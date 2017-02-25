Лондон, 24 октября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте, который обратился к трибунам с просьбой поддержать «аристократов» в концовке матча девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед» (4:0), не пытался проявить неуважение к португальскому наставнику «манкунианцев» Жозе Моуриньо.

«Я всех уважаю, — цитирует Конте «Р-Спорт». — Болельщики «Юнайтед» продолжали петь, в то время как наши притихли после такой результативности команды. Я хотел завести толпу, чтобы она поаплодировала игрокам, что мне кажется достаточно нормальным».

При этом наставник лондонского «Челси» добавил, что он не пытался «поиздеваться» над кем-либо.

«Я всегда требую уважения, — говорит Конте. — Я сделал вполне естественную вещь. Я не делал ничего унизительного для Моуринью».

Напомним, 23 октября в матче девятого тура АПЛ лондонский «Челси» на своем поле переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча, прошедшая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 4:0. После финального свистка главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на протяжении продолжительного отрезка времени высказывал Конте что-то на ухо.

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