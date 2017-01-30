Спектакли в Грузии умеют устраивать: и таланта для этого хватает, и средств. Особенно ухищряются в подобных представлениях те политические силы, которые в тот или иной момент находятся в оппозиции властям. В таких спектаклях «оппозиционеры» выступают в роли «честных», «порядочных», «заботящихся об интересах народа», «истинных патриотов», а те, кто находится по другую сторону, играют роль виновников всего происходящего.

Https://tbilisi.media Грузия: Трагикомедия, устроенная из пожара

Некоторое время поводов для организации подобных спектаклей в Грузии не появлялось, но 30 января такой повод, наконец, созрел. В центре столицы Грузии сгорел крупный торговый центр, причем сгорел дотла, наполовину разрушился, и 31 января утром в здании торгового центра все еще оставались очаги пожара: спасатели и пожарные войти внутрь и ликвидировать огонь не решаются, так как в любую минуту может рухнуть любая часть здания.

Pixabay.com Пожар

С первых же минут распространения информации о пожаре появились мнения о том, что центр был подожжен специально. Высказывали эти мнения не политики, а некие женщины (в основном женщины, изредка мужчины), которые утверждали, что они тоже имели свой магазин или прилавок внутри центра, и что они серьезно пострадали и потеряли все. Эти разъяренные и возбужденные лица уверенно заявляли, что здание подожгли для того, чтобы построить на этом месте крупный супермаркет «Карфур» и один из моллов. Сеть таких супермаркетов уже возведена во многих районах Тбилиси. На вопросы журналистов о том, откуда это им известно, «торговцы» отвечали, что узнали об этом месяца 2−3, а то и 6 назад, когда некие лица предупредили их о возможном закрытии торгового центра.

«И что они его сжигали, сказали бы прямо, что хотят построить «Карфур», мы бы сами уступили им место и спокойно ушли, взяв наш товар. А сейчас у нас ничего нет», — говорила журналистам одна из таких «активных торговок» и все пыталась протиснуть операторов с камерами на территорию центра, еще охваченную огнем: «Вон там находился мой магазин», — утверждала «продавщица». Спасатели и пожарные несколько охладили ее пыл и не позволили протолкнуть журналистов на опасную для жизни территорию.

Но и после этого женщина не успокоилась и продолжала кричать в камеры, что не позволит построить на месте сгоревшего «Детского мира» супермаркет «Карфур», который в Грузии негласно связывают с именем бывшего премьера Бидзины Иванишвили.

Сцены с обвинениями устроили у горящего здания и лидеры Единого национального движения, оставшиеся в рядах соратников Саакашвили после распада партии.

Ника Мелия, окруженный возбужденными «торговками» и «торговцами», внимательно слушал их откровения. «Сказали бы нам, что хотят поджечь это здание, предупредили бы, мы бы пришли сюда до этого и что-то вынесли бы, каждый мог вынести что-то свое. Сказали бы, что эта территория им нужна, потому и подожги его. Это все специально, искусственно подстроено», — развивала версию поджога здания из-за «Карфура» одна гражданка.

«Говорят, что «Карфур» должны сделать. Однажды уже сожгли половину этого рынка, мы повторно вошли на территорию рядом с ним, и сейчас сожгли и эту часть. Видно, этой территории для «Карфура» им не хватает», — безапелляционно утверждала другая. А депутат парламента от ЕНД Ника Мелия возвышался над толпой и укоризненно покачивал головой.

Аналогичные заявления делали и другие окружавшие Нику Мелия женщины. После таких выступлений часть собравшихся вдруг решила прорвать кордон полиции и спасателей и войти в горящее здание.

«Мы входим и ничего не знаем. Мы должны посмотреть, что там происходит, ведь там наш товар», — кричали они, а депутат Мелия пытался их «успокоить» и «остепенить». «Нет, сейчас нельзя», — говорил он, а в ответ получал: «Тогда мы пролезем туда».

На фоне возмущенных выкриков женщин сделал свое заявление и уже бывший соратник Михаила Саакашвили, один из лидеров отсоединившегося от ЕНД крыла, ныне входящего в состав «Европейской Грузии» Ираклий Абесадзе.

«Правительство должно сделать все, чтобы помочь этим людям, урегулировать отношения с банками, найти альтернативную площадь, выплатить минимальную компенсацию. А та позиция, которую зафиксировал мэр Тбилиси, что это спор между торговцами и частной администрацией, — очень позорная. Для этого правительства инстинктом стало устранение от проблем населения, стояние в стороне и взирание со стороны на то, как мучаются люди», — говорил Абесадзе. Со стороны своей партии он пообещал всяческую «помощь и содействие» в том, чтобы правительство оказало этим людям должную помощь.

