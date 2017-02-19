«Несмотря на то, что в Мюнхене, казалось бы, сделан новый шаг в сторону установления режима прекращения огня на Украине, мечи сторон обнажены и готовы быть применены, — пишет корреспондент издания Рафаэль Маньюэко. — Указ Владимира Путина о признании выписываемых самопровозглашенными Луганской и Донецкой республиками документов, удостоверяющих личность, может спровоцировать не умиротворение, а рост напряженности. Причем это касается не только отношений между Москвой и Киевом, но и противостояния Россия — Запад. Самопровозглашенные республики де-юре входят в состав Украины, а де-факто получают военную помощь и финансовую поддержку из России, вряд ли это для кого-нибудь новость».

Андрей Бутко Митинг в Донецке

По мнению аналитиков, к которым Маньюэко, по всей видимости, причисляет и себя, этот указ — шаг на пути признания Москвой Донецка и Луганска независимыми государствами.

«Точно так же развивалась в 2008 году ситуация с Абхазией и Южной Осетией (автор «забыл», что в 2008 году Грузия предприняла попытку вооруженным путём захватить эти республики, — прим. ИА REGNUM ). Обе эти территории ООН признавала входящими в состав Грузии, а Кремль подписал с их сепаратистскими правительствами соглашения, что дало ему возможность разворачивать в данных регионах российские войска и строить военные базы. Фактически эти две грузинские республики теперь являются российскими протекторатами», — подчеркивает корреспондент, намекая на то, что весь мир теперь ждет, когда же протекторатами России станут Луганск и Донецк.