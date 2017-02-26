27 февраля 1831 года в Воронеже родился великий русский художник Николай Николаевич Ге. Его называют мастером портретов, исторических и религиозных полотен. Изредка Ге выполнял и скульптурные работы.

Николай Ге. Автопортрет. 1892

От математики к искусству

Николай Ге родился в семье помещика. Дед его эмигрировал из Франции в Россию в конце 18-го века и по-французски фамилия его писалась как — Gay. Родился Николай Николаевич Ге в то время, когда в центральных губерниях Российской империи свирепствовала холера. Его мать скончалась от холеры спустя три месяца после рождения сына. Отец художника настоял, чтобы за новорожденным ухаживала няня — крепостная женщина. И в итоге дети воспитывались бабушкой и крепостной няней Наташей.

Николай Ге. Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила (Саул у Аэндорской волшебницы). 1856

Все ранее детство мальчик провел в деревне, и только в 1841 году, в возрасте десяти лет, его привезли в Киев, где он поступил в Первую киевскую гимназию. Уже тогда преподаватели заметили способности Николая Ге к рисунку и живописи, ему предсказывали будущее художника. Но после окончания гимназии Ге по совету и где-то даже по настоянию отца поступил на физико-математический факультет Киевского университета. Старший брат художника в это время жил в Санкт-Петербурге. И юноша, мечтавший, вопреки воле отца, учиться в столичной Императорской Академии художеств, переехал к брату. Однако поступить в Академию молодой Ге не решился и продолжил учиться на математическом факультете Петербургского университета. Обучаясь в университете в 1848—1849 годах, он в то же время учится рисованию в стенах Эрмитажа. Через год, в 1850 году Ге все же бросил университет и поступил в Академию художеств, на тот момент ему было 19 лет. Он занимался под руководством академика, профессора живописи, известного петербургского художника Петра Басина.

От Академии до Европы

На стиль Ге значительное влияние оказало творчество его любимого художника Карла Брюллова. Еще в юном возрасте Ге был поражен творчеством Брюллова, он тщательно изучал и копировал стиль и приемы художника. Это не могло не наложить определенный отпечаток и на живописную манеру самого Ге, что явно просматривается в его ранних работах — в драматических сюжетах, динамике движений и мимике героев картин. Позже у Ге развился свой собственный уникальный стиль. Например, в его портретах можно увидеть более реалистичное содержание, большое внимание уделено деталям.

В Академии Николай Ге проучился семь лет. В 1855 году он получил Малую золотую медаль Академии за работу «Ахиллес оплакивает Патрокла». А через два года, в 1857 году, работа «Саул у Аэндорской волшебницы» принесла Ге Большую золотую медаль, звание классного художника 1-й степени и право на зарубежное пенсионерство, что дало возможность выехать за границу за счет Академии.

После получения высшей награды Академии Художеств Николай Ге весной 1857 года отправился вместе с женой в путешествие по Европе (за год до этого, в 1856 году, Ге венчался с Анной Петровной Забеллой). Он посещает картинные галереи в Дрездене и Мюнхене, посмертную выставку произведений Поля Делароша в Париже. В конце лета 1857 года Ге переезжает в Рим и с большим энтузиазмом принимается за работу. Работал в это время он неустанно: писал портреты, пейзажи, делал эскизы к историческим картинам из жизни Древнего Рима и Средневековья. Первые произведения итальянского периода — «Смерть Виргинии», «Любовь Весталки», «Утро», «Похороны ребенка», «Разрушение Иерусалимского храма», «Итальянский дворик».

Николай Ге. Любовь весталки. 1857

В конце сентября 1857 года у художника рождается сын Николай, в августе 1859 года — Петр. В 1858 году в Риме Ге встретился с Александром Ивановым и увидел его картину «Явление Христа народу». Творение Иванова оказало на Ге серьезное влияние, и вскоре проявилось в эскизе «Возвращение с погребения Христа». Разросшаяся семья и увеличившиеся материальные трудности заставили Ге покинуть Рим. В 1860 году живописец переезжает во Флоренцию. Здесь он обращается к религии, усердно читает Евангелие, пытается интерпретировать его в живописи. Он увлекся историей христианства, библейскими сюжетами. В 1861 году художник начинает работу над полотном «Тайная вечеря», предварительно вылепив из глины всех персонажей и выбрав нужный угол обзора. Когда картина почти была закончена, однажды ночью Ге вошел в мастерскую и, ища какой-то предмет, поставил перед глиняной моделью лампу-лючерну, и был настолько поражен неожиданным эффектом освещения, что тотчас переписал картину заново.

