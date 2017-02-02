Избрание Дональда Трампа президентом США вызвало тревогу в целом ряде стран-союзников США. Не стала исключением и Япония, которую Трамп назвал государством-нахлебником как в экономике, так и в обороне. Тем не менее несмотря на то, что приход к власти Трампа означает ряд вызовов для Токио, он представляет и ряд возможностей, которыми нужно воспользоваться, пишет Джефри Хорнунг в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, вызовом союзу США и Японии является сокращение участия Вашингтона в делах региона. Иными словами, если Трамп не откажется от своих изоляционистских наклонностей, США станут в меньшей степени заниматься Азиатско-Тихоокеанским регионом. Это, в свою очередь, будет носить дестабилизирующий характер, поскольку в возникшем вакууме активные действия будут предпринимать Китай, КНДР, Россия и другие силы. Если события пойдут по такому сценарию, подчеркивает автор, возникнут сомнения относительно надежности США в обеспечении региональной безопасности. В сложившихся условиях Токио, возможно, придется вернуться к принципам ведения внешней политики XIX века. Более того, в регионе может начаться гонка вооружений, что приведет к его дестабилизации.

Вторая сложность во взаимоотношениях США и Японии может возникнуть из-за того, что Вашингтон станет по-иному участвовать в делах региона. Например, Трамп уже доказал, что склонен к неожиданным шагам — он выразил желания сближаться с Москвой и провел телефонные переговоры с лидером Тайваня Цай Инвэнь. На этом фоне Токио всегда будет ожидать неожиданных действий от Трампа. Союзы же наиболее эффективны тогда, когда между странами существует взаимопонимание и предсказуемость действий. Без них совместная работа по поддержанию мира и процветания в регионе будет носить непростой характер.

Третий вызов носит наиболее фундаментальный характер, поскольку затрагивает вопрос, останутся ли США верны союзным обязательствам. Так, с точки зрения Японии, предвыборная риторика Трампа бросает тень на союз между Токио и Вашингтоном. Если же союз остается в силе, то в какой форме? Будет ли статья 5 Договора о безопасности применима к островам, на которые, помимо Японии, претендует Китай?

Все эти вызовы значительны, именно поэтому эксперты дают негативные оценки президентству Трампа, однако их анализ неполон, поскольку благодаря администрации Трампа в американо-японских отношениях появляются и возможности.

Во-первых, самой большой возможностью для двух союзников является переосмысление существующих обязательств по поддержанию безопасности. В ходе своей кампании Трамп говорил о том, что Япония должна платить больше. Такое развитие событий крайне маловероятно, однако требования Трампа открывают возможность для новой администрации потребовать от Токио больше делать. Это станет хорошей новостью для премьер-министра страны Синдзо Абэ, который давно выступает за то, чтобы его страна играла более активную роль и делала больше для поддержания мира.

Kremlun.ru Синдзо Абэ

Поэтому с приходом нового президента у Абэ будет больше свободы в исследовании возможностей своей страны как в регионе, так и по всему миру. Это может означать наращивание сил в Южно-Китайском море или продвижение миссий вооруженных сил Японии в Африке или предоставления логистической поддержки в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во-вторых, приход Трампа может стать поводом для союзников переосмыслить собственную политику по отношению к Китаю. На протяжении всей администрации Обамы Япония и США не могли добиться оформления общего подхода к КНР. Если Трамп будет придерживаться жесткой линии в отношениях с Пекином, а также продолжит наращивание военных сил, в том числе увеличение численности судов ВМФ до 350 единиц, это станет не только успокоением для Японии в том, что США по-прежнему привержены своей традиционной роли гаранта либерального порядка в Азии, но и будет свидетельствовать о некотором уровне стратегического сближения интересов в вопросах Китая. Более того, так будет остановлено ослабление стратегического положения США в Восточной Азии, наблюдаемое на протяжении последних восьми лет.

Третьей возможностью является то, что Япония может взять на себя более активную руководящую роль. Трамп, указывает автор, восхищается сильными национально-ориентированными лидерами, Абэ же, в свою очередь, способен построить крепкие отношения с сильными национальными лидерами, вроде премьер-министра Индии Нарендра Моди, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана или главы России Владимира Путина. С учетом этого Трамп и Абэ могут достигнуть такого же уровня взаимопонимания, который был во времена Коидзуми и Буша-младшего.

Более того, склонность Трампа к изоляционизму представляет собой замечательную возможность для Абэ взять на себя более активную роль в регионе. На фоне проблем, с которыми столкнулись союзники США, наличие сильного лидера, стремящегося делать больше, создаст большую стабильность в случае сокращения Трампом взаимодействия с регионом. По меньшей мере, Абэ сможет сгладить некоторую непредсказуемость Трампа.

Наконец, в сложившихся условиях у Японии может оказаться большее пространство для маневра на переговорах с США. Если Трамп захочет выполнить свое общение и договориться о новых принципах «разделения ноши» с Японией, это может стать поводом затронуть вопросы, пересмотра которых добивается Токио. Одним из таких примеров может стать Соглашение о статусе войск или нахождение войск США на острове Окинава.

Использование этих вопросов в качестве рычага влияния не является идеальным шагом, однако смысл в том, что если Трамп посчитает нужным давить на необходимость более справедливо разделять ношу с Японией, Токио получит возможность затронуть те темы, которые прежде избегались в отношениях двух стран.

Тем не менее, заключает автор, с учетом внутриполитической повестки дня самих США, прежде чем будет понятно, пойдет ли Трамп по новому пути или его политика будет напоминать привычный курс, пройдут месяцы. Несмотря на это, нужно уже сейчас думать о том, какие возможности появятся, если Трамп решит сменить вектор американо-японских отношений.