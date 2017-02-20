19 февраля завершилась 53-я Мюнхенская конференция по безопасности. Задуманная еще в 1962 году, в условиях холодной войны, конференция была призвана стать консультационным форумом по вопросам безопасности для стран НАТО, а позже и стран Центральной и Восточной Европы. Сейчас состав участников конференции значительно расширился, равно как и круг обсуждаемых вопросов и проблем.

Плакат «Советская угроза». Кукрыниксы, 1979

Гостиница Bayerischer Hof приняла на этот раз 30 глав государств и 80 министров, которые провели три дня за обсуждением мировой обстановки. Одним из основных поводов для дискуссий стал доклад, опубликованный в преддверии конференции Munich Security Conference Foundation под названием «Постправда, пост-Запад, постпорядок?» — третье издание ежегодного доклада по основным проблемам международной безопасности. Доклад затрагивает такие острые темы, как кризис современного международного порядка, а также идей либеральной демократии, проблемы европейской политики безопасности и обороны, угроза «джихадизма», информационные манипуляции и «вепонизация» информации, а также проблемы безопасности в наиболее кризисных регионах мира — АТР и на Ближнем Востоке.

Однако, несмотря на все многообразие проблем, центр внимания сместился в сторону кризиса внутри Западного мира, в частности политики нового американского президента в отношении НАТО.

По сообщениям немецкого печатного издания FAZ, европейские лидеры всерьез обеспокоены приверженностью США своим обязательствам относительно партнеров по Североатлантическому договору, ввиду того, что президент Дональд Трамп назвал НАТО «устаревшим институтом, не отвечающим настоящим интересам США». Эту идею на конференции поддержал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, назвав НАТО пережитком холодной войны и «элитным клубом государств мирового господства», который не сможет функционировать в долгосрочной перспективе. При этом господин Лавров призывал к установлению «прагматичных отношений» между США и Россией.

Bundeskanzlerin.de В кулуарах конференции. Майк Пенс (в центре)

Вице-президент США Майк Пенс уверил Европу в «непоколебимой» верности своей страны Североатлантическому альянсу и заявил, что США будут «продолжать доказывать свою верность» Европе, с которой у Америки «есть общее прошлое и общее будущее». Однако при этом Пенс дал понять, что для Европы «пришло время сделать больше».

По мнению председателя конференции Вольфганга Ишингера, подобные заявления уже никого не удивляют, сообщает немецкий еженедельник Die Zeit. Финансирование — давний пункт «трансатлантического спора». Головная цель относительно финансирования НАТО на уровне 2% от ВВП была принята еще в 2002 году. Позже, в 2014-м на Уэльском саммите было принято решение о ее достижении к 2024 году. Однако пока задачу выполняют, помимо США, лишь Великобритания, Эстония, Польша и Греция. Финансирование Германии составляет 1,2%, что ничтожно мало, учитывая, что крупнейшая страна ЕС тратит на вооружение меньше партнеров.

Ангела Меркель

Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен поддержали эту идею. По оценкам министра обороны Германии, модернизация бундесвера обойдется стране в 130 млрд евро в течение последующего десятилетия. Такая позиция вызвала сопротивление со стороны нового министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который в свою очередь отметил ее иллюзорность и нереалистичность. Он также предупредил, что такие расходы на оборону могут привести к «гонке вооружений», заявив, что «большие военные расходы не гарантируют более высокий уровень безопасности», сообщает Die Welt. Ангела Меркель в свою очередь отметила, что Германия «признает свою ответственность» в этом отношении и всецело будет стремиться к достижению головной цели, однако Германия не может повысить расходы на оборону более чем на 8% от ее оборонного бюджета. Федеральный канцлер также призвала к целостному пониманию безопасности и предложила включить расходы на помощь в целях развития, а также на предотвращение кризисных ситуаций и ликвидацию их последствий в общий перечень оборонных расходов.

Bundesregierung.de В кулуарах

Также важным моментом конференции, особенно живо обсуждаемым в немецких СМИ, стало выступление американских сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма. Как сообщает Die Welt, Джон Маккейн, возглавивший делегацию Конгресса США, подверг резкой критике политику действующего президента Дональда Трампа. Республиканец выступал с позиций американского «мессианства», полагая, что именно США должны использовать свой потенциал для обеспечения безопасности и стабильности в мире. Вслед за этим немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью с весьма вызывающим заголовком, в которой сенатор Линдси Грэм выступает с решительной критикой в адрес России и заявляет, что он лично позаботится о том, чтобы в 2017 году Конгресс принял «жесткие меры» по отношению к России за предполагаемые хакерские атаки.

В ходе Мюнхенской конференции также произошла встреча в «нормандском формате». Главы МИД России, Германии, Франции и Украины договорились о новом перемирии в Донбассе, началом отсчета которого назначено 20 февраля 2017 года.

Bundesregierung.de Главы МИД Украины, Франции, России и Германии

Мюнхенская конференция проходила в условиях повышенной безопасности, однако и на этот раз не обошлось без протестов «антиглобалистов». По сообщениям полиции, порядка 1550 человек вышли на мирные демонстрации в центре города. Главное обвинение демонстрантов в адрес участников конференции заключалось в том, что последние больше заинтересованы в сохранении собственного «глобального доминирования», нежели в разрешении конфликтов, сообщает немецкое информационное агентство 20 Minuten.

Подводя итоги конференции, ее председатель Вольфганг Ишингер отметил, что по некоторым вопросам удалось добиться ясности. Среди положительных моментов им было отмечено достижение взаимопонимания и договоренности относительно кибербезопасности. Сергей Лавров, в свою очередь, заверил в готовности России сотрудничать по вопросам информационных и кибератак, а также распространения «ложных новостей» (fake news). Хотя и неясность также сохраняется, в частности, относительно дальнейших действий России в Сирии, а также политики новой американской администрации в отношении России и НАТО, как заявил Ишингер в интервью Deutsche Welle, «мы можем ехать домой, сохраняя относительное спокойствие».