Чингисхан, ждущий разрешения Назарбаева на вскрытие своей могилы, Китай, использующий певческий конкурс в борьбе за земли Казахстана, отъезд вероятного преемника президента в Россию и неожиданный способ применения казахстанского флага — вот краткий список новостных сюжетов в Казахстане на минувшей неделе.

Казахстан

Призрак за «Оперой»

На этот раз обзор хочется начать не с политики, а с новостей культуры: и она может стать причиной международного скандала, вовлечены в который оказались представители России, Казахстана и Китая.

Предыстория такова. Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, который принимает участие в конкурсе «I am singer — 2017» в Китае, по решению организаторов шоу исполнил знаменитую песню Витаса «Опера №2». Анонсируя свое выступление, Кудайбергенов пообещал перепеть этот хит на 2 тона выше, что и сделал. Китайская публика окрестила Кудайбергенова вторым Витасом, который, кстати, популярен в Китае, и казахстанский певец в одночасье стал китайской знаменитостью.

А потом случился скандал. Продюсер Витаса Сергей Пудовкин направил претензии китайскому телеканалу «Хунан», который является организатором «I am singer — 2017», о нарушении авторских прав. В интервью казахстанским СМИ Пудовкин назвал Димаша Кудайбергенова фейковым певцом, который поёт чужое. В ответ на негатив поклонников Кудайбергенова в соцсетях Витас опубликовал в Instagram пост на казахском языке, где сообщил, что любит Казахстан всей душой. А Димаш Кудайбергенов признался, что, несмотря ни на что, продолжает любить и уважать Витаса.

Gakku.kz Димаш Кудайбергенов

Возникает резонный вопрос: а к чему тогда вообще писать об этом скандале? А к тому, что у него внезапно нашли политическую подоплеку.

На казахоязычном портале baq. kz было, к примеру, опубликовано мнение Муртазы Женисулы, представленного как казахстанский ученый—религиовед, который посчитал популярность Димаша Кудайбергенова результатом «китайской политики».

«Китайцы достигли своей цели: многие казахстанцы думают, что это просто музыкальный конкурс и удача молодого певца. Дескать, Китай признал Димаша, который на родине не мог добиться признания, до чего же справедливые китайцы! Но дело не в Димаше и не в его таланте. Благодаря этому конкурсу казахстанское общество, особенно казахи, поменяли свое отношение к Китаю и китайцам. Возможно, это и было целью китайских политтехнологов. И этот конкурс еще раз донес до нашего сознания мысль: какая великая страна Китай, богатая и справедливая. Что же, радуйтесь, радуйтесь!» — предостерегает Женисулы соотечественников.

Аналогичные мнения звучат и на других казахстанских ресурсах. Среди них и такое: песня Витаса была выбрана не случайно, а чтобы рассорить Казахстан и Россию.

Для чего? У Китая большие планы на Казахстан. Как пишет «Независимая газета», «китайцы собираются опрокинуть мировой рынок зерна за счет земель Казахстана».

«Китай должен построить собственный зерновой коридор на территории Центральной Азии, который будет экспортировать ежегодно по 160 млн тонн зерна в Африку, Азию и в сам Китай. Чтобы понять масштабы китайского проекта, нужно напомнить, что максимальный экспорт зерна из России ожидается на уровне 37,5 млн т. Выходит, что китайцы собираются выбросить на мировой рынок в четыре раза больше, чем вывозит сегодня РФ. Если этот китайский план будет реализован, то российские планы развития сельского хозяйства придется пересматривать. На мировом рынке предложение может значительно превысить платежеспособный спрос. В результате мировые цены неизбежно рухнут. И производителям зерна с себестоимостью выше китайской будет угрожать банкротство», — говорится в статье «Независимой газеты».

В ней также приводятся мнения российских экспертов, который опасаются, что китайский проект, в случае его успешной реализации, попросту позволит выдавить Россию с мирового рынка зерна.

«Если планы Китая и Казахстана по зерновому коридору будут реализованы, то мировой рынок будет серьезно изменен. Не исключено, что цены на зерно будут снижаться, а требования к качеству — расти. Заявленные объемы — это очень много. И если они поступят на рынок, то Россия уже не будет лидером по экспорту зерна. И не факт, что зерновой экспорт будет приносить такие же доходы, как сейчас», — цитирует издание мнение аналитика компании «Алор Брокер» Кирилла Яковенко.

