16 февраля в главном зале святилища наиболее почитаемого в Пакистане суфийского святого Лала Шахбаза Каландара произошел теракт, в результате которого погибло 88 человек, в том числе 21 ребенок. Очевидно, что теракт был совершен одной или несколькими салафистскими группировками, регулярно нападающими на суфийские святыни в стране.

Nicolas Raymond Флаг Пакистана

Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — сама продукт салафистской идеологии, но может оказаться и так, что за актом насилия стояли и прочие многочисленные салафистские движения, орудующие в Пакистане, пишет Мохаммед Айуб статье для The Strategist.

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Этот теракт в очередной раз вскрыл два важных противоречия в политике Пакистана, одна из которых — противостояние инклюзивной версии ислама, являющейся продуктом синтеза культуры индийского субконтинента, а также жесткой салафистской интерпретации религии, которая стала крайне популярной в Южной Азии из-за финансирования медресе и мечетей со стороны возглавляемой ваххабитами Саудовской Аравией.

Для салафитов — буквально тех, кто следует пути «правоверных предков» — суфийская традиция с её синтеческими чертами является отклонением от чистого ислама, а её последователи — еретиками, если и не неверными. К сожалению, инклюзивная версия ислама занимает оборонительные позиции в Пакистане. Это продолжается уже три десятилетия с тех пор, как генерал Мухаммед Зия-уль-Хак пошел на союз с Эр-Риядом на фоне вхождения советских войск в Афганистан.

Вторым и столь же важным противоречием, проявленным терактом, является неспособность армии и правительства Пакистана сдержать ультрафундаменталистские террористические группировки, действующие в стране. Пакистанская армия, особенно ее разведка, намеренно спонсировала эти группировки в качестве инструментов для получения контроля над Кашмиром и защиты стратегических интересов Исламабада в соседнем Афганистане, раздираемом гражданской войной. Однако некоторые из этих группировок теперь вышли из-под контроля вооруженных сил, став носителями хаоса и анархии в стране.

Более того, Исламабад сумел создать значительный арсенал ядерного оружия и средств доставки как посредством ракет, так и летательных аппаратов. Его окажется достаточно для того, чтобы учинить катастрофу, если это оружие попадет в руки террористических элементов. Тем не менее даже в руках «уважаемых сил» — высших чинов армии — вызывают большие опасения. Так, нельзя исключать возможность того, что эскалация напряженности из-за Кашмира между Индией и базирующимися в Пакистане террористическими группировками может привести к полномасштабной горячей войне.

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди все более воинственно в своих заявления после недавних терактов, совершенных пакистанскими террористами против вооруженных сил страны. Эти нападения привели к значительным потерям среди индийцев, а также к тому, что армия Нью-Дели была вынуждена нанести удары по террористам в Пакистане и пакистанской части Кашмира.

Правительство Индии находится под все большим давлением со стороны сторонников жесткой линии, которые призывают жестче отвечать на подобные шаги экстремистов. И опасаясь лишиться поддержки, Нью-Дели может не устоять перед давлением, в результате чего ответный удар станет причиной полномасштабной войны между двумя соседями. В этих условиях пакистанские военные могут посчитать целесообразным применить против вооруженных сил Индии тактическое ядерное оружие, что приведет к настоящей ядерной войне, которая превратит индийский субконтинент в пустыню.

Но даже и обычный вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном может создать хаос в регионе, что будет иметь значительные последствия, особенно для США и их союзников, сдерживающих движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Это радикальное движение, несмотря на то, что ряд отколовшихся от него фракций и противостоит вооруженным силам Пакистана, было детищем пакистанских военных. И Исламабад по-прежнему может использовать их в своих целях в Афганистане.

Поскольку цели Пакистана в Афганистане — сдерживание индийского влияния в стране, поддержания своих инструментов в активном состоянии, а также дестабилизация афганского правительства — расходятся с целями США и их союзников, Исламабад может оказаться не против подливать масло в огонь гражданской войны в Афганистане за счет интересов США и их союзников.

Пакистан, заключает автор, сидит на пороховой бочке. Так, ситуация носит все более острый характер из-за все большей активности воинствующих салафитов, покровительства военных террористическим группировкам и неспособности армии полностью их контролировать в стране, обладающей ядерным оружием и идущей на противостояние с Индией по вопросу Кашмира.

Налицо классический пример того, как страна лишается своей государственности. Если события пойдут по этому сценарию, это может означать начало масштабного хаоса и кровопролития в Южной Азии, из-за чего регион будет все больше напоминать соседний Ближний Восток.

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