Сдерживание КНР в Южно и Восточно-Китайских морях привело к незапланированным последствиям, став толчком к тому, что ранее казалось маловероятным — к появлению у Пекина авианосцев. И сейчас единственным вопросом является то, когда Народно-освободительная армия Китая получит что-то менее похожее на их первый авианосец «Ляонин», переделанный из советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», и более напоминающее ядерный авианосец класса «Нимиц», пишет Лайл Дж. Голдстин в статье для The National Interest.

Китайский флот

Автор отмечает, что Китай идет по стопам США, сначала создавая флот, а уже затем разбираясь, зачем он ему. Это не означает, что КНР откроет тысячи баз по всему миру и встанет на интервенционистский курс, в рамках которого его вооруженные силы будут вести одновременно бесконечные боевые действия. Такая перспектива пока еще слишком маловероятна, однако в стране наблюдается рост числа «ястребов», тогда как наиболее видный стратег КНР Лю Мингфу выступает за то, чтобы Пекин сравнился и обогнал США по военному потенциалу.

При этом некоторые китайские стратеги продвигают Китайскую военно-морскую стратегию в Атлантике. Она пока не обладает статусом официального курса, а сама концепция на данный момент не носит военизированного характера. Более того, её разработка находится на самых ранних стадиях. Её тем не менее стоит проанализировать на основе статьи, опубликованной в конце 2016 года Государственным океанологическим управлением Китая.

Свой анализ ведомство начинает с довольно простой предпосылки, согласно которой более широкое участие Китая в международных делах требует от Пекина наращивания потенциала проецирования мощи. Атлантический океан является «суперстратегически важным», «ключевой стратегической позицией» в мире. Авторы выражают сожаление, что в прошлом Китай не уделял достаточного внимания этому «стратегическому центру мира».

Авторы также призывают «пробить американскую морскую блокаду», отмечая, что объявленный в 2010 году Вашингтоном поворот к Азии был направлен на сохранение лидирующей позиции США в глобальном миропорядке, а также для сдерживания «усиления Китая». И противодействием попыткам США и их союзников окружить Китай может стать открытые путей на атлантические рынки и создание сотруднических отношений с государствами, расположенными на побережье Атлантического океана.

Американский эксперт подчеркивает, что не стоит рассматривать публикацию китайского ведомства в качестве антиамериканской тирады, поскольку значительная часть статьи посвящена обсуждению важности невоенных инструментов. В ней также подчеркивается необходимость избегать негативной реакции со стороны Вашингтона.

Как и в любом внешнеполитическом начинании КНР, за стремлением Китая в Атлантику стоят значительные коммерческие мотивы. Так, в статье указывается, что все конечные точки инициативы КНР «один пояс и один путь» находятся в Атлантике. Пекин, отмечают, авторы должен ускорить сотрудничество со странами ЕС, в особенности, Великобританией, Францией и ФРГ. Также приоритетное значение будут иметь отношения с портами на восточном побережье США, поскольку такие коммерческие связи укрепят «взаимозависимость» США и КНР. Кроме этого, существует «огромный латентный потенциал» расширения объемов торговли со странами Африки и США в Атлантическом регионе. Например, благодаря расширению объемов торговли энергоносителями между КНР и этими странами, Пекин сможет «сократить свою зависимость от Ближнего Востока».

Авианосец «Ляонин»

Тем не менее еще большее значение в статье придается необходимости для Китая активизировать научные проекты в Атлантике. Хотя указывается, что Китай уже проводит научную деятельность в регионе, понимания Атлантики у Пекина пока нет. Тем не менее на фоне глобального потепления сбор научных данных, считают авторы, является «глобальной ответственностью КНР». Голдстин подчеркивает, что можно было бы не беспокоиться относительно этого, если бы не следующий за этим пассаж, в котором приводится рекомендация избегать военных шагов в пользу «изучения океана на благо общественности», отчасти потому, что такой шаг «в общем не привлечет внимание международной прессы».

В заключении авторы отмечают, что Китай упустил время открытий, великих мореплаваний и возможность стать великой морской державой, из чего следует вывод, что существует необходимость нагонять упущенное. При этом по большей части делается упор на необходимости научных исследований, расширении экономических возможностей и проецировании «мягкой морской силы», однако в конце подчеркивается, что цель — «оказать все большее давление на США», благодаря чему Вашингтон побоится вмешиваться в дела Китая у берегов страны.

Без сомнения, заключает эксперт, Китай имеет полное право изучать, торговать или направлять свои войска в Атлантику, однако руководство США и других стран Запада должно отреагировать на эти шаги продуманно и осторожно. Можно сделать предположение, что ранними признаками воплощения этого плана могут стать перспективы создания базы логистической поддержки в Намибии или более широкое оборонное партнерство с Буэнос-Айресом. Если провести линию на несколько шагов далее, может оказаться, что страны, вроде Соединенного Королевства, могут начать проявлять большие колебания в своих действиях в Восточной Азии, если они будут знать, что их территории могут оказаться под ударом запущенных КНР из Атлантики крылатых ракет.

Для Вашингтона же такое развитие событий означает, что конфликт между КНР и США — мрачное пророчество, которое может стать реальностью, — станет не еще одним противостоянием в удаленном от США месте, а глобальной войной. И в каком-то смысле создается впечатление, что авторы китайской публикации закладывают фундамент в попытке показать Вашингтону, что в действительности означают «ключевые интересы».