Петербург — Италия — Петербург

В Петербург Ге вернулся в 1863 году с картиной «Тайная вечеря», где некоторые ценители живописи проследили целую историю — борьбу добра и зла, трагедии и предательства. Эта картина имела большой успех. Она вызвала горячий интерес: евангельский сюжет представал в ней как реальное событие, как жестокая драма отступничества от учителя и раскола среди единомышленников. Ге явно порывал с канонами академизма, но его успех оказался настолько общепризнан, что Академия художеств пошла на компромисс, присвоив ему звание профессора исторической и портретной живописи. На следующий год Ге уехал снова в Италию и провел там еще несколько лет. И в Италии он продолжил работать над евангельскими сюжетами, пейзажами и портретами.

Николай Ге. Портрет писателя Александра Ивановича Герцена. 1867

Именно в Италии Николай Николаевич Ге реализовал себя как выдающийся художник — портретист. В своих портретах он раскрывает характер, настроение и даже темперамент человека. В это время были написаны «Портрет А. И. Герцена» (эту картину художник, возвращаясь в Петербург в 1870 году, привез тайно с собой, так как имя Герцена было еще в то время под запретом), «Портрет И. Доманже»,«Портрет М. А. Бакунина»,«Портрет неизвестной в синей блузе» и другие. Среди его работ были также и портреты живописцев Григория Мясоедова и Александра Иванова, скульптора Матвея Чижова, архитектора Льва Даля, артиста Владимира Самойлова, публициста Евгения Утина.

Находясь в Италии, Ге также написал немало и пейзажей. Именно в этом жанре его творчество наиболее соответствует академическим канонам: «Закат солнца на море», «Залив в Вико близ Неаполя», «Вико», «Вид на Везувий в Вико». В 1858—1859 годах, побывав в городке Фраскати, живописец создает полотна «Фраскати. Дубы и платаны», «Фраскати. Горные дали», «Облака. Фраскати». После посещения Сан-Теренцо в 1862 году Николай Ге пишет пейзажи «Ночь в Сан-Теренцо», «Залив Специя в Сан-Теренцо». В 1868 году художник переезжает в Каррару. Наиболее известное произведение этого периода картина «Перевозка мрамора в Карраре».

Отметим, что критики говорили, что солнце и воздух Италии оказали на Николая Ге благотворное влияние, высветлив и обогатив его цветовую палитру. По возвращении в Россию Ге включился в художественную, духовную и общественную жизнь столицы и стал одним из основателей и руководителей созданного в 1870 году Товарищества передвижных художественных выставок.

От кисти художника до инструмента печника

И после Италии к творчеству Ге было большое внимание. В это время он в поисках тем обратился к отечественной истории — «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (которая принесла ему успех) — опять был реальный конфликт реальных людей, у каждого их которых своя правда. Менее удачными были «Екатерина II у гроба Елизаветы» и «Пушкин в селе Михайловском». Художник тяжело переживал неудачи, а размышляя над их причинами, он разуверился и в собственных творческих силах, и в смысле художественной деятельности. Был период, когда он даже забросил кисть и занялся сельским хозяйством. В 1876 году он приобрел хутор в Черниговской губернии и переселился туда, освоив ремесло печника. Спустя некоторое время он познакомился с Львом Николаевичем Толстым и стал приверженцем его учения, которое воспринял с присущим ему максимализмом. В это время он лишь изредка писал портреты — для заработка. На рубеже 1870-х и 1880-х годов Николай Ге все же возвращается в искусство. В это время в его творчестве вновь возобладали евангельские темы, исключения делались только для портретов, которые он писал довольно часто и уступал за очень низкую цену — чтобы они были доступны любому, даже нищему. «Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина», «Портрет Н. А. Некрасова», «Портрет Л. Н. Толстого» — к ним был прикован интерес многих критиков.