Впрочем, судя по другим публикациям, коварный Китай, прикрывшись историей с «Оперой №2», стремится повысить свой имидж в Казахстане не только из-за зернового проекта. Есть и другие цели, проводником которых выступает сам президент Казахстана.

Напомним, в конце января 2017 года Нурсултан Назарбаев выступил со специальным обращением, в котором сообщил о готовящейся в стране политической трансформации. Речь о передаче части полномочий президента парламенту и правительству. Для этого запланировано проведение конституционной реформы.

В числе конституционных поправок есть и те, что касаются частной собственности.

К примеру, в статье 26 действующей Конституции говорится: «Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом». Согласно проекту, вынесенного на всенародное обсуждение, эту норму предлагается заменить на следующее: «Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество. Право собственности неприкосновенно. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Не допускается принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих или лишающих права собственности на имущество, приобретенное законным путем, если иное не предусмотрено Конституцией».

По мнению оппозиционного деятеля — сопредседателя Социалистического Движения Казахстана Айнура Курманова, «закрепление в Конституции предоставления права иностранным гражданам приобретать землю в частную собственность и запрет даже на выражение идей о пересмотре итогов приватизации в Казахстане является аферой и мошенничеством».

«Этим Елбасы (с казахского — Лидер нации — ИА REGNUM ) хочет узаконить владения китайского капитала в стране и возможность Пекину через своих граждан скупать земли. Получается, что эти поправки в статье, где убирается слово «Граждане Республики Казахстан», априори нарушают его же собственный «мораторий» на продажу земли китайским корпорациям, что еще и еще раз показывает его фиктивность. В этом случае в стране все иностранные граждане смогут иметь в собственности землю в любых пропорциях, что сейчас скрывается под маской «совместных предприятий», где китайский капитал вынужден использовать зиц-председателей из местных «аборигенов». После введения данной статьи, надобности в этом уже не будет. Данной поправкой в Конституцию ослабляются и позиции будущего правительства и парламента, так как вся экономическая мощь, акции добывающих предприятий, энергетики, транспорта, металлургии, месторождений, плодородные земли будут находиться в руках правящей семьи, приближенных олигархов и иностранных корпораций, в первую очередь китайских», — пишет Курманов.

Директор Института законодательства Казахстана Аслан Тукиев мнение Курманова не разделяет. «В 2016 году по так называемому земельному вопросу заседала специальная комиссия. Соответствующие запреты и мораторий нашли свое отражение в форме законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс. В этом вопросе мы должны обращаться именно к Земельному кодексу. А в Земельном кодексе уже, в принципе, этот вопрос (продажи земли иностранцам — ИА REGNUM ) урегулирован», — заявил Таукиев в интервью казахстанскому порталу Tengrinews.kz.

Советский плакат «Казахстан Родине»

Не Китай, но Россия

Здесь следует сделать небольшой экскурс в историю. В 2016 году в Казахстане был принят ряд поправок в земельное законодательство, в числе которых оказалась и норма, разрешающая иностранцам брать казахстанские земли в аренду на длительный срок. Эта норма стала причиной митингов. После этого Назарбаев наложил мораторий на введение некоторых норм нового Земельного кодекса.

Но тогда же стало известно, что основными арендаторами казахстанских земель являются отнюдь не китайцы, а россияне. Согласно официальным данным, в Казахстане за иностранными сельхозземлепользователями (в том числе с учетом совместных предприятий) в 2016 году было закреплено 59,2 тысячи гектаров земель. Все эти земли находились в аренде. При этом 10236 гектаров из них — у россиян. Китай в этом списке занимал шестое место, арендуя у Казахстана всего лишь 282 гектара.

И вопрос о притязаниях России на казахстанские территории вновь получил продолжение.

27 января на одном из украинских сайтов появилась статья о том, что депутат Госдумы от Крымского регионального отделения Политической партии ЛДПР Павел Шперов на заседании круглого стола в нижней палате российского парламента по проблемам российских соотечественников высказал весьма недвусмысленные притязания на территорию Казахстана.

