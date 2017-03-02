Расхождение реальности бытия и восприятия мира президентом США для нас пока еще недостаточно очевидно, а вот наиболее прозорливые журналисты западных изданий давно уже все заметили, проанализировали и даже пришли к определенным выводам не только по теме «Трамп лжет», но и установили, «почему Дональд Трамп лжет».

The-best-news.ru Дональд Трамп

Ведь любит же он, мягко выражаясь, сказать нечто, не соответствующее действительности?

«Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика», любят повторять люди с чувством юмора. Точно такую же сентенцию можно произнести и о политике, только уже без претензии на юмор. Ложь — неотъемлемая составляющая политики, используемая не только для того, чтобы скрыть свои намерения, но и выяснить чужие. Утверждение, не отдающее новизной, но с годами не утрачивающее своей современности. Вот и на этот раз, анализируя поведение 45-го американского президента, приходишь к выводу, что он «не врет, а провоцирует». Но это — на взгляд российского аналитика. У западных же экспертов другой взгляд на вещи, вернее, даже два, и оба выражены в недавней публикации нью-йоркского корреспондента испанского электронного издания El Confidencial Агремино Барро.

«Развод президента с реальностью становится все более очевидным. Некоторые эксперты говорят об имеющемся у него серьезном психическом расстройстве, именуемом самовлюбленностью, в то время как другие полагают, что это чисто конъюнктурная стратегия», — пишет испанский журналист.

При этом за основой для того, чтобы сделать вывод о «разводе с реальностью», корреспонденту далеко ходить не надо: достаточно статистики (помните, что это такое?), помещенной на американском «портале политических сравнений» politifact.com. Эта веб-страничка сообщает всем, до нее добравшимся, что «из того, что произносил во время президентства Барак Обама, ложью или чем-то похожим на ложь можно считать 25%». Дональд Трамп по сравнению с лауреатом Нобелевки за мир — просто «жалкая ничтожная личность»: доля неправды в его словах зашкаливает за 70%.

Итак, сегодняшние аналитики, которых Трамп ни на секунду не оставляет без работы, сходятся в том, что теорий, объясняющих поведение нынешнего хозяина Овального кабинета, существует две.

Он не лжет. Он просто говорит неправду

Согласно первой, Дональд Трамп не лжет. Но говорит неправду. Это, между прочим, не какая-нибудь игра слов или мелкая градация того, что в народе называют простым и емким словом «вранье». Это, выражаясь одесским термином, две большие разницы. Лжец прекрасно знает, что он лжет. Говорящий неправду — лишь декларирует что-то, озвучивает собственное мнение, может быть, неправильное. То есть, прибегая к юридической терминологии, «добросовестно заблуждается». Например, убежден Барро, Трамп может действительно верить в то, что он недобрал во время ноябрьского голосования от трех до пяти миллионов «за» по причине того, что их элементарно украли. Подтасовали бюллетени.

«Вполне возможно, что выступая, президент только повторяет то, что прочел в каких-то газетах или на сайтах. Например, у заявления о фальсификации выборов ноги растут из публикации на портале infowars.com, появившейся через неделю после голосования 8 ноября. А также из твита основателя приложения VoteStand Грега Филипса, который отказался пояснить, почему он пришел к такому выводу, — размышляет автор. — Infowars — законспирированный портал крайне правых, возглавляемый Алексом Джонсом, одиозной фигурой, считающей, что теракты в Оклахома-сити и Башнях-близнецах, а также убийство 20 детей в школе Сэнди-Хук в 2012 г. были организованы американским правительством. Дональд Трамп участвовал как-то в программе Алекса Джонса, и это дало последнему право считать себя «не последней персоной в этом мире». Более того — почувствовать себя кем-то вроде советников президента, ведь тот, объективно говоря, последовал советам Джонса».

«Президент не лжет, а просто повторяет прочитанную дезинформацию таких сайтов, как Infowars и Breitbart News. И в этом видится причина, по которой он считает, что ему досталась разваливающаяся страна, — уверен испанский журналист. — Кроме того, ему не хочется проверять поданную ему информацию доверенными лицами. Он не отреагировал на сообщение, что на его инаугурацию собралось в десятки раз меньше народа, чем на вступление в должность Обамы. Его больше устроили слова кого-то из окружения, что «собралось людей больше, чем когда-либо», и он на этом успокоился. Его даже не заинтересовали фото с места события, подтверждающие обратное, а репортажи журналистов, не совпадавшие с официальной линией, он объявил фейком».