Николай Ге. Портрет писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1872

От академизма к лихорадочной взволнованности

Живопись Николая Ге претерпевала разительные перемены — он отказался не только от канонов академизма, но и от стремления к исторической конкретности, которая импонировала ценителям его творчества. Его живопись приобрела какую-то лихорадочную взволнованность, что дало право впоследствии называть его предшественником экспрессионизма.

Трудился художник, что называется, мучительно — создавал вариант за вариантом, но редко доводил их до конца. К тому же он никогда не был доволен сделанным. Начиная с 1888 года Ге работает над картинами евангельского цикла. Художник создает полотна «Выход Христа с учениками в Гефсиманский сад» (1889), «Что есть истина?» (1890), «Иуда» («Совесть») (1891), «Голгофа» (1892), «Суд Синедриона» (1892), «Распятие» в нескольких вариантах. Но судьба многих его картин складывалась драматично: «Милосердие» он уничтожил, а «Выход с тайной вечери» стало одним из лучших произведений русской живописи того времени (так сильно в картине было выражено волнующе-тревожное настроение), но эту работу критике подвергла церковная цензура. А картина «Что есть истина?» и вовсе была снята с выставки за кощунство в изображении Христа.«Суд Синедриона» не пустили на академическую выставку, картину «Голгофа» художник не закончил (ее публика увидела только после смерти Ге), первый вариант «Распятия» художник уничтожил, еще один вариант был запрещен к демонстрации императором, и Ге показывал его только у себя на квартире.

В его личной жизни в это время было тоже не все просто. В начале 1886 года художник расходится со своей женой Анной Петровной. Имея обязательства перед семьей, он отказывается от своего имущества в пользу жены и сыновей.

В 1891 году за «Портрет Н. И. Петрункевич» Ге получает первую премию по колориту на международной выставке в Мюнхене. В этом же году скончалась Анна Петровна. Несмотря на их разногласия, это был сильный удар для художника. Они прожили вместе 35 лет. «В своей жене он, несмотря на то, что она была далеко не из красивых, видел все совершенства: с нее писал и Магдалину, и Петра Великого, и многих других», — написал художник Григорий Мясоедов.

Сам художник ушел из жизни через три года, в июне 1894 года, на хуторе Ивановском. Его похоронили рядом с Анной Петровной. Кроме родных, на похороны никто не приехал. На 23-й выставке Товарищества передвижников в 1895 году была организована его посмертная выставка.

Один из самых своеобразных русских художников

Николая Ге называют одним из самых своеобразных и значительных русских художников второй половины 19-го века. В его творчестве нашли отражение прежде всего морально-этические проблемы, которые волновали тогда передовую русскую интеллигенцию. Ге продолжал традиции Александра Иванова, верившего в преобразующую человека силу искусства. По своим взглядам на современную жизнь Ге был близок И. Н. Крамскому и Л. Н. Толстому.

«…Я потому и делаю эти нецензурные (то есть политические бесцензурные — ИА REGNUM ) вещи, что я художник», — писал как-то Николай Ге.

Десять известных картин

Николай Ге. Тайная вечеря. 1883

Картина «Тайная вечеря» была написана в 1863 году в Италии. Современников поражала непривычная, не каноничная композиция, напряженная и тревожная атмосфера. Апостолы Иоанн и Петр поняли, кого Христос имеет в виду, говоря «один из вас предаст Меня». Взгляды их из освещенного уютного угла комнаты устремлены на уходящего изображенного в полный рост Иуду. В облике Христа угадываются черты Александра Герцена. Апостол Петр, с негодованием глядящий на Иуду, — внешне очень напоминает самого художника. Картина — противопоставление двух идей, ведь Иуда, по словам Ге, «не мог понять Христа, потому что материалисты не понимают идеалистов…» За эту картину Ге получил звание профессора исторической живописи Академии художеств, минуя звание академика.

Николай Ге. Вестники Воскресения. 1867

«Вестники Воскресения» были закончены в 1867 году, работать над картиной Ге начал во Флоренции. Но когда полотно было готово, его не приняли на выставку в Академию художеств. Потом все-таки выставили — в художественном клубе, но успеха она не имела. Произведение будто поделено на две части — света и тьмы, новой жизни и ветхой. В верхней, радостной — Мария Магдалина бежит, почти летит, окрыленная Радостью. В темной — стражники, Радость не принявшие… Стремительная фигура Марии Магдалины напоминает сказочную птицу. Критики — современники художника — увидели в ней «то ли сороку, то ли ласточку».

