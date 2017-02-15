



Тетрархи. Собор св. Марка. Венеция

На днях в Минске произошло событие, о высокой вероятности которого ИА REGNUM писало еще с лета 2016 года. Подробности и детали процесса сближения белорусской власти и прозападной оппозиции с одновременным ростом агрессивного национализма и русофобии в республике в своих публикациях неоднократно на протяжении лета-осени 2016 года до своего ареста в декабре (слишком неудобной и колючей оказалась правда для официального Минска) освещали Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин.

И вот этот процесс неявного, скрытого, давно подготавливаемого и неотвратимого по многим объективным и субъективным причинам сближения обрел первые зримые черты. На днях прошла встреча нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко и главного редактора одной из ведущих прозападных оппозиционных газет республики — газеты «Народная воля» Иосифа Середича. По словам последнего, на встрече был обсужден целый ряд наиболее важных для дальнейшего будущего республики вопросов:

«Ситуация в стране складывается таким образом, что в опасности может оказаться Беларусь. И ее судьба, судьба нации, судьба народа зависит не только от Александра Григорьевича. Я, честно говоря, не хочу, чтобы мы потеряли то, к чему, жертвуя жизнями, стремились наши предки на протяжении многих веков. Сегодня Беларусь — независимая, суверенная страна. На нашей земле мир и спокойствие.

К сожалению, может наступить (или уже наступила?) черная полоса ввиду множества обстоятельств. Как объективных, так и субъективных. Анализировать, делать выводы нужно, но не время посыпать голову пеплом и не время разжигать враждебность друг к другу. Нам ни в коем случае нельзя допустить тех ужасных событий, которые в последние годы поставили на грань выживания многие страны, многие нации. Мы не первыми оказываемся в чрезвычайно сложной ситуации. Через тяжелые испытания прошли многие народы. Пройдем и мы. И хорошо было бы, чтобы потери оказались минимальными…

Смена власти должна произойти без кровавого майдана, без социального взрыва и без потери нашего величайшего достояния — Независимости. Чувствуется, он хочет передать страну в другие руки не развалившуюся, не с уничтоженной экономикой и нищенском благосостоянием людей, а живую, мирную, суверенную. Мирно, демократично, цивилизованно, без баррикад и бойни.

Согласитесь, иной альтернативы у белорусов нет. Необходимо совместно найти пути выхода из тяжелой ситуации, которая сложилась в последние месяцы. И вот здесь-то наш разговор вышел на конкретные варианты возможного общенационального диалога. Я, не углубляясь в детали, набросал схему того, как, на мой взгляд, можно организовать работу «Национального круглого стола». Пример многих стран, в том числе и нашей соседки Польши, свидетельствует, что, когда государству предстоят особенно тяжелые испытания, оно должно, в первую очередь, решить судьбоносную проблему — солидаризовать (от слова «Солидарность» — ИА REGNUM ) общество».

То есть оппозиции бросили две наживки — Лукашенко может уйти, и слишком явные отсылки к ситуации на Украине — надо всем сплотиться перед угрозой общего врага, естественно, России.

Чтобы понять, что такое газета «Народная воля», и кто такой Иосиф Середич, скажу только две вещи. Во-первых, это одна из двух наиболее русофобских газет республики, наряду с газетой «Наша нива». Именно эти два печатных издания в наиболее негативном плане подают события в Донбассе, поддерживают действия необандеровской хунты и лично Порошенко, проводят наиболее неприкрытую и агрессивную информационную политику в отношении России, Русского мира и тех сил в республике, что выступают за тесный политический и экономический союз Беларуси и России, за евразийскую интеграцию Беларуси.