«Мы великая страна и должны защищать свои интересы по всему миру всеми доступными силами. Сил у нас достаточно, нужно вести пропаганду, не все потеряно в так называемых странах ближнего зарубежья. Когда мы, например, в Казахстане называем наших соотечественников диаспорой, которые живут на наших землях, которые временно отторгнуты, а я считаю, что эти земли временно отторгнуты — границы не вечны, и мы вернёмся к границам государства российского. Это будет в ближайшее время. То есть эти территории, которые исконно наши, они вернутся», — заявил Шперов 26 января, выступая в Госдуме.

Не удивительно, что в Казахстане, как впрочем и на Украине, слова российского депутата тут же вызвали большой всплеск возмущения и даже агрессии.

«В этот раз градус высказывания повышен, именно за счет того, что оно прозвучало ни где-нибудь, а в Госдуме РФ. Дело в том, что в свое время именно Государственная Дума России внесла законопроект о так называемом «присоединении Крыма к России» и затем его одобрил Совет Федерации. Поэтому, тот факт, что в российском законодательном органе открыто звучат такие сепаратистские заявления, направленные против Казахстана, не может не вызывать беспокойства», — отреагировал на заявление Шперова казахстанский журнал Exclusive.

В социальных сетях тоже поднялся нешуточный шум, поддерживаемый высказываниями казахстанских национал-патриотов.

В Государственной думе попытались сгладить ситуацию. «Казахстан — братское для России государство, ближайший партнер по Евразийскому экономическому союзу, а также политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Между нашими странами не может и не должно возникать никакого напряжения, тем более по такому надуманному и необоснованному поводу. В Государственной думе никогда не звучала такая идея. Смею заверить, что ни в парламентских фракциях, ни профильных комитетах — по международным делам и делам СНГ — таких предложений не могло возникнуть. Для этого нет никаких оснований. Эта цитата явно выдернута из контекста выступления и сопровождается собственными, явно натянутыми выводами журналистов», — заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Но в Казахстане хорошо помнят аналогичные высказывания Жириновского, которые в стране были восприняты как призыв к возврату «исконно русских земель».

Впрочем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 3 февраля, отвечая на вопрос казахстанского журналиста «почему некоторые российские политические деятели, в том числе и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, делают заявления относительно притязаний РФ на часть территории Казахстана», призвала разделять официальную политику России и личные взгляды различных политиков.

«Мы живем в эпоху демократических трендов. При этой форме политики могут высказывать свои личные взгляды на современные международные процессы. Мы всегда проводим линию между их взглядами и официальной позицией Москвы. А от Жириновского нам и самим часто достается», — пожаловалась Захарова.

Между тем, на сайте ЛДПР появился комментарий Павла Шперова относительно резонанса, вызванного его выступлением: «Борьба за национальные интересы лежит в основе национальной стратегии каждого государства. Борьба за интересы русских людей была и будет национальным интересом России. А границы действительно не вечны — из года в год политическая карта мира меняется. Это факт. Факт и то, что зачастую в странах ближнего зарубежья права русского населения ущемлены по сравнению с титульной нацией. И наши соотечественники вынуждены расплачиваться за политические решения, принятые без их ведома и участия», — заявил Шперов.

Но хочется завершить тему словами заместителя генерального директора Института национальной стратегии Александра Костина: «В России пространство СНГ всегда было аутсайдером общественного внимания — здесь нет бенефициаров для этой политики, и поэтому она, к огромному сожалению, для России неинтересна. Хотя, казалось бы, все должно быть с точностью до наоборот. Однако на нее никто не реагирует: ни эксперты, ни МИД. К тому же по большей части все в этом направлении определяет МИД, а он у нас советский, привыкший оперировать категориями полувековой давности», — заявил он в интервью казахстанской газете Central Asia Monitor.

