



Модест Колеров ИА REGNUM По наклонной плоскости

На днях Европарламент поддержал резолюцию об усилении централизации Европейского союза. В частности, он выступил за создание поста министра финансов ЕС и общей европейской армии. За предложенный экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры о Brexit Ги Верхофстадтом документ проголосовало 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся.

Как мы видим, данная резолюция практически расколола Европарламент. Несмотря на победу сторонников централизации, их перевес очень небольшой и показывает достаточно сильное сопротивление предстоящему превращению федеративного ЕС в централизованную жестко-иерархическую структуру. Таким образом, предложение Верхофстадта ограничить или даже полностью ликвидировать право стран — членов Европейского союза отказываться от выполнения коллективных решений натолкнулось на жесткую реакцию. Это особенно важно с учетом того, что решения Европарламента носят не обязательный, а рекомендательный характер.

Напомню, что противоречия по данному вопросу имеют давний характер. Так, еще в августе 2016 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что необходима европейская армия, которая не будет классической наступательной армией. Также Юнкер заявлял, что Европейскому союзу необходимо создать собственную армию как инструмент отстаивания интересов Европы в мире. Однако уже в ноябре главы МИД и Минобороны стран Евросоюза одобрили план по имплементации новой стратегии европейской политики безопасности и обороны, который не предполагает создания европейской армии.

С учетом существующих тенденций развития геополитической ситуации в мире, предварительная победа сторонников жесткой линии в развитии Евросоюза может оказаться пирровой, так как предполагает, что в случае их принятия большинство будет диктовать свою волю меньшинству. Но если такая ситуация допустима, например, для Болгарии, Румынии, стран Прибалтики, то она абсолютно неприемлема для Франции, Италии, Испании. Именно по этой причине — несогласия выполнять принятые ЕС решения автоматически, так как это ограничивает суверенитет, и вышла из Евросоюза Британия.

Поэтому, думаю, на самом деле это решение направлено не на централизацию Евросоюза, а на его переформатирование на новых принципах. О чем идет речь.

Во-первых, дело в том, что формирование европейской армии очень жестко поставит три вопроса:

1. о размере отчислений из бюджета стран нового ЕС на ее содержание;

2. о взаимоотношениях армии ЕС и НАТО;

3. главный вопрос — о закупках вооружений.

Нынешняя оборонная структура Евросоюза имеет в своей основе натовский хребет — размещенные в Европе части армии США, доминирующее финансирование со стороны США и вооружение, закупаемое в основном в США. Если формируется евроармия, то возникает целый ряд очень сложных вопросов. Кто и в каких размерах будет финансировать армию ЕС? Будут ли европейские страны финансировать только евроармию или еще и НАТО? И главный вопрос, конечно, по технике — чья техника будет закупаться?

Армия США

Во-вторых, попытка жестко централизовать ЕС, скорее всего, вызовет обратный эффект, в результате чего ЕС расколется или из него выйдет аналогично Британии еще несколько важнейших стран. Поэтому инициатива Верхофстадта, скорее всего, нацелена не столько на то, чтобы централизовать ЕС, сколько на то, чтобы сплотить его остатки вокруг Германии. Хотя, конечно, это идея очень сложная, если не невыполнимая принципиально.

Рассмотрим только один пример — Польшу. Сегодня Польша заинтересована в сохранении ЕС. С одной стороны, по линии англосаксов, где она позиционирует себя как наиболее антироссийскую страну и пытается уравновесить Германию созданием альянса стран Междуморья (Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина). С другой, она пытается договориться с Германией в части проведения согласованной антироссийской политики в части поставок углеводородов на европейский рынок. Но в этом вопросе она также занимает англосаксонскую позицию.

Но что будет делать Польша в том случае, если ЕС будет преобразован в жестко интегрированную структуру под началом Германии? Междуморье под своей эгидой ей никто создать не позволит. Более того, автоматически страны Прибалтики отойдут под политический зонтик Германии. Выполнять в таком германизированном ЕС Польше функцию проводников англосаксов никто не позволит, да и голосов не будет хватать. Дальше — энергетика. Чтобы исключить любые риски, связанные с энергопоставками, в ЕС-2 Германия пойдет на любые соглашения с Россией в этой части, чтобы как можно сильней ответить англосаксам за развал ЕС и максимально укрепить энергетическую безопасность своей промышленности. И Россия, естественно, в этом будет заинтересована и поддержит Германию. Соответственно, Германия не пойдет ни на какие соглашения с Польшей в этой области.

И что тогда в таком усеченном и централизованном под Германию ЕС-2 делать Польше? Ответ очевиден — выходить из ЕС, создавать Междуморье и становиться смотрящей за ним со стороны англосаксов в противовес Германии. То есть из такого германизированного ЕС, скорее всего, выйдут все крупные страны ЕС, и Германия останется в нем одна с окружающими ее сателлитами. Но именно такую ситуацию мы и наблюдали в начале ХХ века — Германия против Антанты.