Во-вторых, напомню, что по поводу этой газеты писало ИА REGNUM в начале декабря прошлого года: «газета «Народная воля» 9 ноября опубликовала пасквиль «Бурляевщина», в котором содержится следующая оценка русских:

«Один бывший могилевчанин, который сейчас живет в Монреале, как-то попросил своих русскоязычных знакомых назвать несколько характерных привычек русских людей, не затрагивая такие очевидные, как пить, красть, не улыбаться, делать на авось, любить тиранов и свое рабство. Кто такие русские? — Это привычка сорить деньгами, гордость по поводу своей русскости, отсутствие критического мышления, привычка сморкаться в два пальца, вытирать пальцы о стену»

— цитируется по телеверсии передачи «Клуб редакторов» белорусского ТВ, поскольку на сайте самой «Народной воли» данный текст обнаружить не удалось. По «понятным причинам». Кстати, полный текст данной статьи, оказалось, можно прочесть на другом русофобском белорусском ресурсе.

То, что приведенный отрывок подпадает под понятие русофобия и, соответственно, разжигание межнациональной розни, пишет известный белорусский эксперт Семен Букчин: «Если кто-то видит в «русском мире» угрозу своей национальной идентичности, то это не означает обладания правом на раздувание пламени русофобии. Такой очевидной, как в заметках могилевского педагога, и потому, несомненно, задевающий национальные чувства».

Вот главный редактор этого русофобского издания и получил право встречи с главой белорусского государства после памятного «Большого разговора с президентом». Таким образом, опуская массу интересных, но в данном контексте абсолютно второстепенных деталей, в лице президента Беларуси Александра Лукашенко и главного редактора газеты «Народная воля» Иосифа Середича произошло первое официальное братание белорусской власти и прозападной оппозиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Если исключить традиционное и красивое «бла-бла-бла» из процитированного выше отрывка статьи Середича про то, что «жить надо дружно», и «мы за мир во всем мире», то что стало предметом обсуждения власти и прозападной оппозиции? Предмет разводки предельно понятен — оппозиция хочет доступа к власти, Лукашенко — гарантий безопасности в случае объединения с оппозицией. Также понятно, что обе стороны постараются друг друга кинуть, как только поймут, что могут сделать это без последствий для себя.

Например, Лукашенко кинет оппозицию, как только поймет, что может решить нынешние проблемы без ее помощи. А оппозиция кинет президента, как только поймет, что настолько вросла во власть и имеет такие в ней позиции, в том числе, среди силовиков, которые позволят ей править реально, используя дряхлеющего Лукашенко как ширму, после чего окончательно взять власть в стране в свои руки и повернуть открыто на Запад, если это по каким-то причинам не сможет или не успеет сделать сам Лукашенко. Кстати, это вполне реальный сценарий — руками Лукашенко выйти из ЕАЭС и Союзного государства, а потом взять власть в свои руки, когда Россия будет не в состоянии помочь.

О том, что и власть, и оппозиция попытаются друг друга кинуть в ходе этого «национального круглого стола», пишут и белорусские эксперты, в частности Александр Федута:

«Комментарии по поводу встречи Александра Лукашенко и Иосифа Середича зашкаливают от эмоций: дескать, вот-вот, сейчас обманут, имитируют и т.п. Собственно говоря, что случилось? Два постаревших за годы внутриполитического противостояния циника встретились, обнялись (благо, знакомы давно, и близость былых отношений позволяет это сделать без внутреннего напряжения) и поговорили. Часть разговора — явно по согласию обеих сторон — была продемонстрирована общественности. Каждый послал свой месседж. В чем обман? Ресурсы насильственного удержания власти еще работают, но «топлива» все меньше. Социальный контракт перестал выполняться по инициативе государства. Нужно думать о гарантиях, ибо чем глубже в пропасть скатится страна, тем трудней будет добиться этих гарантий».

