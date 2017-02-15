Во время правления президента Барака Обамы члены Республиканской партии небезосновательно критиковали главу государства за разрыв между словами 44-ого президента и его действиями, однако при его преемнике этот разрыв превратился в пропасть, способную поглотить и президентство Трампа, и международную репутацию страны, пишет Макс Бут в статье для The Foreign Policy.

Pixabay.com В наморднике

Так, президент-республиканец не перенес посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, не обвинил КНР в валютных манипуляциях, не ввел 45-процентные пошлины на китайский импорт и признал приверженность США политике «одного Китая», не получив взамен никаких уступок со стороны Пекина.

Не переоформил или оставил Трамп и блок НАТО, который он неоднократно называл устаревшей организацией. Он не достиг новых договоренностей по условиям размещения войск США в Южной Корее, Японии или ФРГ, несмотря на то, что он называл их нахлебниками. Он не сделал никаких конкретных шагов к тому, чтобы принудить Мексику к финансированию строительства стены, как и не разорвал он Соглашения о североамериканской свободной торговле.

Не удалось ему установить и более близких отношений с Россией или начать сотрудничество с Москвой для уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не были сняты и санкции. Не пошел он и на отмену запрета на пытки, не разорвал ядерную сделку с Ираном и не отказался от Obamacare.

Нужно отдать должное Трампу, поскольку даже «Рим был уничтожен не за один день», и президенту-республиканцу потребуется больше чем три недели для того, чтобы поставить крест на более чем 70 лет внешней политики США. И хотя его противники и граждане целого ряда стран мира могут вздохнуть с облегчением, беспокойство относительно Трампа никуда не делось, а президента-республиканца презирают так же, как если бы он осуществил задуманное.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

При этом никто не признает за Трампом переход к более умеренным действиям потому, что неумеренной по-прежнему является его риторика. Так, когда в апелляционном суде решался вопрос о том, поддержать ли постановление нижестоящей инстанции против исполнительного указа Трампа о запрете въезда граждан из ряда исламских стран, вместо того чтобы позволить юристам Минюста выдвинуть свою аргументацию в поддержку администрации, Трамп обрушился на судью с яростной критикой своих противников. Тем самым Трамп превратил рутинную юридическую дискуссию в спор относительно разделения властей. Поэтому судьи понимали, что если они примут решение в пользу Трампа, все подумают, что они поддались. Именно этим и объясняется единогласие в их позиции.

Ситуация повторилась и с политикой «одного Китая». Так, после выборов Трамп провел беспрецедентные телефонные переговоры с лидером Тайваня Цай Инвэнь. Столкнувшись с критикой своего шага, он посчитал нужным заявить, что «обо всем можно договориться, в том числе и «по одному Китаю». После же телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп, как написал советник китайского правительства, «потерпел поражение в противостоянии с Си и теперь будет выглядеть бумажным тигром». Иными словами, отмечает автор, Трамп понес еще одно ненужное поражение из-за отсутствия у него риторической дисциплины.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Трамп

Таким образом, если Белый дом хочет продвигать повестку дня Трампа, администрации стоит «натянуть на Трампа намордник», но этого никогда не произойдет, а страдающий нарциссизмом миллиардер именно потому и пошел в президенты США, чтобы у него в руках оказался «огромный мегафон». Будучи скептически настроенным по отношению к Трампу, автор призывает Трампа продолжать двигаться тем же курсом.