Выдающийся отечественный художник, который принадлежит одновременно и к европейской (обучался во Франции, прекрасно владел французским языком, испытал влияние импрессионистов, прежде всего, Сезанна) и отечественной культурной традиции (русский авангард, например). Был участником многочисленных художественных объединений: «Бубновый валет», «Союз молодёжи», «Мир искусства», «Бытие», «АХРР». При этом позже — академик, лауреат Сталинской премии первой степени…

Петр Кончаловский. Автопортрет в сером. 1911

Петр Кончаловский. Гренада. 1910

Интересен как художник, который искал компромисс между успешным существованием в определённой культурно-исторической среде с отчётливыми требованиями «соцреалистической реализма» и, собственно, художественными исканиями. Можно легко найти цитаты художника, где он признаётся в бунтарских началах своего мироощущения: «Всех нас объединяла… потребность пойти в атаку против старой живописи, против «Союза» и «Мира искусства». Существующая живопись казалась всем нам сплошь тривиальной, мещанской, хотелось живописи, приближающейся по стилю к средневековым фрескистам… Мы считали, что остро сделанная тема все равно станет острой, какова бы она ни была в действительности. Надо было добиваться этой остроты живописи».

Петр Кончаловский. Натюрморт с самоваром. 1916

Ряд биографов и исследователей творчества подчёркивают предельную требовательность художника к себе и замечают, что очень часто даже из-за малейших кажущихся недостатков работы уходил «под нож».

Петр Кончаловский. Автопортрет с женой. 1923

Известен, в частности, как автор портретов знаменитых деятелей культуры Алексея Толстого и, Всеволода Мейерхольда, например. Работал и как театральный художник, в том числе. Многие театральные работы хранятся в музее Бахрушина.

Петр Кончаловский. Новгородцы. 1925

За жизнь художником было сделано более 2000 картин. Среди них представлены работы всех жанров: от портретов (даже мифологических героев — «Геракл и Омфала») до пейзажей и многочисленных натюрмортов. Насколько творчество художника является «вторичным» и до какой степени можно говорить о подлинной самобытности — ответы могут разниться.

Петр Кончаловский. Лермонтовские места. Окрестности Кисловодска. Дорога к скале Лермонтова. 1938

Однако «бунтарское» начало проявляло себя в выборе тем и манер. Значительную роль в творчестве играют работы, которые были вдохновленные творчеством М.Ю.Лермонтова. Такие как: «Мцыри. Гроза», «С развалин Мцыри», «Казбек», «Пятигорск. Дом Лермонтова». Впрочем, исследователь Л. Мочалин в книге «Неповторимость таланта» (1966) замечает, что портреты Пушкина и Лермонтова граничат с банальностью и иллюстративностью и по сути являются творческими неудачами…

Петр Кончаловский. Портрет артистки Веры Георгиевны Дуловой. 1949

Сейчас интерес к творчеству художника постоянно растёт, родственниками художника создан фонд его наследия, который активно пропагандирует и исследует творчество живописца