И разве кто-то может упрекнуть ИА REGNUM в том, что мы не писали об этом сценарии объединения прозападной оппозиции и белорусских властей на почве агрессивного национализма и русофобии ранее? Нет, мы были единственные из крупных СМИ России, кто писал об этом давно и открыто. Фамилии авторов ИА REGNUM, которые об этом писали неоднократно, я уже приводил. Приведу еще раз и текст Модеста Колерова от 26 октября 2015 года относительно ближайших перспектив Беларуси:

«1. Продолжится быстрое сближение правящей номенклатуры с Западом и его клиентами внутри страны.

2.Национализация номенклатуры сделает именно ее главной носительницей националистической риторики.

3. Отношения с Россией ухудшатся до такой степени, что Минск станет инициатором фактического замораживания своего участия в Союзном государстве, ОДКБ и ЕАЭС.

4.Транзит из центральной России в Калининград по территории Белоруссии и Литвы станет практически невозможным.

5.Транзит из России в Польшу и далее по территории Белоруссии будет переведен в режим ручного управления.

6. Политическая номенклатура приведет к власти одобренное Западом экономическое правительство либертарианцев, которое начнет «шоковые» реформы, главным призом в которых будет свободный доступ граждан Белоруссии на рынок труда в ЕС.

7.Идеологией власти станет «национальное возрождение», быстро переходящее в этнический национализм и русофобию под видом борьбы против «русского империализма».

8. Западная граница Смоленской области снова станет полноценной границей России».

Пункты 1,2,3,7 и 8 — видны сегодня уже невооруженным взглядом.

Также понятно, и это важно, почему возник сам этот разговор, который был еще немыслим год назад. Этот разговор является следствием тех неразрешимых на сегодняшний день противоречий в российско-белорусских отношениях, которые чрезвычайно сильно ударили по белорусской экономике, как следствие — по уровню жизни людей, как следствие — по уровню электоральной и элитной поддержки белорусского президента.

И это прекрасно понимают потенциальные участники внутриполитического белорусского диалога:

«Первый вопрос: а зачем Лукашенко диалог с оппонентами? Сегодня позиции бессменного президента ‑ и внутри-, и внешнеполитические — ослабли. Нет, силовой кулак крепок, но он бесполезен против экономического кризиса. Который, в свою очередь, возбуждает ропот электората.

Вдобавок (и это даже на первом месте по опасности) берет за горло Россия. С одной стороны, урезала субсидии, с другой — требует большей союзнической верности. Дошло до того, что Лукашенко вынужден успокаивать публику: не бойтесь, никакого захвата Беларуси под маркой совместных учений «Запад-2017» не будет. Да, этот алармистский сюжет маловероятен, но уже само обсуждение вопроса в такой плоскости показывает, в какой фазе оказалась «братская интеграция».

Отношения с Россией в системном кризисе, союзники не доверяют друг другу, и в принципе сценарий смены Кремлем власти в Беларуси, вероятно, представляется ее нынешнему руководителю не таким уж и фантастическим. В общем, налицо потребность консолидировать нацию перед лицом внешней угрозы, давать отпор имперскому медийному дискурсу. Сегодня правящая верхушка заинтересована как минимум в одном направлении работы независимых СМИ — чтобы те помогали противодействовать информационной экспансии «русского мира».

То есть, если идея диалога по польскому варианту не окажется очередной пустышкой, то прозападная и частично русофобская оппозиция нужна официальному Минску только для одной цели — помочь в создании из России образа врага, который мешает построению белорусского независимого государства, как и становлению независимой «братской Украины». И уже этот товар Лукашенко постарается продать Западу, так как Беларусь станет тем звеном, которое замкнет «черноморо-балтийский политический коллектор».

Продолжение дальнейшего снижения уровня жизни (так в Минске из-за падения покупательной способности населения цена квадратного метра жилья на вторичном рынке упала до уровня 2006 года) рано или поздно, в зависимости от степени жесткости конфликта поставит вопрос о том, кто виноват, и ответ на него очевиден. Если этот сценарий не претерпит изменений, и официальный Минск, не считаясь с мнением белорусского народа, пользуясь поддержкой прозападной оппозиции, выйдет из Союзного государства с Россией, а потом и из Евразийского союза (хотя здесь могут быть варианты), то вместо поиска внутренних причин экономического кризиса, власти по примеру «братской Украины», «братской Прибалтики» вынуждены будут предъявить народу того, кто виноват в происходящем — внешнего врага. И им, традиционно для постсоветских лимитрофов, станет Россия.

