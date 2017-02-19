Президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В указе подчеркивается, что решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

С момента принятия указа, временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений, признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств.

«Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет — на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов» — отмечается в указе.

Таким образом, Владимир Путин сделал предельно ясный шаг по легитимации ЛНР и ДНР, а также послал предельно конкретный сигнал Западу о том, что бесконечно бардак с невыполнением официальным Киевом Минских соглашений и потворство ему в этом Запада продолжаться не будет. Если Запад не хочет решать проблему гражданской войны, развязанной на Украине необандеровской хунтой, то Россия сама решит эту проблему, но так, что Запад потеряет окончательные моральные основания что-то указывать в этом плане России.

Как отмечают блогеры: «Признание паспортов и автономеров ЛДНР — это не демонстрация особого отношения России к республикам (оно и так очевидно), а начало визового режима с Незалежной. Первый этап выбраковки нерусей и вырусей. Вы представляете масштабы превращения ярых бандеровцев в тихих криптобандеровцев с последующим быстрым, стремительным и решительным перекрасом в вату и колорадов? Я не могу себе это представить точно и в красках — не хватает воображения».

AntEhin Депутат Народного Совета ДНР с паспортом ДНР в руках

Символично то, что указ подписан в день трехлетия начала событий на Майдане, что еще больше подчеркивает символический характер решения Москвы: у вас — у Киева и Запада — было три года, чтобы совместно с Россией способствовать решению гражданского конфликта на Украине. Но вы даже не пошевелились, чтобы это сделать. Поэтому Россия сама начинает решать эту проблему.

Как отмечают эксперты, сигналы об этом стали поступать еще накануне, когда Владимир Путин сделал ряд заявлений на ежегодной коллегии ФСБ: «Заявлению президента предшествовало сообщение Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) о том, что им собраны необходимые и достаточные доказательства для предъявления украинским властям обвинения в целенаправленных террористических обстрелах жилых кварталов городов Донбасса баллистическими ракетами «Точка-У». Это действие было квалифицировано СК как применение против мирного населения оружия массового поражения (ОМП).

Заявление Путина доводит заданную сообщением СК логическую линию до конца. Применение ОМП против мирного населения может квалифицироваться не только как военное преступление, но и как государственный терроризм. Точно так же квалифицируется и диверсионно-террористическая деятельность против государства, с которым поддерживается состояние мира. А именно в этом обвинил украинские власти Владимир Путин.

В свою очередь власти государства, санкционировавшие действия, квалифицированные как государственный терроризм, в последние годы признаются мировым сообществом «утратившими легитимность». Причем практика применения этого термина к Хусейну, Каддафи и Асаду предполагает, что наличие решения Совбеза ООН необязательно — достаточно подкрепленного фактами (а иногда и голословного) заявления государства, считающего себя пострадавшим. Судя по всему, критическая масса фактов собрана, и вступает в действие второй аспект — международно-правовой».

Необходимо отметить, что данное решение Кремля проходит в очень благоприятных внешнеполитических условиях. С одной стороны, в преддверии третьей годовщины государственного переворота резко обострилась ситуация на самой, сегодня об этом можно уже смело говорить, бывшей Украине. Во-первых, все больше доказательств того, что Украина превращается в несостоявшееся государство, так как органы государственного управления все больше показывают свою неспособность справляться со своими функциями. Примеров этому достаточно, приведу только два — начавшиеся веерные отключения электричества и блокада незаконными силовыми формированиями, а иначе — вооруженными бандами, Донбасса и путей доставки угля на ТЭЦ Украины.

В энергетике уже как четыре дня объявлено чрезвычайное положение, но власть так и не может приступить к выполнению своих функций. Почему так происходит, мы ранее уже писали неоднократно — после государственного переворота необандеровская хунта так и не смогла вернуть государству монополию на применение силы. Более того — вооруженные банды террористов, грабителей и насильников стали частью системы. Соответственно, официальному Киеву можно уже давно предъявлять обвинения в терроризме на государственном уровне, доказательства чему давно уже собирают соответствующие компетентные органы России.

Во-вторых, вследствие неспособности пришедших к власти путчистов управлять государством и резкого снижения экономического потенциала украинского государства, между различными кланами хунты начало происходить резкое обострение отношений, готовое вылиться в целый ряд вооруженных конфликтов как на границе с Донбассом между теми, кто осуществляет блокаду Донбасса и подразделениями МВД, так и в Киеве, куда дали клич собираться правосеки («Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Среди участников блокады уже раздались требования смещения Порошенко. Они уже заявили о готовности расширить сферу активных действий — в том числе начать захватывать АЭС. В это же время оппозиционные политики (Тимошенко) потребовали отставки Гройсмана. Параллельно в Киеве готовится массовка, имитирующая возмущённый народ.

20 февраля должны начаться социальные протесты. 23-го к ним должны присоединиться боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азова» и других нацистских вооруженных формирований. Предварительно на 26-е назначена кульминация. Но она может произойти и раньше, и позже. Уверенности в том, что армия выйдет его защищать, даже получив приказ, у Порошенко нет. Скорее наоборот, часть подразделений может вспомнить лозунг «армия с народом». При попытке подавить блокаду при помощи полиции выяснилось, что часть полиции (в том числе служащие Национальной гвардии) участвует в блокаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Ситуация очень быстро радикализуется. Пока никто не готов отступать, при том, что для Порошенко речь уже идёт не об отступлении, а о безоговорочной капитуляции. Дело движется к стрельбе. Но как бы ни разрешилась ситуация, это — не конец, а только начало. Любой следующий главарь Украины (легитимно избрать президента они уже вряд ли смогут) моментально станет столь же ненавидимым, как Порошенко».

