Жизнь Анны Герман от рождения до самой смерти — это такое кино, что, даже если сильно захотеть, и близко не снимешь. Несколько лет назад автор этих строк организовал в Немецко-русском доме Калининграда вечер памяти певицы, и тогда пришло понимание, что все превратности судьбы Анны Герман в реальности не должны были происходить. Слишком лихо закручен сюжет.

Анна Герман

Её биография — действительно, будто художественный фильм, выдуманный от начала до конца каким-нибудь учеником Хичкока. Фильм, где великая трагедия переплетена с волшебной сказкой, а любовный роман — со шпионским.

Сан-Ремо, Италия. 1967

Её талант уникален тем, что он наднационален. Весь Советский Союз считал её полькой, а в Польше она больше слыла «русской». На самом деле по материнской линии в ней текла голландская кровь, а по отцовской — немецкая (кстати, родной дядя певицы Давид Герман похоронен в Калининградской области. Он скончался в середине 30-х годов в тогдашнем Хайлигенбайле — ныне Мамоново). Поэтому калининградский Немецко-русский дом набрался смелости именовать Герман «российской немкой».

Катаржина Гартнер, Анна Герман

Её талант позволял петь без малейшего акцента на нескольких языках — русском, польском, итальянском, испанском, немецком, монгольском и английском. Музыковеды единодушны в том, что это необыкновенное явление в истории мировой музыки. И конечно же, её голос буквально лечил души миллионов людей. Известный факт: в Москве с первого раза не удалось записать «Эхо любви» со Львом Лещенко, потому что у скрипачей дрожали смычки — музыканты от Аниного голоса не смогли сдержать слёз.

Иллюстрация из книги Ивана Ильичёва «Анна Герман. Эхо любви» Октябрь 1967 года. Возвращение в Варшаву после итальянских клиник. Рядом с Анной — мать

В Советском Союзе обожали Анну Герман, и она отвечала взаимностью. В автобиографической повести «Вернись в Сорренто?..» после роковой автокатастрофы она писала:

«Я была в СССР четырежды и всякий раз убеждалась в необыкновенной музыкальности и отзывчивости публики. Такой благодарной, душевной, отлично разбирающейся в музыке публики я не встречала нигде. Её нельзя обмануть. Она всегда сделает верный выбор, самыми горячими аплодисментами наградит отнюдь не самую эффектную, а именно хорошую песню. А на концертах реагируют и решают тут же — ведь времени на размышления, повторного прослушивания нет».

В интервью «Ленрадио» в 1975 году Герман вновь признаётся в любви к слушателям нашей страны: «Я приезжаю в Советский Союз с большой программой на долгие два месяца. Таких больших турне у меня не бывает. Только однажды на месяц мы выехали в Канаду и Америку с программой польского радио, обычно же я выступаю по телевидению, по радио, время от времени в концертах дома, в Варшаве».

Аня с бабушкой, мамой и отцом. Ургенч, 1936 год

Советский Союз сыграл ключевую роль в жизни Анны с самого рождения. Она родилась в Узбекистане, куда её будущие родители Ирма Мартенс и Ойген Герман приехали в поисках счастливой доли. На самом деле у Йогена фамилия в немецкой транскрипции звучит как Hörmann, то есть по-русски Хёрманн или Гёрманн. Но великий и могучий стесал лишние звуки и буквы, и сегодня уже невозможно представить, чтобы певица звалась Анной Хёрманн. Хотя именно настоящая фамилия как нельзя кстати символизирует талант певицы. «Хёрен» по-немецки — слух, а значит Хёрманн это буквально «слуховой человек». Человек с идеальным слухом. В память о своём отце дочь исполняла одну из своих самых пронзительных песен «Гори, гори моя звезда!».

Подобные языковые вольности повторились в судьбе нашей героини. Речь идёт об уловке матери Анны, которая после расстрела мужа вышла замуж за поляка Германа Гернера, и уже как жена поляка добилась репатриации с дочкой в Польскую Народную Республику. 10-летняя Аня тогда не знала по-польски ни слова.

Se.pl Анна Герман с сыном Збышеком

Так вот, уже в Польше Ирма Гернер неожиданно исправила свою новую фамилию на Бернер («пририсовала животик» к букве Г, как рассказал впоследствии сын Анны Герман Збигнев). Это долгое время не афишировалось, и лишь несколько лет назад польские СМИ разразились сенсацией, что отчим Анны — Гернер, считавшийся погибшим в 1943 году в составе Войска Польского, на самом деле служил офицером польской разведки и благополучно дожил до 1985 года под именем Генрик Кшечковский.

Школьные годы

По всей видимости, именно связи польского офицера сыграли в судьбе его любимой женщины определяющую роль. Поскольку наивно полагать, что советские спецслужбы, которые всю войну буквально «пасли» Ирму Герман в Средней Азии как жену немца, расстрелянного в 1938 году как врага народа (посмертно реабилитированного в 1957 году), вдруг проморгали замаскировавшуюся под польку гражданку.

University of Wroclaw Студенческий билет Анны Герман, Вроцлавский университет

Так или иначе, Польша стала для Анны Герман Родиной. «Польша — единственно значимая реальность, независимо от того, приносила она радость или горесть. Реальность, желанная в любом своём проявлении», — рассуждала она в своей повести.

Цитата из т/с «Анна Герман. Тайна белого ангела». Реж. Вальдемар Кшистек, Александр Тименко. 2012. Украина, Польша Анна Герман (Йоанна Моро)

Сегодня польские СМИ давно предали информационному забвению близких Анны Герман. Всплеск был лишь пару лет назад после выхода в Польше российского художественного фильма «Тайна белого ангела». Тогда польский таблоид Fakt написал, что муж Анны — 80-летний Збигнев Тухольски — прозябает в нищете в Варшаве. Журналисты выяснили, что студия Polskie Nagrania, выпускающая альбомы Герман, в течение десятилетий ни гроша не заплатила правообладателю — семье Тухольских. Тухольский, наконец, обратился в суд, который присудил в его пользу 2 млн злотых (32 млн рублей). Однако фирма тут же обанкротилась.

Анна Герман, Збигнев Тухольский. Варшава, 1973 год

Поэтому, когда автор этих строк обратился по телефону к пану Тухольскому с просьбой поприветствовать поклонников таланта его супруги в России, старик был растроган:

«Я сердечно приветствую вас всех! Меня очень тронуло, что вы помните о моей жене Анне и её дне рождения. Я убеждён, что общечеловеческие ценности, которые звучали в её песнях, объединяли людей разных народов и поколений. И сейчас в нынешнее время они также очень важны. А может, даже особенно важны. Я не могу быть с вами на этом торжестве по причине состояния моего здоровья. Я с большим желанием посещу вас, когда буду в лучшей форме. А пока желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и Божьей помощи!»

С днём рождения, звезда волшебная!