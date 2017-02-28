Появились сообщения о том, что министр обороны США Джим Мэттис представил Белому дому предварительный план борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Этим самым Пентагон выполнил решение президента Трампа, который сразу после вступления в должность приказал в течение 30 дней разработать комплекс конкретных мер на этом направлении. Детали этого документа остаются пока неизвестными, как и сама его концептуальная направленность. Однако вряд ли аналитики Пентагона за столь короткий срок способны выдать на гора проект «новой ближневосточной реальности».

Иван Шилов ИА REGNUM

Как заявлял глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, в целом стратегия включает план борьбы с «Аль-Кайдой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими экстремистскими группировками на Ближнем Востоке и по всему миру, а конкретный план наряду с военными мерами включает действия «военно-политического характера». Обозначено также намерение привлечь новых партнеров в коалицию, включая Россию, с целью «быстрого нанесения поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанным с ней группировкам». На этом направлении в американских СМИ уже допущены некоторые информационные «утечки».

Так, The Wall Street Journal сообщала, что «Белый дом ведет переговоры с Израилем и с четырьмя арабскими странами, среди которых Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иордания, о создании нового ближневосточного союза, способного изменить региональный баланс сил». Белый дом дает понять, что потенциальный альянс «будет чем-то совершенно новым, ранее невиданным» и «охватит многие страны и огромную территорию». Но дело в том, что в этом нет ничего принципиального нового, так как и президент Барак Обама пытался сколотить на Ближнем Востоке различные альянсы, вел переговоры с Россией. Однако он постепенно выводил Иран из зоны потенциальной конфронтации. Трамп делает наоборот. Более того, на днях заявил следующее: «Мы воевали на Ближнем Востоке 17 лет… Мы потратили 6 трлн долларов на Ближнем Востоке. Это просто недопустимо, ведь мы ничего не добились».

Во-первых, это не совсем так. Во-вторых, это амбиционная претензия на то, что в отличие от своих предшественников Трамп знает что и как делать в этом регионе, а главное — он видит какую-то конкретную цель, помимо разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но какую? После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке США и их союзники ввели войска в Афганистан. Результат: эта страна по-прежнему находится в чрезвычайно сложном внутриполитическом и геополитическом положении. Лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама бен Ладен был убит, но группировка осталась и сохранила позиции в масштабах всего Ближнего Востока. В июле 2016 года президент Обама был вынужден принять решение оставить в Афганистане почти 8,5 тысяч солдат для помощи местным силовикам. В 2003 году США вторглись на территорию Ирака и свергли режим Саддама Хусейна. В 2011 году США вывели свои войска из Ирака. Результаты: в Багдаде укрепилась власть шиитов и соответственно усилилось влияние Ирана, четко обозначен курдский фактор на севере этой страны, появилось ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начал раскручиваться феномен так называемой арабской весны, охвативший Северную Африку и Ближний Восток. Именно через этот феномен в ближневосточные процессы стала втягиваться Турция.

Mstyslav Chernov Бои около Мосула. 2016

Сирийский кризис выявил следующие важные факторы: ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создало общий ирако-сирийский фронт, размыв границу между этими двумя государствами, обозначило активную поддержку Дамаска со стороны Ирана, выдвижение на сцену сирийских и турецких курдов, а потом и появление в Сирии российских ВКС. Как писала The New York Times, «на руинах Османской империи — от Ливии до Месопотамии — обострилась борьба за идеологическое, экономическое и военное господство, регион погружается в хаос и анархию». Нет ясности в отношении Турции, так как США продолжают оказывать поддержку сирийским курдам, и по многим признакам можно говорить о хорошо продуманных действиях на этом направлении, не опасаясь даже того, что Турция не намерена допускать усиления влияния курдов и рассчитывает на поддержку России, которая, в свою очередь, полагает, что Турция может способствовать стабилизации в Сирии.

Сегодня историки и многие эксперты пытаются найти ответы на вопросы: был ли это стратегический план США и их западных союзников или речь идет о какой-то геополитической импровизации Белого дома? Почему сейчас президент Трамп стал осуществлять односторонний разворот политики на Ближнем Востоке в сторону Израиля и не является ли это следствием противостояния в этом регионе двух геополитических проектов, США и Израиля, меняя расстановку сил, выстраивая стратегию и осуществляя поиск партнеров против, прежде всего, Тегерана? Наш предварительный вывод сводится к тому, что Вашингтон, обозначая в роли главного врага в регионе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), намерен использовать его в качестве инструментария для достижения других, пока неназванных целей. Не случайно страны Персидского залива вслед за США считают Иран «главным спонсором терроризма». В этой связи можно предполагать, что в представленном Пентагоном предварительном плане по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могут быть обозначены условия привлечения в коалицию России, чтобы отсечь ее от Ирана. Не случайно бывший глава «Моссада» Эфраим Халеви призвал власти Израиля, обеспокоенные «иранским вопросом», налаживать отношения с Россией.

sayyed shahab-o- din vajedi Морские части Корпуса стражей исламской революции Ирана

Пока же очевидно следующее. План Пентагона носит контурный, поверхностный характер, он будет корректироваться по мере дальнейшего развития событий в регионе. Многое будет зависеть от того, смогут ли Россия, Турция и Иран удержать свой альянс, принимая взаимовыгодные разумные решения, чтобы совместно противостоять возможным новым кризисам, характер которых пока не очевиден. Но пока история на Ближнем Востоке продолжает работать по драматическому сценарию.