Питер Бальтен (1525-1598). Представление фарса

«Психическое расстройство в форме сильной самовлюбленности»

А вот вторая версия: Дональд Трамп лжет. Намеренно. Но это является продуктом, вырабатываемым независимо от его воли. Просто он болен. У него расстройство личности. Так считают 35 психиатров, подписавшихся под открытым письмом, доносящим это печальное известие до общественности. «Тяжелое психическое расстройство в форме нарциссизма», которое, по мнению докторов от психологии (а скорее всего, и от политики тоже), «выражается в искажении индивидуумом реальности ради удовлетворения собственного психологического состояния, и агрессии, проявляемой в отношении фактов и явлений, ей преподносимых окружением». И лгать у Трампа — не тактика, а привычка, перешедшая в потребность.

Победить за счет пресыщения

Согласно исследованию, проведенному профессором Гарвардского университета Дэниелом Джилбертом, человеческий мозг очень чувствителен к лжи. И восприимчив к ней. Обработку входящей информации мозг разбивает на два этапа: первый — прием поступающих сигналов, второй — рациональная обработка с целью проверки достоверности. Процесс, названный последним, — весьма утомительное занятие. Чем бо́льшую ложь нам сообщают, тем труднее ее проверить, тем больше мы устаем, проверяя соответствие ее действительности. Мозг устает обрабатывать весь этот нескончаемый поток, и мы просто машем рукой на столь мучительную работу, решая: «да ладно», бросая анализировать и принимая на веру то, что нам сообщили.

«Когда не хватает времени, энергии или убедительных доказательств, — говорит Джилберт, — человеческое сознание может добровольно отказаться от проверки и принять сообщаемое ему на веру. Правительства прекрасно знают, что убеждения легче усваиваются верующими (или верящими), когда познавательные ресурсы демонтированы. При допросе пленных, например, этого добиваются лишением их сна. Но это — индивидуальная работа. На массы же можно (и нужно) воздействовать многократным повторением лжи. Мозг насыщается ею настолько, что теряет способность сопротивляться. Ложь, повторенная очень большое количество раз, становится правдой. Ложные новости создают ложную память».

Методика эта вовсе не нова: цифры и даты изобретал Муссолини, а уж доктор Геббельс был просто выдающимся специалистом в манипулировании массами путем перенасыщения народной памяти ложной интерпретацией событий или придумыванием оных.

«Сознательно или бессознательно, Дональд Трамп мог бы использовать эту технику. Ежедневная бомбардировка массового сознания фейковыми новостями стирает постепенно границу между правдой и ложью, растворяя сострадание, сочувствие или трезвую оценку происходящего в цинизме, замешанном на «мне все равно, отстаньте», — делится своими выводами Агремино Барро. — Таким образом, Трамп может добиться того, что в США установится такой же моральный климат, как и в России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

Последнее, может быть, не так уж плохо для Америки, но формулировка «как в России» наверняка вызовет изжогу у политической антитрамповой элиты.

Ложь как проба на лояльность

Существует еще одна версия, зачем нынешняя администрация США может прибегать к использованию лжи, но американские обозреватели предпочитают на ней свое внимание почему-то не концентрировать. Профессор Университета Джорджа Мэнсона Тайлер Коуэн, экономист и совладелец популярного в Штатах блога «Маргинальная революция», считает, что «начальство, заставляя своих подчиненных лгать, проверяет их таким образом на преданность и готовность к самопожертвованию ради шефа».

В этом свете «пресс-конференция, собранная Шоном Спайсером, на которой он обвинил американские СМИ во лжи, «стала наиболее ярким доказательство лояльности пресс-секретаря своему президенту», уверен Коуэн, добавляющий, что «ложь делает подчиненных более зависимыми от шефа и уменьшает угрозу вероятного мятежа против него».

Эзра Клейн, обозреватель портала Vox.com и колумнист Washington Post и Newsweek полагает, что «ложь является стратегией Трампа, с ее помощью он надеется подорвать у населения доверие к прессе. Достаточно вспомнить в подтверждение этому заявление президента о том, что пресса является оппозиционной партией. Отказ в легитимности институтам, позиция которых неудобна для власти и/или вообще направлена против нее, имеет важное значение для администрации, которая уже успела надавать огромное количество невыполнимых обещаний».

Пока аналитики спорят, какая из теорий — первая или вторая — справедливы, третья, пониженная с уровня теории до ступени версии, работает: согласно опросу Института Гэллапа, только 32% американцев доверяет СМИ. Среди консервативной части электората доверяющих вообще всего 14%.