Послание и посол

Главным же ньюсмейкером в Казахстане стабильно остается президент Нурсултан Назарбаев. На позапрошлой неделе он выступил со спецобращением, в котором сообщил о выносе на всенародное обсуждение проекта поправок в Конституцию. А на минувшей неделе казахстанские СМИ опубликовали текст его ежегодного обращения к народу под названием «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

План модернизации базируется на пяти приоритетах: ускоренная технологическая модернизация экономики (развитие цифровых технологий); улучшение и расширение бизнес-среды; макроэкономическая стабильность; улучшение качества человеческого капитала; безопасность и борьба с коррупцией.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Послание президента уже удостоилось высочайшей оценки на всех уровнях власти. К примеру, председатель Сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал послание «путеводителем для правительства, парламента и общества в целом, в котором нашли точное и сконцентрированное отражение ключевые направления структурного преобразования экономики».

А председатель Мажилиса (нижняя палата) парламента Нурлан Нигматулин отметил, что «послание обладает мощной консолидирующей силой».

Конгресс молодежи Казахстана заявил о всецелой и безоговорочной поддержке инициатив главы государства.

Но, увы, не все разделяют эту радость. К примеру, автор казахстанского издания Forbes Галим Хусаинов: «Есть в послании достаточно нелогичные вещи. С одной стороны, говорится о развитии базовых отраслей и встраивании в глобальную производственную цепочку, а, с другой, заостряется внимание на производстве крупноузловой сборки электромобилей, что явно не соответствует вышеизложенным критериям. И появляется дополнительный документ, который необходимо разработать — инвестиционная стратегия Казахстана. Что понимается под инвестиционной стратегией, сложно сказать, думаю, этот документ мы вряд ли увидим, как и многие из тех, которые необходимо было разработать ранее», — пишет Хусаинов.

Аналогичной позиции придерживается и политолог Данияр Ашимбаев. По его словам, значительная часть Послания-2017 содержит тезисы из прошлогодних обращений, что говорит о том, что многие задачи, которые ранее были поставлены перед правительством, не были реализованы.

К этому хочется добавить, что, если проанализировать все послания Назарбаева, то список того, что не было реализовано, окажется довольно внушительным.

Еще одной важной политической новостью минувшей недели стало назначение вице-премьера Имангали Тасмагамбетова послом Казахстана в Российской Федерации. Примечательно, что изменения в карьере Имангали Нургалиевича случились через четыре дня после того как ИА REGNUM опубликовало интервью с Данияром Ашимбаевым, в котором эксперт спрогнозировал смену власти в Казахстане в 2017 году, а также заявил, что новым президентом республики может стать Имангали Тасмагамбетов.

Стоит отметить, что, согласно Конституции Казахстана, президентом может стать только человек старше 40 лет, который последние 15 лет прожил в Казахстане. Из-за этого пункта в социальных сетях развернулись нешуточные баталии. Всех интересует, может ли резиденция посла в России считаться территорией Казахстана? И не послали ли Имангали Нургалиевича в Москву для того, чтобы окончательно вывести из гонки потенциальных наследников?

Впрочем, Нурсултан Назарбаев объяснил свое решение решением Тасмагамбетова. «Я назначил послом Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетова, который многие годы работал рядом со мной. При этом было учтено его личное пожелание — именно поработать на этой позиции и именно в Москве. Я думаю, что это хорошее решение, потому что Москва — это наш основной партнер, близкий сосед и союзник, там должен быть человек солидный, знающий обстановку как в Казахстане, так и в России», — заявил президент.

И другие новости

Из других новостей минувшей недели хочется упомянуть десять наиболее запомнившихся.

1. В Казахстане запретили в пунктах общественного питания готовить макароны по-флотски.

2. Затраты на организацию зимней Универсиады, которая проходит сейчас в Алма-Ате, составили порядка 109 миллиардов тенге (21,8 млрд руб.). При этом сумма, которую по примерным подсчетам получит город от туристов, приехавших на Универсиаду, составит всего 2 млрд тенге (400 млн руб.).

3. Согласно рейтингу Freedom House «Свобода в мире — 2017», Казахстан по состоянию политических и гражданских свобод в мире вновь отнесен к категории «несвободных стран» вместе с Азербайджаном, Белоруссией, Ираном, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Россией.

4. 8% американцев считают Казахстан врагом Америки. 15% считают страну недружелюбной. 19% все же считают, что Казахстан — друг США, и лишь 2% видят в казахстанцах союзников. 56% респондентов затруднились дать Казахстану характеристику. Таковы результаты опроса YouGov среди жителей США.

