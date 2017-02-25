Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на 9−10 марта намечен визит в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президенты проведут двустороннюю встречу в узком составе, а также заседание Российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. В ходе этих переговоров планируется обсуждение широкого спектра вопросов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Сразу отметим, что предстоящий диалог лидеров двух стран будет необычным. В первую очередь, конечно, налицо заинтересованность в восстановлении торгово-экономических отношений хотя бы в том объеме, который существовал до инцидента ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик. После того Москва отменила безвизовый режим для граждан Турции, ввела запрет на импорт ряда турецких товаров, ограничения на работу турецких фирм, запрет на чартерные авиарейсы в Турцию, сократила турпотоки из России, частично приостановила реализацию АЭС «Аккую» и «заморозила» газопровод «Турецкий поток». По большому счету, это нанесло урон экономикам России и Турции, но наиболее тяжелый удар пришелся по последней.

В то же время обозначенные события показали, что используемая ранее Анкарой в выстраивании отношений с Россией формула «экономика отдельно, политика отдельно» исчерпала себя. Но главное, было подорвано политическое доверие со стороны России к Турции, и, как говорил турецкий адмирал в отставке Сонер Полат, «исчез стабилизирующий фактор в отношениях Москвы и Анкары, между странами начался период «охлаждения с чередой неприятностей». В этой связи президент России, выступая на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, напоминал, что «мы считаем абсолютно необъяснимыми предательские удары в спину от тех, в ком мы видели партнеров и союзников в антитеррористической борьбе». Потом Турция на высоком уровне принесла России извинения за сбитый Су-24, после чего было принято решение вступить на путь нормализации отношений между двумя странами. Тем не менее, процесс восстановление политического доверия между Путиным и Эрдоганом еще только продолжается.

Важно обозначить фоновую политическую ситуацию, которая будет сказываться на работе предстоящего Российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Две страны осуществляют реализацию совместного плана действий по Сирии. Более того, к альянсу Россия-Турция примкнул и Иран. Во многом именно благодаря усилиям этих стран удалось провести в Астане два форума по прекращению огня в Сирии и наметить хоть какие-то контуры в урегулировании ситуации в этой стране. По факту это привело к существенным изменениям в стратегической обстановке ближневосточного региона, так как Россия, Турция и Иран стали главными игроками на сирийском треке и в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя многие западные эксперты считают формирование такого триумвирата исторически «противоестественным».

Действительно, каждая из этих стран имеет огромный опыт в выстраивании двухсторонних отношений, но никогда не осуществляли коалиционную политику в таком формате, который содержит огромное число противоречий, не говоря уже о существующих у них идеологических платформах: неоосманизм Турции, «шиитский полумесяц» Ирана и Евразийский союз России. В этом заключаются не только огромные геополитические перспективы, связанные с налаживанием многопрофильного сотрудничества, но и огромные проблемы — соперничество, способное перерастать в серьезные конфликты. Тут все может быть. По оценке британских экспертов, есть вариант «Священного союза», возникшего в Европе после наполеоновских войн в XIX веке, когда проявлялась общая заинтересованность в сохранении режимов и предотвращения распада соседних с ними государств (в нашем случае речь можно вести о потенциальном появлении «Курдистана», охватывающего территории Ирака, Турции, Сирии и Ирана — С.Т.). Или вариант Союза трех императоров Бисмарка, распад которого привел к началу Первой мировой войны (в нашем случае возможный болезненный распад альянса Россия-Иран-Турция — С.Т.).

Как пишет в этой связи турецкая Milli Gazete, Анкара, вступив в альянс Россией и Ираном, почувствовала, что стала выходить из обозначенной ей Западом роли «подавленного и угнетенного партнера» и начала позиционировать себя одним из главных игроков на Ближнем Востоке, вокруг которого Запад стал устраивать «дипломатический трафик». Почти аналогичное «геополитическое самочувствие» появилось и у Ирана. Но никто не знает того, как Анкара и Тегеран в будущем станут в будущем распоряжаться таким «богатством», выстраивать коалиционную политику баланса интересов и сил в системе, по выражению Milli Gazete, «растущего Востока и приходящего в упадок Запада».

Пока президент Турции Эрдоган пытается продолжать политику баланса, чтобы избежать зависимости от одной центральной силы и, по всем признакам, будет предлагать политику «баланса внутри баланса» на переговорах в Москве президенту России Путину. Точно так же Эрдоган намеревается действовать и с использованием «московского багажа» на предстоящих переговорах в формате саммита НАТО с президентом США Дональдом Трампом. «Для нас Россия — очень ценный и важный союзник… Наш диалог с Россией не является альтернативой нашего сотрудничества с Западом и с НАТО, — заявил накануне московских переговоров советник президента Турции Ильнур Чевик в интервью телеканалу RT. — Но тесное сотрудничество между Москвой и Анкарой не является альтернативой отношениям Турции с НАТО, а развитие союзнических отношений между Турцией и Россией, а также с Израилем, позволит в будущем упорядочить международные отношения на Ближнем Востоке, находящиеся в хаотическом, беспорядочном состоянии».

Поэтому при выстраивании многопрофильных отношений с Анкарой Москва должна размышлять об этой стране как об игроке, устойчивость и пределы возможностей которого имеют ограниченный характер. К тому же общепризнанная сегодня геополитическая уязвимость Турции будет влиять и на устойчивость альянса Россия-Турция-Иран. Анкара изменила курс своей внешней политики, ведет сложный, но открытый диалог с Россией, оглядываясь на институциональную дегенерацию Европы, ожидая, как качнется чаша геополитических весов. Многое, конечно, будет определяться и по результатам предстоящих переговоров на высшем уровне между Россией и Турцией, их желанием или нежеланием выстраивать стратегически выверенные настройки. Будем ждать.