В преддверии годовщины со дня встречи с 12 на 13 февраля 2016 года на Кубе папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла оценку этого события, а также состояния отношений между Украиной и Ватиканом дал глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. Сам исторический диалог между лидерами Католической и Русской православной церквями монсеньор в интервью порталу Релігійно-інформаційна служба України назвал «одновременно вызовом и возможностью для нашей Церкви и украинского общества». А после ответил на вопрос, в какой степени политика Святого престола является «пророссийской» и должна ли УГКЦ выступить против папы Франциска во имя «национальных интересов».

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«Ну, если у нас не будет собственной политики, то нам будут навязывать чужую, — заявил Шевчук. — Я это говорю к тому, что, к сожалению, сегодня не вижу четкой стратегии развития отношений Украины с Ватиканом. Вопросы государственной политики выходят за пределы компетенции и сферы влияния Церкви, хотя это не значит, что мы не должны иметь и по этому вопросу нашей гражданской позиции. И мы ее выражаем. Может даже кому-то кажется, что слишком часто и слишком смело. Мы становимся свидетелями того, как наш северный сосед активно навязывает себя Святому престолу, пытается его инструментализировать и использовать в свою пользу. Даже в интерпретации и политическом использовании Гаванской декларации в течение последнего года можно заметить активную политику Москвы в этом направлении. В свою очередь, складывается впечатление, что со стороны украинской власти еще недостаточно удалось оценить важность отношений с Ватиканом для наших национальных интересов. Даже в средствах массовой информации, напротив, звучат прямо враждебные нотки в адрес Ватикана. Я лично глубоко убежден, что тот, кто пытается Украину противопоставить Святому престолу или создать впечатление в обществе, что Ватикан «дружит с Москвой» против Украины, как раз и является той силой, которая действует против наших национальных интересов».

Не будем сейчас напоминать о том, что к созданию впечатления, будто «Ватикан «дружит с Москвой» против Украины», приложили руку украинские униаты и сам архиепископ Святослав, когда осуждали папу Франциска за его слова о «братоубийственной войне» и за некоторые пункты Гаванской декларации. Проблема для УГКЦ сейчас носит более системный характер. Любая местная Церковь — и украинские греко-католики здесь не исключение — всегда вынуждена искать оптимальный баланс между соблюдением собственно церковных интересов и интересов материнского государства. В случае с униатами в это уравнение добавляется еще и третий игрок — Ватикан. Святой престол является глобальной сетевой структурой, имеющей собственное представление о мироустройстве и путях его развития, руководствуясь историческими константами, а не переменными. Дипломатия Ватикана учитывает богатое наследие российско-украинских отношений, но не руководствуется ими, реализуя свою концепцию. Многим в Киеве хотелось бы видеть Святой престол союзником по типу тех стран Запада, которые осуждают «российскую агрессию» и вводят санкции против Москвы. Однако сейчас максимум, что может получить Украина, это посредническую функцию Ватикана, о чем говорит Шевчук: «Наше видение состояния и обстоятельств, в которых живет наш народ сегодня, может отличаться от того понимания или представления об Украине, которые имеют о нас разные ватиканские ведомства. Наш взгляд — изнутри, а их — снаружи, наше видение формируется ежедневным общением с нашим народом, а их — на основе глобальных вызовов человечества».

Далеко не все в Киеве понимают эту разницу. В декабре прошлого года апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти побывал с рабочим визитом в Донбассе. В Луганске он встретился с управляющим Луганской епархией Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Митрофаном (Юрчуком). В официальном сообщении говорилось, что иерархи обменялись мнениями о сложившейся ситуации на Украине и на Луганщине, в частности затронули проблемы, с которыми столкнулись приходы Луганской епархии УПЦ МП и приходы Католической церкви в Донбассе. С лета прошлого года Святой престол реализует программу «Папа для Украины» — это специальная гуманитарная акция папы Франциска, направленная на помощь всем жителям Украины, которые пострадали от войны на востоке или стали внутренними переселенцами. Понятно, что выполнить ее без сотрудничества с УПЦ МП, в том числе в неподконтрольных Киеву как Луганской народной, так и Донецкой народной республиках, невозможно, что объясняет посещения Луганска и Донецка монсеньором Гуджеротти. Понятно и то, что в народных республиках стараются обыграть такого рода визиты в своих целях. Так, начальник отдела по религии и духовности министерства культуры ЛНР Андрей Лицоев в интервью порталу Life.ru назвал приезд нунция хорошим «признаком того, что все-таки у нас мирная жизнь будет восстанавливаться, визит посла Ватикана, лично я считаю, признак признания». Но иная оценка прозвучала в заявлении заведующей отделом истории религий и практического религиоведения Института философии Украины Людмилы Филиппович. «Меня лично аргументация Ватикана о целесообразности этих поездок не очень убеждает, — подчеркнула профессор. — Нунций заявил, что основная задача Церкви — это построение мостов. С кем и чем? Строить мост с врагами Украины? В разгар военного противостояния?.. Мы не можем не радоваться инициативе «Папа для Украины», для нас сейчас это колоссальные деньги. Вопрос в том, кого они поддерживают и кому идут эти ресурсы… Я не вижу целесообразности в помощи сепаратистам».

