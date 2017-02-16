Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что во внешней политике США возникла «максимальная неопределенность». Он рекомендовал президенту США Дональду Трампу не пользоваться лично микроблогом Twitter, где он выплескивает эмоции и дает оценку тем или иным событиям, не говоря уже о «намерениях», которые глава Белого дома планирует осуществить во внешней политике. Похоже, Трамп упивается тем, что его телефонная и Twitter-дипломатия приводит в движение определенные политические силы, расширяя зону «мировой неопределенности».

Readingthepictures.org «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно...»

Действительно, в заявлениях президента и некоторых сотрудников его администрации пока сложно выявить последовательную линию. «Он ранее говорил, что хочет построить совершенно новые отношения с Россией, а теперь требует, чтобы Россия вернула Крым, — констатирует Ишингер. — Трамп должен выстроить собственный политический курс и следовать ему». Он раньше говорил о готовности совместно с Россией вести борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь глава Пентагона Джеймс Мэттис заявляет, что «выстраивать партнерские отношения с Россией странам НАТО необходимо с позиции силы».

И в то же время появляются сообщения, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов должны в Баку провести встречу, на которой будут «обсуждаться различные вопросы, включая текущее положение военных связей США и России и важность постоянного, ясного общения между военными для предотвращения просчетов и потенциальных кризисов».

Трамп говорит, что не будет настаивать на принципе двух государств при решении ближневосточной проблемы, что означает отказ от базовых принципов политики США на Ближнем Востоке. Но после встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США заявил, что стоит повременить со строительством израильских поселений на оккупированных территориях. Возможно, на смену позиции Белого дома оказало воздействие решение канцлера Германии Ангелы Меркель перенести по этой причине намеченные на май в Иерусалиме двусторонние правительственные консультации с Израилем?

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Сказать сложно. Хотя Берлин по-прежнему выступает за урегулирование ближневосточного конфликта на основе мирного сосуществования двух государств — израильского и палестинского. Если говорить о сирийском урегулировании, то, как сообщает CNN, в рамках готовящегося армейскими стратегами плана по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Пентагон рассматривает возможность введения сухопутных войск в Сирию», но никто пока не знает, как такая акция будет коррелироваться с военным присутствием в этой стране России, Турции и Ирана.

Согласно данным американского издания The Wall Street Journal, Трамп проводит консультации с рядом арабских государств о возможности создания военного союза, который был бы направлен против Ирана и обменивался информацией с Израилем. Речь идет «о включении в данный союз в частности Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Иордании, а позже, возможно, и иных государств», которые «объединились бы в союз, подобный НАТО». Утверждается, что «детали предполагаемого нового альянса» прорабатываются. Но как отнесется к таким проектам Турция, которая опасается того, что США таким образом возьмут под свой «военный зонтик» сирийских курдов и лишат Анкару маневров на этом направлении?

Как пишет турецкое издание Sabah, на пресс-конференции перед турне по странам Персидского залива президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о заинтересованности в создании в северной Сирии так называемой безопасной зоны площадью четыре-пять тысяч квадратных километров. Помимо того, он считает, что «первой и главной площадкой сотрудничества между Россией и США должна стать борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не политика США по «сдерживанию Ирана», которая «может разрушить существующую сейчас, внешне целостную команду» (имеется в виду альянс Россия-Турция-Иран — С.Т.).

В этой связи Эрдоган призвал Совет сотрудничества стран Персидского залива «взять на себя ответственность за региональные проблемы, в том числе сирийский и палестинский вопросы», как бы отводя стремление президента Трампа «объединить страны Персидского залива против Ирана». По мнению Sabah, Эрдоган считает, что страны региона должны быть хозяевами своего будущего». В то же время американские источники не скрывают, что во главу угла своей новой политики в регионе ставят «наличии израильского компонента», тогда как, по словам Ишингера, никто не знает, вписываются ли в новую американскую ближневосточную партитуру европейские партнеры США.

Президент Трамп и члены его администрации своими заявлениями заставляют «вибрировать» многие государства, не только ареала Ближнего Востока. Конечно, это временное явление и по мере завершения процесса формирования команды нового президента его политика станет приобретать более очевидные очертания. Однако уже сейчас просматривается четкий антииранский тренд. «Моя администрация уже ввела новые санкции против Ирана, и я сделаю еще больше, чтобы предотвратить разработку Ираном когда-либо ядерного оружия», — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе этих переговоров было принято решение о создании американо-израильских рабочих групп по сотрудничеству по целому ряду областей, в том числе «по противодействию Ирану».

В результате многие издания государств Персидского залива стали активно расшатывать ситуацию в Иране и вокруг него. Так, Al Jazeera утверждает, что в «иранском правительстве есть экстремисты, которые призывают вернуть территорию современного Азербайджана как исконно иранскую». При этом ссылка делается на заявление 50 иранских депутатов, в котором говорится следующее: «Азербайджан позволяет рабам США и Израиля играть в азартные игры и пить алкоголь абсолютно свободно, даже в месяц Мухаррам, и при этом не пускает шиитов проводить религиозные церемонии». В свою очередь, издание Al Arabiya из Объединенных Арабских Эмиратов утверждает, что Россия якобы «вмешивается в президентские выборы в Иране, намеченные на апрель-май 2017 года», а «российская разведка в стране контролирует поведение того или иного кандидата». Более того, Al Arabiya делает выводы, будто бы «Россия фактически свела на нет роль Ирана в Сирии».

Идем дальше. Появились сообщения о том, что 1 марта на Ближнем Востоке якобы должны начаться активные боевые действия в частности в Йемене. Затем еще до праздника весеннего равноденствия Навруз (21 марта) «Курдистан, если не получит полную независимость, то станет намного более самостоятельным». В этой связи Россию и Турцию призывают «не мешать трансформации Ирака и Сирии в федерации или даже их разделению на отдельные государства», а Иран предупреждают быть «готовым к неожиданностям и сюрпризам».

Одним словом, первые заявления и некоторые конкретные шаги президента Трампа в отношении Ирана уже спровоцировали бесконечное множество информационных и политических интерпретаций. Одновременно Анкару соблазняют новыми «геополитическими перспективами» в случае, если она выйдет из коалиции с Россией и Ираном и примкнет к США, и угрозами, что США будут и дальше поддерживать сирийских курдов. Или тем, что американцы «помирят ее с курдами». Иран пугают «российской угрозой», а Азербайджан «экспансией» Ирана.

Предыдущая стратегия США на Ближнем исчерпала себя. Но каких дров успеют наломать новые хозяева Белого дома, пока их политика в этом регионе не станет вписываться в конкретные геополитические реалии?