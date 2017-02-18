Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль похвалил Польшу. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава немецкой дипломатии отметил, что хотя прозвучавшее из Варшавы предложение о необходимости обретения Европой собственной ядерной военной мощи, «находится далеко от реальности», подчеркивание слова «ядерной» означает, что в Польше думают всерьез об укреплении европейской обороноспособности. По мнению министра, это является демонстрацией резкого изменения ситуации. Ведь раньше Варшава и «другие партнеры из Восточной Европы» полагались только на «американскую защиту» до недавнего времени. А сейчас из Польши слышно, что Европа нуждается в единой европейской политике в области обороны, а подразделения чешской и румынской армии будут подчиняться Бундесверу. «Я служил солдатом в то время, когда такое было чем-то немыслимым, это очень трогательно для меня», — подчеркнул Габриэль.

Cicero.de Кому помашет ручкой Зигмар Габриэль

И что это значит для Варшавы? Действительно, президент польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский накануне визита в Варшаву канцлера Германии Ангелы Меркель (он состоялся 7 февраля) заявил немецким журналистам, что будет только приветствовать «превращение Европейского союза в ядерную сверхдержаву». Однако в интервью отечественной Gazeta Polska глава PiS практически сразу же уточнил, что хотел бы в рамках программы укрепления польской безопасности видеть включение страны в систему ядерной обороны США. Помимо того, руководитель правящей партии анонсировал рост расходов Польши на оборону до 3% от ВВП, увеличение численности армии, модернизацию вооружения и повышение обороноспособности граждан и государства, начиная от построения — в широком смысле — «патриотизма». Учитывая, что Варшава и так уже тратит на военные нужды около 2% своего бюджета, что по меркам НАТО более чем достаточно, на что пойдет дополнительный процент?

Piotr Włodarczyk Польские солдаты

Главным задекларированным внешним противником для Польши остается Россия. Но мир меняется, и на восточном направлении могут задуть иные ветра. В информационном польском пространстве периодически проскальзывают упоминания об «украинском ветре», если вдруг Украина не сможет дальше поддерживать свою государственность. Недавно загадочный вброс последовал со стороны Associated Press, которое со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило, будто бы Агентство национальной безопасности США запрашивало у национальной разведки информацию о «якобы имевшем место вторжении Польши в Белоруссию», хотя «доказательств этому практически не существует». При этом само «Право и Справедливость» не хочет отказываться от национализма и укрепления суверенитета. По словам польского политолога Аркадиуша Бартломейчика, «годы советской оккупации активизировали национальные силы, чувство принадлежности к нации и стремление к независимости. ЕС не может понять, что эти ценности для нас, граждан стран, освобожденных от оккупации, бесценны, и любая попытка изменить нас встречает сопротивление». Но это противоречит идеологии Берлина.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung министр Габриэль уточнил значение термина «Запад». По его словам, это «не географическая категория, а универсальное понятие свободы и демократии, египетские демонстранты на площади Тахрир были ближе к идее Запада, чем США со своей тюрьмой в Гуантанамо». И далее о перспективе немецко-американских отношений: «Но когда дело доходит до идеологии, то все усложняется. Тогда это уже не про балансирование интересов, а о мышлении друзья-враги. Если США хотят видеть себя националистическими и этнически однородными, то Европа должна противостоять им, поскольку Европа была создана на противоположных позициях: против национализма и за культурное и этническое многообразие». Это прямой отпор той позиции и тем шагам, которые сегодня предпринимает новая администрации президента США Дональда Трампа. Кстати, в самих Соединенных Штатах хватает тех, кто выступает за европейское видение мироустройства. Так, сенатор Джон Маккейн в ходе конференции по безопасности, которая сейчас проходит в Мюнхене, высоко оценил роль Германии. «Не каждый американец понимает незаменимую роль, которую играют Германия и канцлер Меркель, когда речь идет о защите идей Запада, — заявил Маккейн. — Но от имени всех тех, кто понимает, благодарю».

Американский национализм неприемлем. Однако не менее важно для Германии иметь идеологических союзников и стабильность в Европе. После саммита НАТО в Варшаве в июле прошлого года, где был дан зеленый ход планам укрепления так называемого «восточного фланга», в Польшу поехали американские войска, а мандат на Литву получила Германия. На первый взгляд, Варшава и Вильнюс союзники по НАТО и по Евросоюзу. Однако между ними может сложиться напряженность. «Исторических заноз» хватает. В Польше помнят, как соседняя республика обретала независимость во время и после распада Советского Союза. Так, во второй половине октября прошлого года представители фонда Kompania Kresowa и депутаты парламентского клуба Kukiz'15 анонсировали проведение конференции о движении «автономистов» в Литве, которое в 1989—1990 годах выступало за создание польской автономии в Виленском (Вильнюсском) районе. 1 июня 1990 года II Съезд народных депутатов местных советов Виленского района, в котором приняло участие более 200 делегатов, принял постановление о создании Польского национально-территориального края в составе Литовской республики. Депутаты также предложили Верховным советам СССР и Литвы признать незаконным договор от 10 октября 1939 года между СССР и Литвой, по которому Виленский край был передан Литве, как следствие «преступного пакта Молотова-Риббентропа». Но Верховный совет Литвы назвал решения съезда незаконными.

commons.wikimedia.org Виленский край

По замечанию Deutsche Welle, сегодня президент Литвы Даля Грибаускайте и министр иностранных дел Польши Витольд Ващжуковски предостерегают об ухудшении ситуации в области безопасности в Восточной Европе, ответственной за что они делают Россию. Вильнюс и Варшава призывают к солидарности НАТО. Но Москва на самом деле, безо всякого на то своего желания, только сплачивает «трансатлантический альянс» и его членов. Например, если в чем и согласны между собой польские власти и канцлер Меркель, так это в вопросе необходимости сохранять санкции против России. То же самое могут о себе сказать республики Прибалтики. На фоне расхождений между новой администрацией США и Европой солидарность сегодня нужна, скорее, самой НАТО в отношениях между Вашингтоном и Берлином. Иначе если случится так, что эти две столицы войдут в клинч, то зона «двух П», Польши и Прибалтики, где сильны исторические и геополитические разломы, вызванные соперничеством Австро-Венгерской, Германской и Российской империй, станет площадкой для очередного соперничества. Безусловно, в этом случае новые серьезные вызовы предстанут перед Москвой, которая может получить дополнительный плацдарм нестабильности после ближневосточно-закавказского и на западном направлении.