Масла в огонь подлил своим поспешным заявлением и мэр Тбилиси Давид Нармания, который безапелляционно заявил, что столичные власти никакой ответственности перед пострадавшими торговцами не несут, и возложил всю ответственность и выплату компенсаций на администрацию торгового центра, сославшись на то, что она не обеспечила торговцам нормальные условия для работы.

«Факт очень тяжелый, такого случая в Тбилиси давно не было. Многим очень трудно, и у тех, кто здесь торговал, жизнь была нелегкая. Именно поэтому они и находились здесь, в таких условиях. В первую очередь, ответственность должна понести администрация рынка, на нее возлагается полная ответственность за то, что произошло. У этих людей были заключены договоры с администрацией рынка, у администрации были свои обязанности перед ними, и администрация обязана дать ответ этим людям», — заявил мэр, за что моментально подвергся жесткой критике со стороны обеих крыльев бывшего единого «Национального движения».

Facebook.com/narmania.david Давид Нармания

Ситуацию попытались немного смягчить вице-мэр Лаша Абашидзе и председатель Тбилисского сакребуло Георгий Алибегашвили, которые были менее резки в оценках и пообещали оказать пострадавшим посильную помощь, в том числе в поисках альтернативной площади и введении определенных льгот.

Позднее по этому же вопросу провел совещание премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который поручил соответствующим ведомствам принять меры по оказанию пострадавшим торговцам посильной помощи. В частности Нацбанку было поручено провести встречу с коммерческими банками и финансовыми компаниями и обсудить вопрос отсрочки торговцам выплаты ранее взятых кредитов. А налоговой службе Минфина было поручено изучить возможности введения для пострадавших льгот при налогообложении.

Ситуацию обострял еще и тот факт, что значительную часть сгоревшего здания занимала так называемая «Биржа золота», где велась торговля изделиями из золота и других драгоценных металлов. Большая часть золотых запасов хранилась в сейфах, и торговцы настоятельно требовали возвращения им своего товара. Именно они усиленно пытались прорваться в еще горевшее здание, чтобы убедиться, что золото на месте.

Удовлетворить требования торговцев золотом удалось лишь на следующий день, 31 января, когда, после определенных «укрепительных работ» в сгоревшем здании были устроены специальные коридоры, по которым пострадавших и провели к сейфам.

Пока торговцы выносили свое добро, в мэрии Тбилиси проходило координационное совещание с представителями различных служб и ведомств. На этом совещании мэр Нармания сообщил, что дирекции различных рынков Тбилиси согласились безвозмездно или на льготных условиях предоставить места пострадавшим сроком на 3−6 месяцев.

Что касается будущего сгоревшего здания, оно, судя по заключениям специалистов, будет снесено, так как в результате пожара получило серьезные повреждения и обрушилось в нескольких частях. Информацию о продаже этой площади администрация «Детского мира» категорически отрицает и утверждает, что намерена заново восстановить и построить на этом месте новый торговый центр.

В интервью телекомпании «Имеди» директор торгового центра «Детский мир» Георгий Мачавариани заявил, что на восстановление здания или строительство нового ему понадобится как минимум два года.

«Ничего мы не продаем. Мы, по возможности максимально, попытаемся восстановить здание, а если не получится, то, надеюсь, страховая компания учтет наши проблемы и поможет нам», — пообещал Мачавариани.

Следует отметить, что «Детский мир» был не первым сгоревшим торговым центром. За прошедшие четыре года до него один за другим горели крупный рынок в поселке Лило на окраине Тбилиси, рынок стройматериалов на улице Элиава, крупный мебельный рынок «Саба». И каждый раз оппозиция и взбудораженные «торговцы» со ссылкой на распространяемые слухи утверждали, что на месте сгоревших рынков построят «Карфур». Пока эти слухи ни в одном случае не оправдались. Супермаркеты сети «Карфур» в Тбилиси открывались, но на совсем других местах. А сгоревшие рынки восстанавливались после пожара и ныне продолжают функционировать.

Оправдаются ли слухи насчет «Детского мира», покажет время, но взбудораженные «торговцы» никак не успокоятся и уже провели акцию протеста у мэрии Тбилиси. Их поддержали члены Тбилисского сакребуло от «Национального движения», которые вместе с торговцами обвинили мэрию в бездействии. Судя по выступлениям на акции, ни торговцы, ни оппозиция обещанной властями помощью не удовлетворены и намерены продолжить акции протеста в дальнейшем.