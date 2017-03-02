Две недели назад, 19 февраля, в материале «Признание Новороссии. Путин повысил ставки. Западу крыть нечем» мы уже анализировали ту принципиально новую ситуацию, которая сложилась на Украине после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

ДНР

Наш прогноз заключался в том, что данным решением Владимир Путин открывает совершенно новую главу развития украинского конфликта: Москва сделала промежуточный, но очень важный шаг к тому, чтобы, когда на той территории «братской Украины», которая захвачена необандеровской хунтой, начнется полная вооруженная анархия между бандами всех мастей, именно ЛНР и ДНР стали остовом новой государственности русской окраины.

За прошедшее время данный прогноз получил несколько серьезных подтверждений. Так, после признания Россией паспортов ЛДНР, за первую неделю число желающих получить паспорта ЛДНР выросло более чем в два раза. Как отметили в миграционной службе ДНР, ранее с заявлением на получение паспорта принимали в среднем 350−400 человек в день, сейчас мы отмечаем увеличение числа обращений более чем в два раза.

А 21 февраля стало известно сразу о нескольких шагах властей Новороссии по вопросу приобретения реального государственного политического и экономического суверенитета. Во-первых, в совместном заявлении глав ЛНР и ДНР Игоря Плотницкого и Александра Захарченко сообщалось, что при продолжении железнодорожной блокады Донбасса самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву. То есть в ответ на блокаду Киева Донецк и Луганск ввели свою, пока только угольную блокаду.

Как оказалось, если ЛДНР вполне себе могут прожить в условиях блокады со стороны Киева, то Украина без донецкого угля — с трудом: с 16 февраля на Украине вступили в силу чрезвычайные меры в энергетике страны, которые будут действовать в течение месяца. Промпредприятиям было рекомендовано сократить потребление электричества до 10% в пиковые часы нагрузок по вечерам.

Александр Дейнека. У табельной. Донбасс. 1924

27 февраля главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий сделали совместное заявление, в котором не только обвинили официальный Киев в нарушении Минских соглашений (организация блокады железнодорожных путей, а также угроза блокады автомобильных дорог, соединяющих Республики Донбасса с Украиной), но и объявили о том, что если до 00:00 1 марта 2017 года блокада не будет снята, то на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР, будет введено внешнее управление. Кроме того, ЛДНР перестанут поставлять уголь на Украину: «Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран. Именно это и было одним из наших первых программных обещаний в момент провозглашения наших Республик».

Это решение было поддержано парламентами ЛДНР, которые внесли необходимые изменения в законодательство своих республик, согласно которым украинские предприятия можно переводить под внешнее управление. Также в этот же день, 27 февраля, правительства ЛНР и ДНР приняли решение о предоставлении с 1 марта российскому рублю статуса «официальной денежной единицы».

И вот 1 марта 2017 года ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях: «На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР с нуля часов 1 марта вводится внешнее государственное управление». Это означает, что юридически предприятия ЛДНР больше не принадлежат Киеву, а все налоги будут поступать в республиканские бюджеты. ДНР ввела уже внешнее управление на 40 украинских предприятиях. До этого момента несколько крупных заводов и шахт, таких как Енакиевский металлургический завод и Харцизский трубный завод, Донецкий металлургический завод, шахта им. Засядько, ООО «Ровенькиантрацит» и ООО «Свердловскантрацит» сохраняли юрисдикцию Украины и выплачивали работникам зарплату в гривнах.

Это решение больше всего ударило по украинским олигархам и конкретно по Ринату Ахметову, который в силу многих объективных обстоятельств, оказался лишним в той геополитической ситуации, которая начала складываться в Донбассе. Мы видим, что на Украине началась зачистка олигархов, всевластие которых с одной стороны, и безразличие к нуждам людей с другой, и привела к нынешней ситуации на Украине. О том, что будет именно так, мы писали еще в ноябре 2015 года в статье «Вторая годовщина Майдана: как сделать из Украины руины»:

«Два года, прошедшие с момента начала распада Украины, показывают, что прежней Украины нет, и уже не будет никогда. Нынешняя стадия распада — только промежуточная. Следующая — распад на три-четыре части (Новороссия в составе 5−8 областей юго-востока, Центр (ядро Киев-Чернигов), Юг (ядро Днепропетровск-Одесса) и Запад (Львов-Ивано-Франковск) в лучшем случае. На этом государство Украина прекратит свое официальное существование. После этого события войдут в третью стадию, в которой они имеют только два принципиальных варианта развития событий.

По первому будет сформировано новое федеральное государство, возможно, с новым названием, так как окраиной никто свое государство называть больше не захочет. И оно будет учитывать основные стратегические интересы России и сможет стать надежным мостом между Россией и Евросоюзом. Во втором варианте из-за непримиримых противоречий (язык, бюджет, финансовые потоки и т.д.) части не смогут скрепиться снова в единое целое и будут поглощены другими государствами. Новороссия, Юг и почти весь Центр отойдут России. Запад разделят между собой Румыния, Словакия, Венгрия и Польша. ЕС препятствовать не будет.

