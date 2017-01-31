



Waralbum.ru Конец фашиста

Последние дни внимание общественности приковано к резкому обострению ситуации на Украине, где накануне на линии соприкосновения ВСУ и ВСН в треугольнике Пески — Ясиноватая — Авдеевка, на Светлодарской дуге и под Докучаевском армия Украины предприняла очередную попытку атаковать крупными силами позиции ВСН под Донецком. Дело приняло такой оборот, что президент Украины Петр Порошенко вынужден был срочно прервать свой визит в Германию.

Естественно, прерван он был не по причине серьезных успехов ВСУ, а по причине очень жесткого ответа вооруженных сил Новороссии, которые впервые за последние полтора года на попытку прорыва линии фронта ответили столь массированно, что это привело к серьезным потерям ВСУ, прежде всего, в военной технике. Многие задаются вопросом: что за последнее время на Украине и вокруг нее произошло такого, что заставило ВСУ предпринять очевидную попытку обострения?

На мой взгляд, в данной ситуации произошло наложение внешних и внутренних факторов. С одной стороны, и Порошенко, и той же Меркель, которая сейчас выдвинута на роль лидера мирового глобалистского проекта, как и в целом мировой партии войны, нужно обострение ситуации на Украине, чтобы максимально затруднить восстановление доверия между Москвой и Вашингтоном и оказать хотя бы медийное давление на Трампа. Поэтому нельзя исключить того, что визит Порошенко в Берлин носил во многом спланированный характер как элемент обозначенной выше информационной кампании давления на Москву и Вашингтон, чтобы затем он как бы прервал свой визит и вылетел обратно на Украину, где произошло обострение ситуации.

Однако, как показывает мировая новостная информационная лента, этот замысел провалился: Вашингтон третий день молчит и ни словом не прокомментировал обострение у Авдеевки и на других участках фронта, а Москва санкционировала действия ВСН на весьма жесткий ответ на действия ВСУ. Таким образом, по факту можно констатировать, что Москва и Вашингтон начали находить общий язык по Украине. Показательное молчание Вашингтона, в отличие от предыдущих лет, когда Госдеп делал, по сути, мгновенные заявления по Украине, демонстрирует, что Трамп будет избавляться от токсичного политического актива в виде окраины.

Как всегда в свойственной ему острой и ироничной манере данный факт отмечает Александр Зубченко: «А Белый дом молчит… Авдеевка, нарушение Минских соглашений, атака незаконных вооруженных формирований, гуманитарная катастрофа, и ни одна сволочь в Госдепе даже не почесалась. Хотя бы какая-то «шестерка» по-быстрому «псакнула», выразив крайнюю обеспокоенность «агрессивными действиями России, направленными на срыв мирных переговоров в Минском формате». Хрен! Никаких сигналов из Вашингтона не поступает. Вообще. Не звонит телефон прямой связи с вице-президентом Джо Байденом по причине отсутствия такого абонента.

Dish.andrewsullivan.com Саманта Пауэр

Даже послица Штатов в Киеве Мари Йованович не приезжает на Банковую, чтобы подержать Порошенко за руку и выразить полную поддержку в получении очередного транша МВФ. А помните Саманту Пауэр, эту мисс Конотоп-1987 в американском исполнении? Она же за Украину рвала всех в клочья на заседаниях ООН. Как ее здесь любили, ценили, считали эталоном женской красоты и мудрости. Короче, Пауэр больше нет. Некому пугать обнаглевшую Россию пятой, восьмой и десятой волной «секторальных санкций». Даже верный друг Киева сенатор Маккейн, которому светили свечками миллионы людей на майдане, засунул язык именно в то место, в которое маленькие вьетнамские партизаны засовывали ему остро заточенные бамбуковые палочки».

С другой стороны, в связи со сменой власти в Белом доме и провалом ставки Петра Порошенко на Хиллари Клинтон, в Киеве резко активизировалась работа различных политических сил с новой вашингтонской администрацией. Хоть Порошенко и здесь хотел быть первым, но его обошла на повороте опытная Юлия Тимошенко, которая находится с продолжительным визитом в США. Возможно, по ее возвращении из США мы будем иметь принципиально новую картину расстановки основных игроков и кланов на Украине.

Но дело даже не в этом визите, а в том, что в Раде фактически распалась правящая коалиция: Яценюк обустраивает свой новый дом в США, Порошенко очевидно теряет политический вес. Ситуация в экономике ухудшается, жизненный уровень людей падает, внешняя поддержка хунты стремительно сокращается. И коалиция посыпалась… Из необходимых 226 депутатов после выхода из нее депутата Юрия Бублика в настоящее время в ней насчитывается не более 222, то есть ее уже нет. И как говорят некоторые эксперты, еще более десятка заявлений депутатов Рады, входящих в коалицию, еще не опубликовано.

Freedom.fr Крыса

Данная информация еще одно важное свидетельство того, в какую сторону развиваются события на подконтрольной хунте территории. Крысы начали бежать с корабля с целью вовремя переобуться в прыжке и чтобы максимально очистить свою репутацию перед началом новой кампании по выборам в Раду. Но что означает отсутствие правящей коалиции в Раде? Что либо должна быть сформирована новая коалиция, на что практически нет шансов, так как это ничего не дает в плане влияния на министерские портфели и финансовые потоки ее новым учредителям и бенефициарам, либо Рада должна быть распущена и назначены новые парламентские выборы. Состав же новой Рады будет таков, что она с легкостью поставит вопрос о досрочных выборах президента. То есть Порошенко до 2019 года не досидит.

Аналогичной позиции придерживается и Ростислав Ищенко, по мнению которого, причины обострения на фронте заключаются во внутренней политике Киева: «Если же мы посмотрим на внутриполитическую ситуацию на Украине, то увидим, что оппоненты Петра Порошенко резко усилили давление на него, требуя досрочных парламентских выборов, за которыми неизбежно должны последовать досрочные президентские. Фактически от Порошенко требуют добровольно и легитимно отдать власть внутримайданной оппозиции. Оппоненты Порошенко практически обеспечили условия для роспуска парламента. Петру Алексеевичу необходимо предотвратить такой сценарий любой ценой.

«Странная война» в Донбассе и является такой «любой ценой». Задействование всей мощи артиллерии обеих сторон создает у обывателя впечатление готовящегося, а то и начавшегося крупного сражения. Это впечатление поддерживается сообщениями о боях пехоты и о растущих потерях сторон. Порошенко получает возможность использовать не раз выручавший его аргумент: «Выступление против власти во время войны — предательство». При этом интенсификация боевых действий проводится таким образом, чтобы линия фронта оставалась неизменной. То есть Киев не рискует потерпеть серьезное поражение, влекущее за собой территориальные потери».

Таким образом, совпадение интересов мировой партии войны и личных карьерных интересов Петра Порошенко, на мой взгляд, налицо. Только сегодня это уже ни ему, ни партии войны не поможет — Вашингтон молчит. И это только промежуточная стадия перед тем, как Киеву будет выдвинут ультиматум, а Порошенко будет обозначен календарный дедлайн выполнения Минска-2, после которого ему останется только готовить три конверта своему преемнику. Возможно, уже в этом году на Украине будет новый президент. Вопрос в этой ситуации возникает только один: какая территория Украины будет признавать власть нового президента?