Николай Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. 1871

Картину «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871), по воспоминаниям самого Ге, он задумал, вернувшись в Россию после десяти лет жизни в Италии. «…Я вернулся оттуда совершенным итальянцем, видящим все в России в новом свете. Я чувствовал во всем и везде влияние и след петровской реформы. Чувство это было так сильно, что я невольно увлекся Петром». Явное противостояние двух мировоззрений — все это делает картину напряженной. Но в то же время в ней нет деления на «положительных» и «отрицательных» героев. «Во время писания картины я питал симпатии к Петру. Но затем, изучив многие документы, увидел, что симпатии не может быть. Я взвинчивал в себе симпатию к Петру, говорил, что у него общественные интересы были выше чувства отца, и это оправдывало жестокость, но убивало идеал», — рассказал позже художник. Но Ге добился главного — смертный приговор готов подписать не чуждый сомнениям венценосный палач, а раненный в самое сердце отец. Как отмечают критики, таких многомерных характеров не знала еще русская историческая живопись.

Николай Ге. Что есть истина. Христос и Пилат. 1890

В год появления картины «Что есть истина?» (1890) у Ге родился внук Иван, сын Николая Николаевича Ге — младшего, и внучка Анастасия, дочь Петра Николаевича Ге. Картина была встречена многими отрицательно. «Как могло случиться, что правительство позволило выставить публично картину кощунственную, глубоко оскорбляющую религиозные чувства, и при этом несомненно тенденциозную», — писал обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев Александру III. Однозначно принял картину Толстой и уговорил Третьякова приобрести ее. Известно, что произведение написано поверх картины «Милосердие».

Николай Ге. Совесть. Иуда. 1891

В картине «Совесть. Иуда» (1891) Иуда изображен не таким, как в работе «Тайная вечеря» (1863): жалкий, словно уменьшившийся, стоит он на дороге и смотрит, как стража уводит Того, Кого он предал. Вначале художник раздумывал на тем, как передать лицо Иуды, но затем решил показать его со спины. «Лицо Иуды не важно (…) Нельзя Иуду понять, ежели не будет перед нами его преступления, смысл которого для него удаление [от] Идеала», — говорил сам художник.

Николай Ге. Портрет жены художника Анны Петровны с сыновьями Николаем и Петром. 1861

«Портрет А. П. Ге с детьми» (1861—1866): старший сын — Николай — стоит рядом с матерью, младший, Петр, сидит у нее на коленях. Взгляды персонажей — по кругу. Замкнутый счастливый мир отношений матери и детей.

Николай Ге. Портрет Екатерины Ге, невестки художника, с сыном

«Портрет Е. И. Ге с сыном Николаем» (1885—1886) не окончен. Здесь вновь изображена красота материнства. Екатерина Ивановна Ге училась в Киевском музыкальном училище. Являлась членом Русского женского взаимо-благотворительного общества в Санкт-Петербурге и была женой сына художника, Петра Николаевича Ге.

Николай Ге. Распятие. 1892

Картину «Распятие» (1892) Ге начал еще в 1884 году, но Павел Третьяков, увидев ее, не стал покупать, потому что картина показалась ему нехудожественной. «Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» — говорил князь Мышкин Рогожину, глядя на копию с работы Ганса Гольбейна младшего. «Это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки», — произносит персонаж «Идиота» Ипполит. «Ге, как и многие из российской интеллигенции, в сущности, не был верующим христианином. Все здание христианских догматов о Воскресении (…) воспринималось им головой, а не сердцем», — напишет доктор искусствоведения Глеб Поспелов. «Я сам плачу, смотря на картину», — заключал сам художник. На картине — торжество смерти и плакать хочется — от безысходности, так как Воскресение, глядя на эту картину, — не кажется возможным. Ге даже подумывал уничтожить полотно, но он не успел.

Николай Ге. Суд Синедриона. 1892

«Суд Синедриона»(1892) был запрещен к показу президентом Императорской Академии художеств великим князем Владимиром Александровичем. Мальчика для этой картины Ге писал со своей внучки Прасковьи Николаевны. «На меня одевали какую-то широкую, свободную одежду, и я должна была изображать мальчика, идущего в толпе с музыкальным инструментом после суда над Христом», — вспоминала потом Прасковья Николаевна, дочь старшего сына художника Николая и его гражданской жены, крестьянки Агафьи Слюсаревой. В XX веке картина почти не экспонировалась из-за плохой сохранности. Благодаря реставраторам Третьяковской галереи зрители вновь смогли увидеть работу.