Если дело дойдет до силовых столкновений — Украина погрузится в хаос. Никаких сомнений быть в этом не может. Кто тогда будет нести за это ответственность? — Запад, который три года закрывал глаза на происходящий хаос на Украине, а конкретно — Франция и Германия, так как США Трампа уже не при делах. И вот тут самое время обратить внимание на то, что происходит с другой стороны.

Шантаж России Минскими соглашениями Москва оборачивает против хунты и самого Запада

Трамп, в отношении которого Европа заняла крайне жесткую позицию, особенно Меркель, с удовольствием ткнёт Европу лицом в ту кашу, которую она сама и заварила: он выходит из украинского кризиса и перекидывает его на Обаму — Клинтон. Франция давно слилась из процесса. Остается вроде бы Германия Меркель. Но МИД Германии уже начал сдавать назад — вспомним его заявление о том, что выборы в ЛНР и ДНР могут пройти и без контроля со стороны Киева над границей и местными избирательными комиссиями.

А тут еще и на конференции по безопасности в Мюнхене Меркель выдала нечто немыслимое ранее, что тут же отметили украинские журналисты: «Только что в Мюнхене фрау Меркель назвала войну на Донбассе «внутриполитическим конфликтом в Украине». Ни тебе «российских войск», а лишь поддержка Россией сепаратистов. Канцлер ФРГ рвет шаблоны укропропаганды. Но те не сдаются. Уже сейчас по всем телеканалам перевирают речь бундесканцлера в самой изощренной форме», — сообщил журналист. Также он добавил в комментариях к записи: «Сидя в зале и слушая Меркель, П. Порошенко даже перестал аплодировать, услышав из ее уст о союзе Европы и России от Владивостока до Лиссабона».

Киев остался практически без западной поддержки, и все, что Запад произносит, — это исключительно пустые, ничем не обеспеченные слова, так как реальных механизмов принудить Россию делать то, что надо Западу, у него сегодня нет. Судьба хунты решена, с этим связана и та паника, которая все больше и больше нарастает на Западе в мейнстримных СМИ.

Что наиболее важно в решении Кремля и что пока не нашло своего отражения в комментариях экспертов — что данным решением Москва делает промежуточный, но очень важный шаг к тому, чтобы когда на той территории «братской Украины», что захвачена хунтой, начнется полная вооруженная анархия между бандами всех мастей, именно ЛНР и ДНР стали остовом новой государственности русской окраины. Какой она будет — федеральным округом в составе России, вторым русским государством, а с учетом будущего Белоруссии — третьим — нам еще неведомо. Но то, что этот план есть, — это несомненно.

Подводя итог, необходимо отметить и следующую, наверное, главную деталь, которая говорит о том, что Россия на украинском дипломатическом направлении перешла в наступление. Последние три года Запад все время шантажировал Москву необходимостью выполнения Минских соглашений, как будто Россия являлась стороной конфликта. И вот что сказано в указе президента России — что документы ЛНР и ДНР будут признаваться на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений.

Данным решением Москва показала, что ей теперь наплевать, что и как думает Запад насчет выполнения Минска-2 и своей роли в этом процессе. Москва не говорила, что дедлайн наступит тогда-то и тогда-то, а просто взяла и поставила и официальный Киев, и Запад перед фактом. Соответственно, все те предположения, что, мол, де Трамп начнет торговаться насчет Украины и пытаться продать России то, что и так у нее в кармане, или о том, что он готов подарить Украину Москве в ответ на размен по Сирии, разбиваются об озвученную позицию Москвы.

Запад окончательно проиграл битву за Украину и теперь может только более-менее осмысленно признать собственное поражение. После чего наступит следующая стадия — надо будет детально и предметно разобраться, как так случилось, что на территории одного из европейских государств произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли террористы и убийцы, руководствующиеся при этом еще и неонацистской идеологией. Сколько фигур полетит в ЕС и США — страшно подумать.

Решение Владимира Путина открывает не только совершенно новую главу развития украинского конфликта, в которой все будет достаточно динамично, но и существенно влияет на всю геополитическую ситуацию в мире. Теперь дело исключительно Запада — будет он выполнять Минск-2 или нет, и заставит ли это делать Киев. России, как и ЛНР и ДНР, теперь уже это все равно. Данное решение Москвы сильно меняет и всю ситуацию на постсоветском пространстве, включая братскую Беларусь, но об этом мы поговорим в другом материале.

И еще один аспект. Данным решением Владимир Путин снимает внимание «Всевидящего Ока» — СМИ мировой партии войны с Трампа, который попал под массированный удар и немного растерялся в последнее время от такого нажима. Ему надо передохнуть и собраться с мыслями, чтобы организовать осмысленную и жесткую контратаку, и желательно такую, чтобы противник больше не поднялся. Поэтому данным решением Владимир Путин переключает основное внимание мировых СМИ на себя, так как более показательно отправить мировую партию войны в нокдаун на одном из двух основных театров боевых действий сегодня просто нельзя.