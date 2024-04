Александр Горбаруков ИА REGNUM «Ты туда не ходи, ты сюда ходи...»

Трамп — прирожденный шоумен, этого не отнять. Президент США умеет искусно жонглировать международными скандалами и телефонными трубками, создавая информационный повод за поводом. Некоторые мейнстримные политологи говорят, что хаос создается намеренно. Вести себя как слон в посудной лавке можно иногда — на внутренней кухне за закрытыми дверями. Но подвергать такой безапелляционной критике решения своего соотечественника-предшественника, пусть даже демократа… Со стороны это выглядит все менее патриотично и мало ассоциируется с лозунгом «Сделаем Америку снова великой».

На фоне ограничения на въезд в страну для граждан ряда мусульманских стран австралийский кризис прошел почти незамеченным. Чтобы поссориться с Австралией, надо обладать поистине редким талантом. Трамп и его советники, похоже, довольны собой. Возможно, Трамп считает, что выполняет обещания, — и рвется в бой с подростковым задором. Но никогда еще столь радикальные и поспешные шаги до добра не доводили. Тем более никогда от них не выигрывали сами реформаторы. Для подготовки населения, «зондажа» общественного мнения с помощью СМИ и опросов в иных странах уходят месяцы, а иногда и годы. В нынешних США реакцией населения обеспокоены в последнюю очередь. Значит, зарождающийся на наших с вами глазах американский внутренний (да и внешнеполитический) хаос действительно кому-то нужен.

«Австралия участвует в разведывательном соглашении «Пять глаз», которое [наряду с США] также включает в себя Канаду, Новую Зеландию и Соединенное Королевство. Проблемой, которая привела к конфликту, стало соглашение о передаче беженцев в Соединенные Штаты, которое было заключено еще при администрации Обамы (Австралия, согласно соглашению, должна была передать 1250 беженцев). Трамп, апеллируя к «благонадежности», поставил реализацию этого соглашения под вопрос.

Президент США обвинил австралийского премьер-министра Тернбулла ни много ни мало в желании отправить «следующих бостонских подрывников» в США. И это несмотря на то, что официальный Белый дом недавно отмечал, что лидеры двух стран «подчеркивают непреходящую силу и близость отношений США — Австралия, что имеет решающее значение для мира, стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — пишет издание The Diplomat. О понятии «дипломатия» Трамп, похоже, и слышать не хочет. О том, что можно работать средствами помягче, тоже. И нарочито резко демонстрирует свое раздражение. То, как Трамп вел себя с Тернбуллом, отлично иллюстрирует стиль его межличностной дипломатии с другими союзниками и партнерами США. Конечно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (и не только) это примут к сведению.

«Трамп — бизнесмен. Он искусно заключает сделки — этот тезис вдохновлял многих его сторонников, но, кажется, став президентом, Трамп решил отказаться от старых приемов. Звонок Тернбуллу — это не единственный яркий образец истинного дипломатического стиля Трампа, который использует приемы коммерческой рекламы и мафиозного запугивания. (Многие комментарии Трампа о «стоимости» союзов с США во время его кампании также наводят на мысль о его взглядах — о мафиозном «крышевании». Одержимый своей внутренней политической репутацией, он не в состоянии овладеть простыми приемами международного лавирования. Например, если бы эта сделка между США и Австралией была бы спокойно и дружелюбно реализована, а США впустили бы этих 1250 беженцев, избиратели Трампа, вероятно, ничего бы и не заметили. А Трамп получил бы важный межличностный капитал в виде доверия со стороны Тернбулла, но он решил во всеуслышание «оскорбиться», напрягая отношения.

Трамп публично отрекается от решений эпохи Обамы — это вызывает беспокойство у союзников. Что помешает ему поднять «подобные вопросы» с другими друзьями США? Например, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ поедет в Вашингтон, где он будет играть в гольф с Трампом, должен ли он ожидать, что Трамп вдруг решит обсудить вопрос «о союзе»?

Полезный урок, который извлекли рациональные союзники США, обеспокоенные возможностью неожиданного снятия старых обязательств США, из инцидента с Тернбуллом, заключается в том, что они должны избегать межличностного контакта с Трампом — настолько, насколько это возможно», — делает вывод The Diplomat. Может, в этом и заключается стратегия его ближайших советчиков на первых порах, которым со временем ничего другого не останется, кроме как самим договариваться с иностранными визави.

Естественно, международной дипломатии (as it is) пришел конец. В дотрамповскую эпоху возможность поговорить тет-а-тет с президентом США была бесценной для иностранных лидеров, но непредсказуемость и темперамент Трампа делают прямой контакт с ним слишком рискованным. В западных СМИ говорят о том, что он уже показал себя как лидер, который не может действовать последовательно и не в состоянии принять полюбовный подход к переговорам и уступкам, что президент США просто не в состоянии обсуждать что-то вне софитов и камер, а о существовании теневой дипломатии и т.п., похоже, вообще не догадывается.