Николай Ге. Лунная ночь. Хутор Ивановский. 1880-е

«Лунная ночь. Хутор Ивановский» и другие украинские пейзажи (конец 1880-х — начало 1890-х). В 1876 году Ге начал жить на хуторе Ивановском. Туда к нему не раз приезжал Лев Толстой, но, как говорят зрители и некоторые критики, украинские пейзажи стоит посмотреть не поэтому, а потому что — красиво.

При взгляде на полотна Николая Ге можно усмотреть две стилистики. Первая — традиционная, академическая, где ощущается влияние предшественников, в частности — К. Брюллова. Второе направление связано с поздними картинами Ге, посвященными религиозной тематике. Здесь он проявляет себя как «художник будущего», очень смело обращаясь с материалом. Между этими двумя направлениями — существенная пропасть, порой трудно поверить, что все эти работы могут принадлежать одному и тому же автору. Например, растиражированная картина, где Пушкин читает свои стихи другу Пущину в присутствии Арины Родионовны, — явно просматривается жизнеутверждающая сила работы и праздничное настроение. А если посмотреть на «Голгофу», которая была создана почти 20 лет спустя (1892), то виден отход художника от академической манеры, стиль письма приближается скорее к Ван Гогу и раннему Пикассо.

Николай Ге известен тем, что сумел преодолеть каноны академизма в самых консервативных жанрах: исторической и религиозной живописи. Его «Тайная вечеря» уже заметно отличалась от того, как принято было писать на евангельские темы, и потому вызвала оживленную полемику. А работы евангельского цикла, созданные в последние 15 лет жизни под влиянием Льва Толстого, еще дальше отходили от канонов и подверглись уже довольно резкой критике со стороны православной церкви. После того как картина «Что есть истина?» была выставлена на Восемнадцатой выставке передвижников, жена Ге писала сыну из Петербурга: «Картина произвела такой фурор и взрыв похвал и ругани, что делались вещи небывалые: публика, стоящая перед картиной, делилась тут же на партии, и между собою начинали ругаться люди, до того не знавшие друг друга». Картины «Что есть истина?», «Суд Синедриона» и «Распятие» по воле властей снимались с публичных выставок.

Известно, что когда картина «Что есть истина?» не понравилась Павлу Третьякову, и он решил не приобретать ее для своей галереи, Лев Толстой написал ему письмо, где говорил: «…Выйдет поразительная вещь: вы посвятили жизнь на собирание предметов искусства, живописи и собрали подряд все для того, чтобы не пропустить в тысяче ничтожных полотен то, во имя которого стоило собирать все остальные. Вы собрали кучу навоза для того, чтобы не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете всё, только не ее. Для меня это просто непостижимо, простите меня, если оскорбил вас, и постарайтесь поправить свою ошибку, если вы видите ее, чтобы не погубить всё свое многолетнее дело». В результате Третьяков приобрел картину.

Николай Ге. Сорренто. 1869

Были у Николая Ге и свои пылкие почитатели его творчества, последователи его художественной и жизненной философии — воспитанники рисовальной школы Николая Мурашко. Во время своих приездов в город Ге всегда посещал эту школу: читал лекции, разговаривал и обсуждал с учениками их работы.

Художник Сергей Романович писал, что «искренность и правдивость искусства Ге таковы, что каждое фальшивое слово будет фальшивым вдвойне на его фоне».

«Ге был прежде всего художник, вдохновенно переживающий свою деятельность. Для него было необходимо наивысшее напряжение духовных, душевных и физических сил. Только в этой раскаленной атмосфере возникали его видения, только в таком горниле могли найти осуществление его замыслы. Когда этого состояния, необходимого для его творчества, не было, когда не было вдохновенного подъема, в котором начиналась его истинная жизнь, создавались произведения, в некоторых отношениях интересные и, несомненно, созданные рукой талантливого и вдумчивого художника, но которые отделяет «дистанция огромного размера» от тех работ, где он выражает себя вполне», — отмечал Романович.