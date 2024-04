* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Лидеры Ирана получат замечательную возможность закрепить за собой статус ведущей страны-спонсора международного терроризма после того, как коалиция во главе с США выдавит боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из оставшихся бастионов, заявили законодатели из Республиканской и Демократической партий. Об этом сообщает The Washington Examiner.

Саваран

«Тот день, когда падет Ракка, станет моментом, когда Иран сделает шаги к выдавливанию США из региона», — заявил сенатор-республиканец Марко Рубио.

Таким образом, после захвата Ракки одна террористическая угроза заменит другую. Более того, Тегеран поддерживает взаимодействие с правительством России, которое открыто выступает за создание «постзападного мирового порядка». На этом фоне законодатели США озабочены тем, что уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может стать началом новой фазы регионального противостояния с США.

«Я действительно считаю, что между Россией и Ираном будет некого рода сговор», — отметил Элиот Энгель — член палаты представитель США и самый высокопоставленный демократ в Комитете палаты по внешним отношениям. «Я обеспокоен этим», — добавил он.

Российско-иранское доминирование Сирии может иметь целый каскад негативных последствий для союзников Вашингтона и впоследствии и самих США, поскольку САР граничит с Израилем, Ираком и Турцией — союзником по НАТО. Поэтому этот регион является крайне важным театром для амбиций России по замене так называемого «нового либерального миропорядка» на парадигму, в которой центр силы будет смещен от США.

«Если хотите, его можно назвать 'постзападным' миропорядком», — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

И в стратегии России ключевым фактором является Иран — естественный фактор Саудовской Аравии и других суннитских правительств, работающих с США. И своими зверствами по отношению к суннитам шииты и обеспечили укрепление позиций суннитских радикальных группировок.

«Эти группировки целенаправленно эксплуатируют эти условия, представляя себя как единственными надежными защитниками арабов-суннитов», — указывается в докладе центра Institute for the Study of War.

Так, отмечает издание, лишь год назад Иран задержал и «унизил» десять моряков США, когда они вошли в территориальные воды страны. Более того, почти 1 тыс. военнослужащих США погибла в Ираке между 2005 и 2011 от поставленной Тегераном взрывчатки. Поэтому перед Вашингтоном стоит задача уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) таким образом, чтобы ни одна террористическая организация не смогла занять их место, а также чтобы регион не достался ни России, ни Ирану.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.