«Альтернатива для партнеров США — это временно понизить уровень взаимодействия с Соединенными Штатами, наблюдая за кабинетом президента. Джеймс Маттис (министр обороны Трампа) — опытный руководитель, который понимает ценность существующих обязательств США. Южная Корея и Япония первыми протестируют администрацию Трампа на Маттисе. Он скоро едет в Азию. Кроме того, Рекс Тиллерсон утвержден государственным секретарем, и союзники могут потребовать «дипломатических гарантий» и от верховного дипломата Соединенных Штатов. Австралийцы будут видеть знакомые лица и благодаря главе Тихоокеанского командования США адмиралу Гарри Харрису — по вопросам военного взаимодействия.

Hans Карта

В общем, у союзников США вопросов к мирозданию хватает: например, им бы очень хотелось выяснить, насколько глубоко Стив Бэннон (ультраконсервативный националист и главный идеолог Трампа) внедрен в аппарат национальной безопасности Соединенных Штатов.

Для Австралии и других союзников, кому еще только «посчастливится» взаимодействовать с Трампом напрямую, эта встряска послужит подтверждением того, что новый президент США представляет собой именно то, что о нем говорили во время кампании: «темпераментный хам, раздражительный хулиган». Существующие союзы сломать сложнее, чем можно подумать, но союзникам США давно пора насторожиться и осознать те уникальные проблемы, перед которыми они окажутся с глазу на глаз (с Трампом)», — подводит итог издание The Diplomat.

Примечательно, что в то время как Трамп жонглирует международными скандалами, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тихо лоббирует свои интересы — уговаривая Терезу Мэй поддержать его призыв к более жесткой международной позиции по Ирану. Нетаньяху заявил 5 февраля о том, что он поднимет вопрос об Иране — как приоритетный. «Уже всем стало ясно, что он видит приход администрации Трампа как возможность начать пересмотр ядерной сделки с Ираном, которой он так яростно противился. Со своей стороны, Мэй сигнализировала о том, что она будет поднимать вопросы, касающиеся строительства поселений на оккупированной палестинской территории. Лидеры ЕС обеспокоены тем, что Тереза Мэй может смягчить противостояние строительству еврейских поселений, так как она нуждается в более тесных связях с Дональдом Трампом на фоне Брексита. Напомним, что правительство Британии однозначно выступало за права палестинского народа.

Нетаньяху посетит Мэй и ее министра иностранных дел Бориса Джонсона в рамках серии визитов. В частности, он отправится в Австралию, чтобы встретиться с премьер-министром Малькольмом Тернбуллом, и в Вашингтон, где встретится с Трампом. «Мы находимся в самом начале значительного дипломатического периода для Государства Израиль», — сказал Нетаньяху 5 февраля. «В дипломатической сфере я намерен подчеркнуть необходимость создания общего фронта против агрессии неповинующегося Ирана, который поднял свою голову в последние дни. Это должно быть сделано на постоянной основе, особенно в свете неповиновения Ирана международному порядку», — пишет The Guardian.

Израильский лидер также ясно дал понять, что намерен поднять вопрос о сотрудничестве в сфере кибербезопасности на встрече с Мэй и Трампом.

Controller of Her Majesty’s Stationery Office Тереза Мэй

На недавней конференции в Лондоне Дэвид Битан, израильский депутат из партии правых Нетаньяху «Ликуд», изложил цели Израиля. «Нетаньяху попытается воспользоваться ситуацией в Европе с тем, чтобы создать систему поддержки для Израиля, которая будет опираться на крупнейшие страны континента — в том числе Великобританию, Францию, Италию и Германию», — цитирует слова еврейского лидера The Guardian.

Многие эксперты полагают, что обновленный израильский акцент на Иране — результат стремительного сближения взглядов Вашингтона и Тель-Авива после инаугурации Трампа. Недавнее испытание баллистической ракеты Ираном вызвало разговоры о новых санкциях США и предупреждение Трампа о том, что Тегеран «играет с огнем».

Сразу же после испытания ракет Нетаньяху сказал: «Я буду встречаться с президентом Трампом в Вашингтоне в ближайшее время, и среди других вещей, которые я намерен поднять в разговоре с ним, — необходимость возобновления санкций против Ирана. Он считает, что нужны санкции против баллистических ракет и дополнительные санкции против терроризма, а нынешнее ядерное соглашение слабо. «Я знаю, что это соглашение беспокоит не только Израиль и не только Соединенные Штаты, но и многие другие страны в регионе… мы будем двигаться вперед, потому что агрессия Ирана не должна остаться без ответа», — цитирует главу Израиля The Guardian.

Напомним, что Нетаньяху уже давно беспокоит соглашение 2015 года — Ирана с международным сообществом. А в конце 2016 года он обращался к избранному только что Трампу и к Конгрессу США, чтобы те противостояли воле администрации Обамы во время голосования в Совбезе ООН по поселениям в Палестине [решение об осуждении было принято, США в ходе голосования воздержались], разжигая напряженность в отношениях между ними.

После восьми лет администрации Обамы, которая дистанцировалась от Нетаньяху и его озабоченности по поводу Ирана, израильский премьер-министр наверняка надеется на то, что у него появилась/появится сочувствующая аудитория в лице Мэй, Трампа и Тернбулла. Израильские официальные лица, по всей видимости, хотят предложить себя Великобритании в качестве возможности установить более тесные международные связи после решения выйти из ЕС, которые королевству, конечно, придется реструктурировать.

По материалам The Diplomat, The Guardian