Отказ Кремля разделить ответственность за решение властей Петербурга о передаче Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ однозначно говорит о том, что в ближайшем будущем собор церкви не достанется. Политическая судьба губернатора Полтавченко, даже если сейчас ему удастся усидеть в Смольном, фактически предрешена. Пока открыт вопрос о том, захочет ли федеральный центр спустить историю с Исаакием на тормозах или попытается извлечь из нее электоральную выгоду, включив в «петербургскую повестку» разворачивающейся президентской кампании.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Кремлю «подкинули» вопрос

По команде выданные федеральными СМИ 17 февраля сообщения о том, что губернатор Санкт-Петербурга не согласовывал с президентом России решение о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ, явно имели сразу нескольких адресатов. И главный из них, конечно, не Георгий Полтавченко. Его печально знаменитые слова о том, что по Исаакиевскому собору «вопрос решен», были обнародованы еще 10 января, в тот же день в позитивном ключе пересказаны федеральными СМИ в духе «выполнения требований закона» и не вызвали даже намека на осуждение со стороны центра.

Уже 13 января на Исаакиевской площади прошла первая массовая акция противников передачи собора РПЦ в форме встречи депутатов Заксобрания с избирателями, показавшая высокую степень конфликтности этой темы. И в тот же самый день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема Исаакия — вообще не вопрос Кремля. «Я не могу озвучивать никакую позицию, вопрос с Исаакиевским собором — это исключительно прерогативы городских властей, соответственно, такие вопросы нужно адресовать руководству Санкт-Петербурга», — пояснил тогда Дмитрий Песков. Таким образом, если бы в январском решении Смольного в Кремле разглядели нарушение субординации, это бы давно дали понять Георгию Полтавченко всеми доступными способами.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Митинг протеста против передачи Исаакиевского собора церкви

Однако до 17 февраля этого не происходило, и городские власти в ответ на массовые протесты оппонентов успели развернуть свою кампанию по поддержке решения о переходе Исаакиевского собора в лоно церкви. К требованиям Законодательного собрания о скорейшем завершении данной процедуры присоединилась большая группа ректоров петербургских вузов. Они вообще заявили, что собор нужно отдать уже к Пасхе, 16 апреля, игнорируя слова музейщиков о том, что только инвентаризация и передача тысяч бесценных экспонатов собора может занять многие месяцы, не говоря уж о самом здании Исаакия, требующем постоянного и жесткого контроля.

Полную поддержку решению губернатора высказала петербургская организация «Единой России». Никто не одёргивал власти города и тогда, когда Смольный под надуманным предлогом отказался согласовать мирный митинг противников передачи собора на Марсовом поле, а Заксобрание Петербурга потребовало от правоохранительных органов привлечь к ответственности инициаторов не требовавших согласования встреч депутатов с избирателями и других акций против передачи Исаакия. И, наконец, с явного одобрения властей 12 февраля у собора прошел крестный ход, к которому присоединились и несколько депутатов разного уровня.

Кирилл поспешил

И вот 17 февраля всё вдруг поменялось: Смольный, оказывается, «не посоветовался», создав Кремлю проблему, которую теперь придется как-то решать. А значит, вопрос по собору отнюдь не решен, и его обсуждение будет продолжено. Но, учитывая время и обстоятельства появления «околокремлевского послания», его главным адресатом стал не губернатор Петербурга, а глава РПЦ патриарх Кирилл. Своим вчерашним утренним заявлением Святейший явно поспешил поставить финальную точку в скандале с Исаакием. Как будто кто-то давал ему такое право в вопросе, изначально ставшем политическим, а не церковным.

«Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа», — сказал патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ в храме Христа Спасителя, говоря об этом как о свершившемся факте и обозначив временные рамки. Но, позвольте, согласно распоряжению комитета имущественных отношений Смольного, Исаакий планируется передать Церкви в безвозмездное пользование не позднее первой половины 2019 года. При том, что власти города до сих пор не получили официально оформленного запроса со стороны РПЦ на передачу собора, а только после получения этого документа процедура может быть запущена на законном основании.