Данная конструкция порождает следующий вопрос — а кто будет смотрящим за Украиной, Белоруссией, Молдавией? Германии будет не до этого. Польше создать Междуморье — не позволят по понятным причинам Германия и Россия. В результате Польша может оказаться перед угрозой четвертого раздела. Естественно, не географического, а экономического. Если Германия берет под себя Прибалтику, то Россия — Белоруссию и Украину, за исключением Галиции, Закарпатья и, возможно, некоторых областей центральной Украины, которые будут висеть просто ненужным балластом на бюджете.

При этом государственный статус этих исторически исконно русских земель — предмет больших размышлений. Так как даже если эти страны сохранят свою государственность, то внутриполитический идеологический и информационный курс они должны будут проводить целиком и полностью в рамках российского. И это не может подвергаться сомнению. Точно так же, как сегодня невозможно предположить, что та или иная малая страна ЕС будет проводить внутри себя не согласованный со структурами ЕС информационный и идеологический курс.

Соответственно, и ресурсы будут поставляться по внутрироссийским ценам не за пустые слова о братстве, а только тем, кто признает себя частью Русского мира. Иначе зачем? Если страна независима и суверенна, как говорится, добро пожаловать на рынок, покупайте на общих условиях.

Вот, например, весьма показательную позицию в отношении Русского мира занимают глава ЛНР Игорь Плотницкий и глава Белоруссии Александр Лукашенко. Так, после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о признании документов жителей Донбасса, Игорь Плотницкий сделал следующее заявление: «Владимир Путин принял судьбоносное решение — подписал Указ «О признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Александр Лукашенко

Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета. Решение Владимира Путина — яркая иллюстрация того, кто именно для нас является братским народом. Мы верим, что наше будущее неразрывно связано с Россией, мы — неотъемлемая часть Русского мира, и подписание данного документа — тому подтверждение». Никаких вопросов нет — родные братья, русские, газ и нефть можно поставлять по внутрироссийским ценам.

А вот известное заявление Александра Лукашенко: «А если есть здесь некоторые умники, которые любят палки в колёса ставить — и у нас так называемые «свядомыя» («сознательные), и отдельные не то приехавшие, не то долго живущие здесь, считающие, что белорусская земля — это часть, ну, как они говорят сейчас, Русского мира и чуть ли не России, — забудьте». Разница очевидна, как и вопросы, из нее вытекающие.

Возвращаясь к теме ЕС-2. Из такого рода рассуждений и анализа потенциальных перспектив вырисовывается, что предложение о создании евроармии и введении поста министра финансов ЕС, а потом и президента ЕС, имеет не один, а как минимум два плана. Потому что если только один, то тогда инициатива Верхофстадта однозначно может быть расценена как англосаксонская для окончательного развала ЕС, а вот если она имеет два плана — тогда он работает в интересах Германии. Но в любом случае можно не сомневаться, что теперь, после голосования в Европарламенте, сторонники «Национального фронта» Ле Пен во Франции и «Партии свободы» Герта Вилдерса получат дополнительные весьма весомые аргументы в поддержку своей позиции о необходимости выхода из Евросоюза.

С данной трактовой событий согласен известный немецкий эксперт Александр Рар: «Такая попытка контроля над другими государствами приведет к тому, что не только Англия, но и другие страны Евросоюза будет симпатизировать идее дистанцирования или выхода из ЕС. Оставить все как есть невозможно. ЕС теряет идею солидарности среди своих членов, каждый начинает делать, что хочет, и в вопросах о беженцах, и в финансах и внешней политике. Поэтому сейчас лидеры Европы, которые еще хотят спасти Евросоюз, выдвигают идею «бежать вперед» и ужесточать европейские институты».

По его словам, европейские лидеры, Меркель и другие предлагают сейчас остальным европейским странам такой выход: кто хочет строить Европу, которая строилась последние 70 лет, тот встает в ряд и поддерживает «идею Соединенных Штатов Европы с сильными институтами в Брюсселе», а кто не хочет, тот идет по той же дороге, по которой идет Швейцария, Норвегия, Великобритания — отделяться от ЕС, не быть участником процесса интеграции Европы и не получать все эти блага. «Какая из этих тенденций в будущем выиграет — большой вопрос».

В этом контексте совершенно не случаен последний обмен репликами Ле Пен и нового главы МИД Германии Зигмара Габриэля. Так, на слова Ле Пен о том, что Франции, так же как и Италии, Испании, Греции и другим странам ЕС, пора совместно выступить против возглавляемой Германией еврозоны, он ответил следующее: «Национальный фронт» поставил перед собой цель уничтожить Европу. Это стало реальной угрозой». Габриэль прекрасно понимает, что распад ЕС уничтожает не Европу, а исключительно тот вариант ЕС, который Германия хочет превратить в Четвертый рейх.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что в этом материале мы рассмотрели только малую часть внутриевропейских противоречий при реализации концепции нового централизованного ЕС-2 с руководящей ролью Германии. Если эту идею толкает все-таки Германия, то обстоятельства могут сложиться так, что Россия и США поддержат эту новую конструкцию, только она обернется распадом не только ЕС в нынешнем виде, но и НАТО, что полностью отвечает интересам как России Владимира Путина, так и Америки Дональда Трампа.