношения с Россией

Однако пойти этим курсом, подчеркивает автор, помешают две причины. Во-первых, отсутствие четкого понимания того, как устроена российская власть, которая до конца и «неавторитарная», и «недемократическая».

Во-вторых, гиперчувствительность экспертов по России, которые до сих пор не могут пережить свою неспособность предвидеть падение коммунизма и Советского Союза, к любым экономическим и социальным изменениями в стране. Так, в 2008 году, когда начался мировой финансовый кризис, было сказано, что пришел конец «эры Путина», в 2011—2012 году стали говорить «о конце Путина». Евромайдан в соседней стране назвали так же.

Таким образом, подводит итог автор, с учетом той большой роли, которую Россия стала играть в политическом дискурсе США, важно иметь трезвое понимание способностей и ограничений страны. Россия не является ни гигантом, ни страной на грани коллапса, а для разработки политики по отношению к ней необходимо прекратить истерию и начать действовать соответствующим образом.