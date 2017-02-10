За годы, прошедшие с окончания холодной войны, альянс НАТО потерял способность проводить крупномасштабные учения, из-за чего снизилась его боеготовность. Сложившуюся ситуацию необходимо преодолевать, пишет Элизабет Бро в статье для The National Interest.

Цитата их к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стенли Кубрик. 1964. США Генерал Джек Д. Риппер

Автор отмечает, что во времена холодной войны альянс НАТО проводил постоянные учения, включающие в себя десятки тысяч военнослужащих, которые перебрасывались в кратчайшие сроки к местам потенциального столкновения. Это было не только демонстрацией, по словам заместителя главы Пентагона в администрации Буша-младшего Айана Бжезински, но также гарантировалось, что «колеса не заржавеют».

Напротив, сегодня передвижения войск НАТО носят довольно скромный характер. Учения стали проводиться реже, а участие в них принимают войска размеров бригады — по пять тысяч военнослужащих в каждой. На фоне того, как крупные учения стали проводиться не так часто, командование стало забывать, как их проводить. Им, к тому же, часто недостает оборудования для этого. Если во времена холодной войны западногерманские железные дороги располагали тысячами вагонов для транспортировки своих войск, то сейчас это не так.

Также обеспокоенность вызывает скорость, с которой продвигаются войска во время учений. Не стоит забывать, подчеркивает автор, и о том, что стало сложнее предвидеть место потенциального столкновения.

Командование НАТО во времена холодной войны знало не только, каким путем добираться и куда, они также обладали детальной информацией о специфике каждого моста, железной и автомобильной дороги, аэродромов и морских портов на территории стран альянса. Командующие могли без труда получить эту информацию из тщательно составленных каталогов, в которых указывалась вся необходимая для военных инфраструктура. Теперь же таких каталогов нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

Более того, новые страны НАТО, которые до сих пор пользуются построенной при коммунизме инфраструктурой, никогда не составляли каталогов. По оценкам некоторых военных, имеющуюся у них инфраструктуру придется в определенный момент модернизировать.

С саммита НАТО, прошедшего в 2014 году в Уэльсе, альянс вновь стал собирать информацию от стран-членов, тогда как официальные лица отмечают некоторый прогресс в создании набора каталогов. Однако по-прежнему стоит задача возвращения к тем показателям, которые были во времена холодной войны.

Например, недавно был достигнут важный прогресс в еще одной области. Был упрощен процесс пересечения войсками членов НАТО границ друг друга. Если раньше автоматическое разрешение на это не выдавалось, то сейчас эта преграда преодолена.

При всем при этом, подчеркивает автор, НАТО по-прежнему решительным образом уступает в скорости России, которая разворачивает десятки тысяч военнослужащих в течение нескольких дней. На стороне Москвы преимущество обладания крупными базами поблизости от трех стран-членов НАТО: Эстонии, Латвии и Литвы. Со своей стороны, наиболее подготовленные и многочисленные подразделения альянса находятся в западной Европе, где США по-прежнему поддерживают значительное военное присутствие.

Daniel Cole Солдаты НАТО

Именно в этом вопросе ключевую роль и играет скорость принятия решений со стороны НАТО. После окончания холодной войны полномочия принятия решений относительно учений НАТО перешли от военного командования гражданскому Североатлантическому совету, который действует отчетливо не с военной оперативностью.

Как заявил Бжезински, ситуация меняется, но меняется ли она достаточно быстро? Этот вопрос, считает автор, носит не праздный, но крайне важный характер на фоне плана России проведения учений и её военной модернизации, которая включает в себя новый потенциал запрещения доступа в Балтийском регионе. Эти системы замедляют продвижение противника с помощью ракетных систем и ПВО. Поэтому предоставление больших полномочий в проведении учений значительно повысит эффективность альянса.

Однако какое количество военнослужащих НАТО вместе с танками и другим оборудованием должно передвигаться по Европе, чтобы «не дать колесам заржаветь». В ближнесрочной перспективе переход от учений с участием пяти тысяч военнослужащих к регулярным, включающим в себя до пятидесяти тысяч военнослужащих, будет почти невозможным. Да и Россия, отмечают эксперты, воспримет их, как эскалацию.

Автор заключает тем не менее что в нынешнем году может представиться отличная возможность для НАТО «показать зубы и скорость», поскольку в сентябре Москва проведет очередные учения Запад. В прошлом году в них приняло участие до 120 тыс. человек, на что автор предлагает ответить такими же крупными маневрами.

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