5. Канадские студенты нашли необычное применение казахстанскому флагу. Как сообщает студенческая газета Gateway университета Альберта, флаг Казахстана стал самым популярным эмодзи (графический язык, где вместо слов используются сочетания картинок — ИА REGNUM ) в студенческих переписках. Как отмечается в публикации, студенты практически ничего не знают о Казахстане, поэтому казахстанский флаг отлично подходит для разговоров, когда ничего непонятно.

«Допустим, вы написали своему другу о его последнем произведении современного искусства. В ответ он совсем погрузился в тему, и вы уже не понимаете, о чем идет речь. Вместо того, чтобы написать что-то невнятное, а потом смущаться, отправьте им казахстанский флаг. Тогда они поймут, что начали говорить на казахском, и предмет разговора вам абсолютно непонятен», — поясняется в статье.

6. В конце 2016 года стало известно, что с момента обретения независимости в казахском языке появилось 18 тысяч новых слов. В 2017 году эту цифру планируют довести до 30 тысяч.

По мнению казахстанского актера Ануара Нурпеисова, попытки все вокруг «оказашить» негативно влияют на имидж казахского языка. «Нужно обогащать язык, но не искусственно. Я бы посоветовал нашим лингвистам заняться более серьёзными вещами. К сожалению, до сих пор у нас нет единой признанной и эффективной методики изучения казахского языка. Вот этим бы и занялись, а не придумывали новые слова. Это какой то комплекс малого народа. Давайте лучше займёмся чистотой языка наших учебников», — заявил актер.

7. Школьников Астаны в завуалированной форме попросили доносить о «читающих намаз соседях» и о тех, кто распространяет религиозную литературу вне специально отведенных мест — на улицах, в магазине, во дворе школы.

8. Школьникам Казахстана при исполнении гимна запретили шевелиться. Родителей нарушителей могут оштрафовать на 200 МРП (453 800 тенге или же 90 760 руб.). Такое уведомление распространила прокуратура Восточно-Казахстанской области.

«Согласно утвержденным правилам, школьники должны петь гимн стоя, приложив правую руку на сердце. Посторонние движения запрещаются. Кроме того, исполнение гимна с нарушением требования законодательства влечет наложение штрафа в размере 200 МРП. Существует определенный порядок работы с непослушными школьниками. При первом нарушении школьник получает устное замечание. При повторном — проводится беседа с родителями. Если эти меры не помогли, то в этом случае администрация школы может обратиться в уполномоченный орган для административного наказания родителей или законных представителей учащегося», — пояснили в прокуратуре.

9. Казахстан сокращает добычу урана на 10% в связи с длительным восстановлением на урановом рынке. Сокращение составит свыше 2000 тонн от планового производства 2017 года. В целом, это равняется 3% от общей мировой добычи урана.

10. Найдено решение всех казахстанских проблем, которое особенно поможет в борьбе с коррупцией.

Как сообщает казахоязычная газета «Замана», семейная пара из Южно-Казахстанской области нашла могилу великого Чингисхана неподалеку от города Арысь. По словам Гулжанар Алтынбек, Чингисхан сам дал ей необходимые указания, во сне.

«В 2014 году ей во сне приснился великий полководец и направил к своей могиле. Дав ей имя Абыз ана, дух Чингисхана, якобы указал место, где нужно копать, чтобы найти его останки. В 2015 году она с мужем начала раскопки в этом месте. По словам женщины, уже осталось совсем немного — 30 сантиметров», — пишет издание.

Что же заставило Гулжанар и ее супруга Смана Отегена остановиться в одном шаге от научного открытия мирового значения? Ответ прост — отсутствие разрешения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Супруги утверждают, что в свое время, когда раскопали могилу Темирлана, началась вторая мировая война, но тогда это сделали без разрешения. А сегодня хан из далекого прошлого ждет разрешения Елбасы, которого считает ханом современности. Если президент даст на это свое благословение, то страну ждут положительные перемены. Исчезнут коррупция, взяточничество, прелюбодеяние и другие «нехорошие» явления», — сообщает «Замана».