Заявление «кремлевских источников», обнародованное спустя несколько часов после слов патриарха, стало ушатом холодной воды не только для петербургских чиновников, но и для иерархов РПЦ, вольно или невольно заступивших черту, отделяющую внутриконфессиональные темы от вопросов внутриполитических. Точку в этих вопросах будет ставить Кремль, а не патриарх, дали понять «анонимные», но угадываемые источники. Вполне предсказуемо и Смольный, и руководство РПЦ, шокированные произошедшим, до сих пор не нашли слов прокомментировать сообщения о недовольстве Кремля.

Собор у двух господ

Однако случившееся вовсе не означает, что теперь РПЦ будет совсем отстранена от разрешения Исаакиевского кризиса. Возможно, именно ей будет предоставлена возможность стать официальным автором соломонова решения по Исаакию, которое в общих чертах уже озвучено близким к власти источником. А именно, реализовать некий новый вариант совместного использования собора.

Как известно, по факту такое использование храма уже давно существует: в здании собора в полном объеме функционирует музей, но дважды в день проводятся богослужения, доступ на которые бесплатен. А в дни больших церковных праздников в Исаакии идут и ночные службы. Но все же настоящий хозяин у собора один — ГМП «Исаакиевский собор», отвечающий за эксплуатацию здания, сохранность и реставрацию экспонатов, за организацию экскурсий и общий порядок в соборе, за научную и просветительскую деятельность. Директор ГМП Николай Буров в интервью СМИ уже высказал недоумение, о какой еще форме «совместного использования» может идти речь, ведь это касается вполне конкретной юридической ответственности за судьбу принадлежащих государству культурных ценностей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

Однако такая неопределенность даже на руку тем, кто хочет поскорее купировать острую фазу конфликта: после публичного отказа от быстрой и безусловной передачи собора будут созданы многочисленные комиссии, рабочие группы, начнутся многомесячные дискуссии для выработки вариантов и согласования того, каким именно образом и на каких условиях Исаакиевский собор будет жить «у двух господ».

Тема быстро уйдет из зоны повышенного общественного внимания, а оппозиционные политики больше не смогут использовать ее для мобилизации и сплачивания своих сторонников и привлечения новых сочувствующих, как это произошло после решения губернатора.

Нет худа без добра

Но есть и другой вариант развития событий: если федеральная власть решит, что нет худа без добра, и попробует сделать тему Исаакия одним из пунктов своей предвыборной повестки в Петербурге. Тогда вмешательство центра в петербургский конфликт в качестве «мудрого судии» будет обставлено с максимальным эффектом.

Возможно, нас ожидает встреча первых лиц светской и духовной власти, вставших «над схваткой», внесение федеральной властью специального «закона об Исаакии», а может быть даже проведение общегородского референдума, предсказуемым итогом которого должно стать примиряющее всех решение о совместном владении. Уже звучат предположения, что референдум могут совместить с единым днем голосования осенью 2017 года или даже с президентскими выборами весной 2018-го. Время для маневра и выбора формы монетизации кризиса в голоса избирателей еще есть.

…Что же касается политического будущего губернатора Георгия Полтавченко, то после скандала с Исаакием и «назначения крайним» даже уцелевший на своем посту градоначальник фактически становится «хромой уткой». Диапазон принятия им политически важных решений резко сужается, а база поддержки его и со стороны центра, и в Петербурге — сокращается. Еще большой вопрос — доверят ли ему реализацию нового варианта использования Исаакиевского собора, или эти полномочия теперь целиком уйдут наверх.

Однако, с учетом того, что предположения о якобы «самовольности» действий Полтавченко в вопросе Исаакия выглядят нелепо, а значит субординации он не нарушал, действующий губернатор имеет шансы остаться в Смольном как минимум до завершения президентских выборов. Ведь еще окончательно не «обезврежена» другая петербургская «мина» — стадион на Крестовском острове. И за него тоже ответит губернатор.