При этом и власть, и оппозиция будут решать свои вопросы. Лукашенко продлит свое нахождение у власти, попробует выстроить новую легитимность, но уже с опорой на «западное крыло» внешней политики. Оппозиция, по украинскому сценарию, постепенно, начиная с образования, истории, культуры, книгопечатания, телевидения, будет проникать в сферу государственного управления, ставя цель проникнуть в силовые структуры — армию, милицию, КГБ, прокуратуру и так далее. Для чего — тоже, надеюсь, пояснять не надо.

Этот симбиоз, как показывает пример Украины, может продолжаться достаточно долго, но только при выполнении одного условия — надежности кормовой базы. А вот с этим (не будем здесь подробно распространяться, что и как) у такой Беларуси будут большие проблемы.

Отвечу и на тот тезис, который вынесен в подзаголовок статьи — почему это хорошая новость для России. Дело в том, что если бы руководство Беларуси действительно было искренним союзником России, то вся политическая конструкция в республике давно выглядела бы иначе — было бы несколько сильных проевразийских (сейчас — ни одной), а не прозападных партий (сейчас — не менее пяти), было бы много раскрученных проевразийских общественных объединений (сегодня — ни одного), а не прозападных (сегодня — более двадцати).

Были бы образованы совместные ТНК, осуществлялась бы единая информационная и идеологическая политика. И книги про героев Донбасса — Гиви, Моторолу, Мозгового не изгонялись бы из минских магазинов. А сегодня герои Донбасса — в Минске враги. То есть пророссийский, евразийский политический фланг в республике зачищался давно и целенаправленно, и последние аресты пророссийских публицистов — лишь еще один яркий эпизод в целой цепи событий.

При этом белорусское руководство, мастерски используя риторику о братстве двух народов, занималось лишь банальным выкачиванием средств и дотаций из России с целью поддержания власти. Как только в отношениях с Россией стали возникать серьезные проблемы из-за многократных проявлений несоюзнической политики, официальный Минск на ходу стал переобуваться и лег в западный дрейф, нанося удар по всем постсоветским интеграционным проектам Москвы — Союзному государству, Евразийскому экономическому союзу, ОДКБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маятник

Соответственно, если официальный Минск в течение марта-июня 2017 года завершит этот бракоразводный процесс и станет действительно независимым от российских дешевых энергоресурсов государством, то Москва, думаю, не будет особо переживать по этому поводу. Это серьезно облегчит многие и многие новые политические и экономические белорусско-российские процессы. Поэтому братание прозападной оппозиции и официального Минска стоит только приветствовать — они нашли друг друга, сущность официального Минска наконец-то стала явной. Соответственно, не надо дешевыми российскими энергоресурсами им мешать строить «независимое» государство.

Есть, конечно, некоторая вероятность того, что Лукашенко отчаянно блефует и пытается продавить Россию по тем моментам, которые возникли в прошлом году. Только блеф этот какой-то получается очень грубый и неоправданно публичный. Поэтому встреча с Середичем могла быть обусловлена только одним — отсутствием необходимых ресурсов для удержания ситуации в стране под контролем без внедрения мифа об общенациональном консенсусе между властью и оппозицией и готовящимся обозначением главного врага белорусской независимости.

Вместе с тем время до 2 апреля (годовщина Союзного государства) и до 1 июля (дата вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС) еще есть. И ничто не мешает предположить, что в экономических целях официальный Минск продолжит участвовать в этих интеграционных проектах. Но вот идеологически Москва будет иметь в республике отнюдь не дружественную территорию.