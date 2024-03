Цитата из к/ф «Лучшие годы нашей жизни». реж Уильям Уайлер. 1946. США Мы с вами, случайно, не женаты?

«ЛУЧШИЕ ГОДЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ» / THE BEST YEARS OF OUR LIVES

Драмы Уильяма Уайлера следует смотреть в одиночестве. На тот случай, если вдруг разрыдаешься.

В 1946 году вышла картина, которая пробирала до слёз. Драма «Лучшие годы нашей жизни» рассказала о трёх фронтовиках, людях настолько разных, что сделать их друзьями могла только война. Сержант, капитан и матрос познакомились по дороге домой, где почти всё было по-прежнему. Вот только они возвращались другими.

Три истории возвращения отличались разительно. Один обнял родных, начал бурно отмечать возвращение, а затем вернулся к работе в банке, да ещё с повышением в должности. Другой нашёл свою жену только на следующий день, а с работой у него вообще не заладилось. Пришлось стоять за прилавком под присмотром сопляка-начальника, что для фронтовика было чертовски унизительным делом. А с третьим всё оказалось намного сложнее, чем с остальными, поскольку парень вернулся без рук.

Ещё недавно их испытывала на прочность война, а теперь — мирная жизнь. Сержант догадался о причинах своего повышения. Правительство обязало банк выдавать ветеранам кредиты. Боссу нужен был грозный вояка, который будет решительно отказывать тем, кому нечего предложить «в обеспечение займа».

Цитата из к/ф «Лучшие годы нашей жизни». реж Уильям Уайлер. 1946. США Ко мне приехал муженёк. В такой красивой форме!

Капитана судьба явно не жаловала. Жена легко предала его и подала на развод. А девушке, которая влюбилась в него, он сам не захотел портить жизнь. Однажды он съездил по морде покупателю, заявившему, что Америка воевала не с теми, и был уволен.

А матроса оскорбляла жалость, которую к нему проявляли. Его оскорбляло то, как люди смотрят на его механические протезы. Он начал сторониться своей невесты в надежде, что она устроит свою жизнь без него.

Три истории в фильме слились в одну — в историю о людях, которые, вернувшись с одной войны, попали на другую и смогли удержать рубежи, не уронить себя, не отчаяться и поэтому победили.

Картина была поставлена по роману Мак-Кинли Кантора «Слава для меня». Трёх главных героев блестяще сыграли Фредерик Марч, Дэна Эндрюс и Гарольд Рассел — звезда, сияющая с тридцатых годов, звезда восходящая и непрофессиональный актёр.

Марчу выпадали и более сложные роли. К примеру, доктор Джекилл и мистер Хайд. Здесь же он играл человека до боли себе знакомого — эксцентрика, которому тесно в военной форме или костюме клерка. Он играл того, кем мог стать, если бы не подался в артисты. Вернувшись с Первой мировой, Марч устроился в банк. Он выдавал ссуды ветеранам.

Цитата из к/ф «Лучшие годы нашей жизни». реж Уильям Уайлер. 1946. США Ты прячешься от меня

Эндрюсу пришлось не так сладко. Он играл человека изломанного, стыдящегося своих ночных кошмаров, своей бедности, неустроенности и готового бежать от любви. Он вошёл в роль, когда оторвался от былых образов, когда избавился от дешёвых масок нуара и воплотился в реального человека с его реальными ранами. Эпизод, где герой Эндрюса, боевой лётчик, приходит на кладбище самолётов, забирается в чрево бомбардировщика и явно переживает инициацию, был признан самым впечатляющим в фильме.

А Гарольд Рассел, по сути, играл самого себя. С мужественным парнем, потерявшем кисти рук при взрыве гранаты, Уильям Уайлер познакомился в госпитале. Он сразу понял: этот неунывающий парень, ловко управляющийся со своими протезами, может вернуть надежду тем ветеранам, чьи души сжали клещи депрессии. Продюсер Сэм Голдвин отправил его на курсы актёрского мастерства, что, по мнению режиссёра, было совершенно излишним. Он и без курсов был готов к своей роли.

Академия киноискусства особо отметила Рассела. Она наградила его сразу двумя «Оскарами» — «За лучшую мужскую роль второго плана» и «За мужество и надежду, внушённую своим коллегам-ветеранам».

Фильм Уайлера получил семь «Оскаров» и целый ворох других престижных наград. Пресса источала восторги. Газета «Верайети» настолько расчувствовалась, что объявила его «лучшим фильмом нашей жизни».