Anastasiya Fedorenko Ринат Ахметов

На мой взгляд, события пойдут по второму варианту, так как все основные внешние игроки понимают, что нет смысла содержать враждебную территорию, на которой плодятся неподконтрольные олигархи с многомиллиардными состояниями. Гораздо проще и логичней ее включить в свои территории. В результате, если там и останутся олигархи, то свои, ручные. И это правильно. На чем нажиты состояния всех основных олигархов Украины? — На торговле ресурсами с Россией и на выполнении посреднических функций между Россией и Евросоюзом. При этом они наиболее агрессивно настроены в отношении тех, кто помогал им зарабатывать свои капиталы. Это неправильно. Зарабатывать должны только партнеры, люди, настроенные благожелательно.

Аналогичных принципов придерживается и Европа — зачем отдавать эти неплохие даже по европейским меркам капиталы каким-то хлопцам с окраины, когда они могут течь в руки доверенных бизнесменов? Зачем России неподконтрольные украинские Ахметов или Фирташ, когда это могут быть российские Ивановы да Сидоровы? Активы останутся на местах, а финансы (и открытые, и теневые) будут течь в правильном направлении.

Поэтому, несомненно, территории придется восстанавливать и дотировать. Но оно этого стоит. Россия напрямую выйдет к странам Восточной Европы, уйдет в прошлое неподконтрольная транзитная территория, снизится военно-стратегическая значимость не только белорусского выступа, но и Прибалтики. Россия получит дополнительные аргументы в разговоре с Европой, и Европе ничего не останется делать, как сотрудничать с Москвой в условиях массового контролируемого нашествия агрессивного молодого мусульманского населения.

Кстати, таким образом, именно республики Новороссии начинают реализовывать тезис начального периода Майдана о том, что власть в стране не должна принадлежать олигархам. В этой ситуации надо отметить и очередные двойные стандарты, демонстрируемые властями Украины. Так, премьер-министр страны Гройсман, комментируя ситуацию с блокадой Донбасса, заявил о том, что уголь, производимый на территории Донбасса, не подконтрольной Киеву, является украинским, он нужен стране, и поэтому не должен быть предметом «шантажа». Все было бы, возможно, и так, но Киев сам отказался от Донбасса: он ведет не только уничтожение жителей республик, но и их экономик, отказывается платить зарплаты и пенсии. Соответственно, почему Донбасс должен считать себя территорией Украины?

Как отмечает депутат Госдумы, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов: «Они пользовались уже давно рублем — и если это теперь официально закреплено, то из этой новости следует запрещение оборота украинской валюты, притом в самом ближайшем времени. Значит, это очередной важный сигнал Киеву: чем жестче украинские власти ведут себя по отношению к ДНР и ЛНР, чем дольше они будут плевать на Минские соглашения, — тем большее количество нитей, связывающих республики с Киевом оборвутся безвозвратно. Они, не сомневаюсь, будут рваться дальше и больше. Но теперь эти процессы могут принять необратимый и глобальный характер».

Рубль

Таким образом, за последние 10 дней республики Новороссии сделали целый ряд последовательных шагов к обретению не только политического суверенитета, но и экономического. Скорее всего, эти и многие другие последующие шаги властей Новороссии ставят своей целью не только увеличение политического суверенитета республик, что весьма актуально на фоне недееспособности формата Минск-2 по вине официального Киева, но и экономического. Если ЛДНР смогут за короткий срок существенно повысить уровень жизни простых людей, то это будет самой лучшей предпосылкой к тому, чтобы их примеру последовали и другие области Украины, сначала Юго-востока страны, а затем и других регионов.

А политическая схема легализации Донбасса как правопреемника государственности распадающейся Украины может быть разной, вплоть до того, что Янукович вернется в ЛДНР и законно отречется от власти в пользу реальных властей Новороссии. После чего парламентами ЛДНР будут приняты новые законы о федеральном устройстве Новороссии, назначены выборы президента и прописан механизм присоединения других регионов бывшей Украины к новой стране на место почившего несостоявшегося государства. Возможно, одним из следующих знаковых шагов республик Новороссии по демонстрации своего суверенитета могло бы стать приобретение российским триколором статуса второго государственного флага, аналогично тому, как на днях это было сделано в Приднестровье.

В любом случае, схема того, что будет происходить в дальнейшем, выглядит следующим образом: Новороссия и Россия продолжают осуществлять те или иные шаги на украинском направлении, на которые ни Украине, ни Европе, ни США ответить нечем. Только если Украина не может, то США — не хотят. В результате, давление в киевском котле повысится настолько, что он взорвется, после чего на Украине начнется война всех против всех, стандартная для нее на протяжении всей истории окраины гетманщина, и поножовщина местных князьков всех типов и уровней.

В этих условиях начнется присоединение областей и регионов к тому осколку страны, который а) наиболее сильный в финансово-экономическом и промышленном плане; б) доминирует в военном плане в) наиболее крупный в территориальном плане, и так далее. По всем этим параметрам Новороссия является лидером. Чтобы окончательно закрепить за собой статус ядра сборки нового государства на обломках старого, Новороссии достаточно, чтобы к ней присоединились еще одна-две области юго-востока Украины.