Католическая церковь в Киеве

Ватиканские дипломаты обычно редко вступают в полемику. Но на этот раз по каким-то причинам посол решил ответить публично. «Госпожа профессор Филиппович считает, что посещать католиков в той зоне должен апостольский нунций, который работает в Российской Федерации, — задался вопросом Гуджеротти, — или какой-то особый посланник Святого престола?.. Госпожа профессор считает, что понятие территориальной целостности нужно ограничить лишь поверхностью земли, не считая ее жителей (которые, в этом случае, должны были быть истреблены или депортированы, чтобы реальность соответствовала международному праву). Поэтому апостольский нунций на Украине мог бы посещать те земли законно, главное — не встречаться с людьми?» Вслед за нунцием пошел и архиепископ Шевчук, заявивший, что «здесь важно подчеркнуть, что он (Гуджеротти — С.С.) поехал на эти территории, выполняя волю папы, и показал, что они принадлежат Украине. Потому что он посланник папы исключительно для Украины. Архиепископ Гуджеротти действительно помог и помогает нам в пастырской опеке над нашими священниками и верующими, которые остались на оккупированных территориях и куда ни я, ни их епископ сейчас не можем приехать. Я не разделяю мнения тех, кто считает всех людей, попавших в ловушку на оккупированной территории, врагами Украины, хотя, конечно же, есть и такие, что взяли оружие и являются коллаборационистами, степень вины и судьбу которых будет решать суд, но большинство — это простые люди, ставшие заложниками преступников». Выводя за скобки оценочные характеристики, можно заметить, что в данном случае УГКЦ поддержала политику Святого престола в отношении неподконтрольных Киеву народных республик.

Но это вступает в противоречие с той частью украинской власти, которая требует от Церквей на Украине руководствоваться риторикой войны. Так, в начале февраля этого года министерство культуры Украины призвало руководство УПЦ МП дать «надлежащую канонически дисциплинарную оценку» фактам «откровенной антиукраинской деятельности священнослужителей УПЦ МП на оккупированных территориях» и «публично осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины». Примерами «деятельности» были названы выступления секретаря Симферопольской и Крымской епархии Александра (Якушечкина) во время пленарного заседания Рождественских образовательных чтений «Крым. Уроки века. 1917—2017» и митрополита Митрофана (Юрчука) при установлении «пророссийскими боевиками-террористами» в Луганске закладного камня для строительства памятника князю Александру Невскому. Интересно, что луганскому владыке поставили в вину фразу, что память Александра Невского «напоминает нам о единстве народов Святой Руси». Понятно, что для Киева было бы лучше, дабы политические претензии озвучивались на церковном уровне, представителями какой-либо из Церквей. Диалог Ватикана с Россией, в том числе с Русской православной церковью, сдерживает возможность использовать УГКЦ в полной мере против УПЦ МП. Роль подобного тарана могла бы использовать в таком случае Украинская православная церковь Киевского патриархата. Однако вначале она должна получить признание в православном сообществе.

Investigatio Греко-католическая церковь на Украине

Среди украинских политиков и бизнесменов хватает тех, кто хотел бы выставить УПЦ КП в качестве «государственной Церкви». Судя по всему, в настоящее время они начинают брать вверх. Помочь с признанием может Константинополь. В начале этого года австрийское католическое информационное агентство KATHPRESS, внимательно отслеживающее ситуацию, сообщило об изменении формата до сих пор бывших вялотекущими переговоров между Киевским патриархатом и Фанаром. По данным издания, в середине января в Стамбуле состоялись первые прямые переговоры представителей Константинопольского патриархата с представителями Киевского. Известно, что от имени константинопольского патриарха Варфоломея выступали митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), архидиакон Максимос Вегенопулос и митрополит Смирнский и экзарх всея Азии Варфоломей (Самарас), которые вступили в контакт с первоначально безымянными эмиссарами киевского патриарха Филарета. Сам Варфоломей избегал личной встречи с украинской церковной делегацией, но получал отчеты о ходе переговоров от митрополита Эммануэля и архидиакона Максимоса. Позже всплыла информация, что в Константинополе от УПЦ КП работали митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский и патриарший наместник с правами епархиального архиерея Епифаний (Думенко), митрополит Львовский и Сокальский Димитрий (Рудюк), архиепископ Черниговский и Нежинский и глава Информационного управления Киевской патриархии Евстратий (Зоря) и председатель Издательского управления протоиерей Александр Трофимлюк. «Согласно поступающим сообщениям с Украины, ряд богатых и влиятельных предпринимателей интенсивно работают в поддержку признания Варфоломеем патриарха Филарета», — констатировало KATHPRESS.

Вопрос в том, чем это грозит УГКЦ. На сегодня украинские униаты в той или иной степени поддерживают политику Киева, являясь при этом канонически признанной Церковью и присутствуя практически на всех континентах. Иначе говоря, при визитах украинских политиков за рубеж встретить их там могут только греко-католические епископы. Но в последнее время, видимо, с подачи Фанара начался процесс выделения православных украинцев из заграничных общин. Если раньше такие украинцы посещали приходы, относящиеся к структурам Русской православной церкви, то теперь — точно известно, что в Вене и Стамбуле — епископат Константинопольского патриархата просят благословить создание специальных украинских общин, куда бы могли перейти те, кто больше не хочет посещать «русские храмы», и паства непризнанного Киевского патриархата. Ряд католических изданий отмечает, что УПЦ КП президент Украины Петр Порошенко все чаще представляет как «государственную Церковь». В случае, если Фанар даст ей автокефалию, Киевский патриархат, как легитимная структура, может показаться Киеву более интересным и перспективным, нежели греко-католики. Для УГКЦ, которая, по словам ее предстоятеля, хочет видеть «четкую стратегию развития отношений Украины с Ватиканом», такое развитие событий вряд ли будет приемлемым. Но вместе с тем нельзя не понимать, что диалог между Святым престолом и Киевом не может проходить без учета фактора Москвы и учета интересов УПЦ МП и РПЦ на Украине. И все это ставит украинских униатов перед непростым выбором.